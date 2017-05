2 ans après la loi 10 : le quotidien des gestionnaires ne s'améliore pas







LONGUEUIL, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - En avril 2016, l'AGESSS publiait les résultats d'un sondage auprès de ses membres dressant un premier bilan un an après l'adoption du projet de loi 10. Force était de constater l'essoufflement des gestionnaires et les conditions d'exercice difficiles. Au terme de l'an deux de cette réforme, le quotidien des gestionnaires ne s'est guère amélioré.

La pression sur les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux est omniprésente. Les projets dictés par le MSSS sont ultra-encadrés et ne laissent que peu de latitude aux gestionnaires, lesquels de surcroît sont rarement consultés sur la faisabilité des projets, la disponibilité des ressources ou sur la priorisation des dossiers. Le rythme imposé est effréné et les échéanciers des mandats sont très serrés.

« Les gestionnaires vivent au quotidien avec la menace potentielle d'une intervention ministérielle dans un dossier opérationnel si les attentes liées au budget ne sont pas rencontrées. » déclare madame Chantal Marchand, présidente-directrice générale de l'AGESSS. L'aspect financier oriente toutes les décisions quel que soit leur impact tant sur la population, le personnel, les professionnels, les médecins que sur les gestionnaires.

Les gestionnaires sont plus que jamais à bout de souffle, tant dans les secteurs administratifs que cliniques. Madame Marchand a pu le constater lors d'une tournée auprès de ses membres à travers le Québec. « Les gestionnaires ont besoin de plus d'autonomie et de latitude. Ils ont le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête puisqu'on les rend imputable des gestes qu'ils posent ou ne posent pas, et ce, nonobstant le contexte dans lequel ils doivent opérer. » déclare-t-elle.

Leurs tâches se sont alourdies et ils gèrent des équipes plus nombreuses, réparties sur de multiples sites et sur un large territoire. « Ils sont éloignés de leurs équipes malgré l'énergie déployée pour vivre une forme de proximité avec eux et les soutenir dans leur quotidien. » souligne madame Marchand. « Nous souhaitons porter la voix de nos membres à l'effet qu'ils font tout leur possible dans le contexte actuel. Les gestionnaires que j'ai rencontrés aux quatre coins du Québec font preuve de détermination et de résilience. Il faut changer la vision à l'égard des gestionnaires et les voir comme parties prenantes des solutions et non comme la cause des maux du réseau. Arrêtons de dénigrer leur travail, mais reconnaissons plutôt leur apport. Enfin, mettons à leur disposition des conditions d'exercice acceptables. »

Pour ce faire, l'AGESSS demande au MSSS une vraie consultation de tous les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, à commencer par les gestionnaires sur le terrain, pour déterminer les priorités ainsi que les solutions à mettre en place dans l'organisation des soins et services tout en prenant soin de mettre l'usager véritablement au coeur des préoccupations.

Les gestionnaires sont les premiers défenseurs de la nécessité d'un réseau public de santé et de services sociaux de qualité, de proximité et accessible à la population. Ils oeuvrent au quotidien dans ce sens. « Il faut leur donner les moyens, les leviers et les conditions nécessaires pour y arriver » soutient madame Marchand.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec près de 7 000 membres actifs et plus de 1 000 membres retraités, l'AGESSS est l'association de gestionnaires la plus importante au Québec. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi qu'au déploiement des meilleures pratiques en gestion.

