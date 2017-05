Un nouveau film explore les plus grands jardins privés de la ville de New York au One Manhattan Square, l'immeuble d'Extell







Avec le cofondateur de West 8, découvrez les 4 000 mètres carrés d'espace extérieur du nouveau gratte-ciel de luxe, actuellement en construction dans le Lower East Side

NEW YORK, 23 mai 2017 /PRNewswire/ - Extell Development Company a annoncé aujourd'hui la sortie d'un film dans lequel Adriaan Geuze, cofondateur et architecte principal de West 8 Urban Design and Landscape Architecture, parcourt les plus grands jardins extérieurs privés de New York City au One Manhattan Square. Moderne et tout en verre, ce gratte-ciel résidentiel offrira un espace de jardin d'un peu plus d'un acre aménagé par West 8. En s'inspirant de places, parcs et sanctuaires urbains du monde entier, West 8 a conçu avec soin toute une série de coins paisibles où les résidents peuvent se détendre, travailler, socialiser et jouer dans ce village vertical doté de plus d'espaces paysagers qu'aucun autre immeuble de New York.

Récemment proclamée par Fast Company firme d'architecture la plus innovante de 2017, la société hollandaise West 8 est mondialement connue pour les Jubilee Gardens achevés en 2012 juste avant les Jeux olympiques de Londres, le jardin des 10 000 ponts de Xian en Chine, et les SoundScape Gardens de Miami. La société a également conçu « the Hills » à Governors Island, un projet que la critique a couvert d'éloges lors de son inauguration l'année dernière, et qui, depuis le 1er mai, est ouvert au public.

Dans le film, M. Geuze visite Governors Island, et compare ce projet pionnier au One Manhattan Square. À la base de cette tour, un méandre de sumacs donne accès à des jardins de topiaires où sont proposées aux résidents de multiples explorations : jardins à bouleaux privés, cours où se retrouver en groupes et espaces de détente.

Dans les jardins du One Manhattan Square, l'activité alterne avec le repos, car on y trouve des aires pour grillades et restauration, table de ping-pong, putting green, parc pour enfants, feu de bois romantique, cabane suspendue pour adultes, pavillon de thé et observatoire astronomique.

Au total, la résidence offrira plus de 9 000 mètres carrés d'équipements intérieurs et extérieurs. Les installations intérieures incluent, notamment, un spa concentré autour d'un jardin de tranquillité aménagé en contrebas par West 8 avec salles de soins privées et hamam, ainsi qu'un centre de fitness multiniveau, des salles de théâtre et de performance, un terrain de basket et une piste de bowling à deux voies.

L'acquisition résidentielle au One Manhattan Square commence à 1,17 million USD avec des coûts de gestion réduits et une réduction anticipée d'impôts sur 20 ans. Pour plus d'informations, consultez le site www.OneManhattanSquare.com ou appelez le 212.252.1560 pour prendre rendez-vous à la galerie de vente et de design située au 220 South Street.

Pour visionner le film, cliquez sur : Http://onemanhattansquare.com/gardens/#film

Vidéo : Http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/multivu_archive/PRNA/ENR/EXTELL-GARDENS-FILM.mp4

