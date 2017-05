Amélioration prochaine de la gestion de l'eau et des eaux usées pour les résidents de la région de Durham







23 nouveaux projets approuvés dans quatre collectivités

WHITBY, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Jennifer O'Connell, députée fédérale de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Tracy MacCharles, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et ministre responsable de l'Accessibilité et députée provinciale de Pickering--Scarborough-Est, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Roger Anderson, président régional et directeur général de la région de Durham, ont annoncé aujourd'hui que 15 nouveaux projets soumis par la région de Durham ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit 22 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du financement pour ces projets, soit 11 millions de dollars. Le bénéficiaire complétera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de la région de Durham bénéficieront de projets tels que la réfection de conduites d'eau principales existantes, y compris des améliorations à l'usine de contrôle de la pollution de l'eau Harmony Creek. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

En plus de ces projets, Ajax, Brock et Pickering bénéficieront de huit projets liés à l'eau et aux eaux usées, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 1,2 million de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés dans la région de Durham, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

Jennifer O'Connell, députée fédérale de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Construire et entretenir des infrastructures d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales de haute qualité permet de bâtir des collectivités viables. Cette annonce démontre l'engagement de la province à travailler en partenariat avec les municipalités afin de fournir l'infrastructure publique dont ont besoin les Ontariens. Je suis ravie que ces projets contribueront à améliorer la qualité de vie à Pickering, dans la région de Durham et dans les environs pour les années à venir. »

L'honorable Tracy MacCharles, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et ministre responsable de l'Accessibilité de l'Ontario et députée provinciale de Pickering--Scarborough-Est

« Pour bâtir un Canada et une province de l'Ontario plus forts, nous devons investir dans les collectivités. Le soutien des gouvernements fédéral et provincial pour la mise en oeuvre de ces importants projets liés à l'eau dans la région de Durham est grandement apprécié. Ces investissements aideront à protéger la qualité de notre eau potable et à assurer un traitement efficace des eaux usées, deux éléments essentiels à la santé et la prospérité des collectivités de Durham. »

Roger Anderson, président régional et directeur général de la région de Durham

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

23 nouveaux projets approuvés dans quatre collectivités locales

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU, et couvrira jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le gouvernement provincial financera plus de 270 millions de dollars et assume jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets, et le bénéficiaire fournira le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 23 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 23 267 573 $.

Lieu Nom du projet Financement

fédéral Financement

provincial Date de début

prévue Ville d'Ajax Évaluation de l'état de six bassins de gestion des eaux pluviales. 37 500 $ 18 750 $ 3 avril 2017 Ville d'Ajax Installation d'un séparateur d'huile et de sable pour améliorer la qualité des eaux pluviales à l'égout de décharge de Callander Court. 50 000 $ 25 000 $ 11 septembre 2017 Ville d'Ajax Réfection du bassin de gestion des eaux pluviales d'Hermitage. 41 250 $ 20 625 $ 2 juillet 2017 Ville d'Ajax Conception et construction d'améliorations pour le contrôle de la qualité des eaux pluviales égout de décharge d'eaux pluviales. 325 000 $ 162 500 $ 21 février 2017 Ville d'Ajax Installation d'un séparateur d'huile et de sable pour améliorer la qualité des eaux pluviales à l'égout de décharge de Caldicott Court. 50 000 $ 25 000 $ 11 septembre 2017 Comté de Brock Premiers travaux en prévision de la mise en oeuvre d'un plan directeur sur les eaux pluviales. 50 000 $ 25 000 $ 1er décebre 2016 Municipalité régionale de Durham Remplacement de la conduite principale dans la rue King, de la rue Arthur à la rue Dunlop; dans la rue St. James, de la rue Kings à la rue Centre et dans la rue Ontario O., de la rue Henry à la rue King. 750 000 $ 375 000 $ 1er juin 2017 Municipalité régionale de Durham Remplacement des égouts séparatifs dans la rue King, de la rue Arthur à la rue Dunlop; dans la rue St. James, de la rue Kings à la rue Centre et dans la rue Ontario O., de la rue Henry à la rue King. 700 000 $ 350 000 $ 1er juin 2017 Municipalité régionale de Durham Remplacement de la conduite principale qui traverse l'autoroute 401 à l'est de la rue Brock. 800 000 $ 400 000 $ 1er juillet 2017 Municipalité régionale de Durham Usine d'approvisionnement en eau de Whitby - installation de nouveaux appareils de déchloration pour déchlorer le reflux avant son déversement dans le lac Ontario. 200 000 $ 100 000 $ 1er mars 2017 Municipalité régionale de Durham Remplacement d'une conduite principale dans la rue Bloor, de la rue Grandview au chemin Townline. 1 000 000 $ 500 000 $ 1er juin 2017 Municipalité régionale de Durham Modernisation de l'usine d'épuration des eaux d'Harmony Creek, y compris un système d'aération, un clarificateur secondaire, un brûleur de déchets au gaz; un système de commande de surveillance et d'acquisition de données et le bâtiment des opérations. 7 750 000 $ 3 875 000 $ 1er mars 2017 Municipalité régionale de Durham Usine d'approvisionnement en eau - usine no 1 - remise à neuf du filtre 1 600 000 $ 800 000 $ 1er mars 2017 Municipalité régionale de Durham Station d'épuration de Courtice - Étude sur la récupération des ressources - phase 2 (récupération de l'énergie et des ressources) 150 000 $ 75 000 $ 1er janvier 2017 Municipalité régionale de Durham Jumelage de la conduite de refoulement d'égouts de la station de pompage des égouts sanitaires de la rue Water à l'intersection de la promenade Carlan et de la route régionale 8 (rue Reach). 2 050 000 $ 1 025 000 $ 1er juin 2017 Municipalité régionale de Durham Réfection des conduites principales existantes revêtement intérieur en ciment) Ville de Whitby et Ville d'Oshawa. 1 500 000 $ 750 000 $ 1er avril 2017 Municipalité régionale de Durham Protection cathodique des conduites principales (Ville de Pickering, Ville d'Ajax, Ville de Whitby et Ville d'Oshawa). 1 400 000 $ 700 000 $ 1er avril 2017 Municipalité régionale de Durham Programme de remplacement des conduites de branchement en polybutylène (Ville de Pickering et Ville d'Ajax). 2 763 823 $ 1 381 912 $ 1er avril 2017 Municipalité régionale de Durham Prolongement des égouts sanitaires sur la route régionale 25 (promenade Consumers), prolongement de l'est du chemin Thickson au chemin Thornton afin de desservir les terrains industriels. 620 000 $ 310 000 $ 1er juin 2017 Municipalité régionale de Durham Prolongement de la conduite principale sur la route régionale 25 (promenade Consumers), prolongement de l'est du chemin Thickson au chemin Thornton afin de desservir les terrains industriels. 550 000 $ 275 000 $ 1er juin 2017 Municipalité régionale de Durham Prolongement des égouts sanitaires sur la route régionale 52 (chemin Thornton), de l'avenue Champlain à la promenade Consumers, afin de desservir les terrains industriels. 205 000 $ 102 500 $ 1er juin 2017 Ville de Pickering Réfection du bassin de gestion des eaux pluviales de Abbot Crescent dans la Ville de Pickering afin d'améliorer le débit d'eau, de contrôler la qualité et l'érosion jusqu'au ruisseau Ganatsekiagon. 450 000 $ 225 000 $ 3 avril 2017 Ville de Pickering Remplacement de la décharge d'eaux pluviales instable et détériorée du chemin Marksbury dans la Ville de Pickering pour réduire la charge sédimentaire dans le lac Ontario. 225 000 $ 112 500 $ 3 avril 2017

