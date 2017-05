GHGSat dévoile un échantillon d'imagerie de gaz à effet de serre provenant d'une installation industrielle







MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 23 mai 2017) - L'entreprise GHGSat a dévoilé aujourd'hui un échantillon d'imagerie générée par son satellite de démonstration, Claire. GHGSat a détecté des émissions de méthane, un important gaz à effet de serre, provenant d'une centrale hydroélectrique en construction en Afrique. GHGSat met à la disposition de parties qualifiées cet échantillon d'imagerie et de données.

Claire capte en quelques secondes une série de plus de 200 000 mesures atmosphériques autour d'une installation industrielle. Ces mesures sont traitées pour produire l'imagerie de concentration de gaz à effet de serre provenant de l'installation.

En utilisant les données météorologiques et la série de concentration de gaz à effet de serre, GHGSat peut estimer le taux d'émission de gaz à effet de serre provenant d'une installation industrielle. Les inondations de réservoirs hydroélectriques dans les régions tropicales font que la matière organique se décompose, produisant souvent du méthane, qui est ensuite émis dans l'air à mesure que l'eau est libérée du réservoir. La quantité de méthane émise diminue normalement au fil du temps et varie avec la quantité d'eau libérée du réservoir. GHGSat collectera des données locales dans les prochaines semaines pour valider ses mesures et effectuera des mesures satellitaires supplémentaires de l'installation pour surveiller les taux d'émissions au fil du temps.

« GHGSat partage les mesures de diverses installations avec ses clients depuis plusieurs mois. Le dévoilement d'aujourd'hui vise à faciliter la collaboration avec, et l'évaluation par, des parties qualifiées telles que les institutions universitaires et gouvernementales », a déclaré Stéphane Germain, président et chef de la direction de GHGSat. « Les données de Claire sont une source unique d'information et nous voulons sensibiliser les clients potentiels partout dans le monde en regard des services offerts par GHGSat. »

GHGSat présentera des détails techniques sur ses images et ses systèmes lors de plusieurs conférences internationales à venir. Plus de détails et d'informations sur la façon d'accéder aux échantillons sont disponibles sur le site Web de GHGSat à www.ghgsat.com.

À propos de GHGSat

GHGSat s'est donnée pour mission de devenir la référence mondiale en matière de télédétection des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de gaz affectant la qualité de l'air (GQA) provenant de sites industriels, au moyen de la technologie satellitaire.

Claire est le premier satellite au monde conçu pour mesurer les sources de GES à l'échelle de sites industriels, plutôt que des régions plus vastes. GHGSat a réussi à réduire la taille de l'instrument à tel point qu'il puisse être installé sur un nanosatellite à faible coût, ce qui permet à l'entreprise d'offrir un service commercial de surveillance d'émissions de GES. Cette technologie rend la quantification de GES beaucoup plus facile pour les opérateurs de sites industriels tels les infrastructures pétrolières, les centrales thermiques, les mines de charbon, les sites d'enfouissement ou même les parcs d'engraissement d'animaux.

Deux nouveaux satellites qui intégreront les leçons tirées de l'utilisation de Claire sont maintenant en construction. Ces satellites augmenteront la capacité et la performance du système de GHGSat. Le premier nouveau satellite doit entrer en service à la fin de 2018 et le deuxième au début de 2019.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/23/11G139473/Images/GHGSat-23MAY2017_PRESS_RELEASE_IMAGE-d378d234c5ec9719952ad591d2fb6964.jpg



Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 11:33 et diffusé par :