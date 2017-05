Les entrepreneurs et philanthropes Basit Igtet & Sara Bronfman inscrivent l'art au coeur d'une expérience hôtelière réinterprétée







LUBERON, France, May 23, 2017 /PRNewswire/ --

Athal Hospitality est la nouvelle signature de l'hôtellerie de luxe. Situé au coeur du Lubéron en Provence, le Domaine des Andéols, offre la première adresse d'exception du Groupe en France.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur :

https://www.multivu.com/players/uk/8105051-athal-hospitality-new-style-of-hospitality/

Athal Hospitality a été fondé par Basit Igtet, entrepreneur de renommée internationale, basé à Zurich et réputé pour ses acquisitions d'hôtels iconiques.

Avec son épouse, Sara Bronfman, philanthrope et entrepreneur engagée depuis 15 ans dans l'éducation et le développement du potentiel humain, il a réuni une équipe d'experts de l'hôtellerie et de l'art de vivre.

Dirigé par Stefan Fraenkel, ancien Directeur de l'Institut d'innovation de l'Ecole Hôtelière de Lausanne et personnalité influente du secteur, Athal Hospitality a pour ambition de réunir des propriétés exclusives offrant des expériences hors du commun.

Un subtil équilibre entre les trois fondamentaux du groupe : l'art, la nature et le bien-être guide le choix de chaque propriété.

Le Domaine des Andéols qui inscrit l'art au coeur de l'expérience de ses hôtes est la première expression de cette philosophie.

Fondé en 2003 par Olivier Massart, producteur événementiel de référence dans le monde de la mode et de la culture, le Domaine des Andéols est l'oeuvre d'une vie. Il a acquis, imaginé et développé la propriété avec son épouse Patrizia.

Dans un cadre naturel exceptionnel, maisons et suites sont dotées d'une collection unique d'objets d'art et de mobilier design. Le domaine accueille par ailleurs la première exposition sur site, organisée par le galeriste parisien Kamel Mennour.

Créateur de mode et designer, Jean-Charles de Castelbajac est le premier d'une série d'artistes en résidence invités à laisser leur empreinte sur le Domaine. La fresque "The Six Elements", qui orne le mur du restaurant La Maison des Saveurs, témoigne de l'expérience du créateur lors de son séjour.

À propos de Athal Hospitality :

Créée en décembre 2016 par Basit Igtet et dirigée par Stefan Fraenkel, Athal Hospitality est la nouvelle signature de l'hôtellerie de luxe fondée sur un subtil équilibre entre Art, Nature et Bien-être.

Le groupe développe ses adresses dans les coeurs urbains, les lieux de villégiatures les plus prisés ou dans des destinations très confidentielles grâce à la transformation de propriétés haut de gamme, des contrats de gestion ou la création de nouveaux projets.

Site Domaine des Andéols

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514226/Athal_Hospitality.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8105051-athal-hospitality-new-style-of-hospitality/

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :