Amélioration prochaine du traitement des eaux usées pour les résidents de Peterborough







129 nouveaux projets approuvés dans 48 collectivités

PETERBOROUGH, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

L'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine et députée fédérale de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeff Leal, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario et député provincial de Peterborough, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et son honneur Daryl Bennett, maire de la ville de Peterborough, ont annoncé aujourd'hui qu'un nouveau projet à Peterborough a été approuvé dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ce projet, soit plus de 2,6 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles pour ce projet, soit plus de 1,3 million de dollars. La Ville de Peterborough complétera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de Peterborough bénéficieront des modifications et des améliorations qui seront apportées à l'usine de traitement des eaux usées de leur ville. Les structures mécaniques vieillissantes dans les décanteurs primaires et secondaires plus anciens seront remplacées de même que d'autres éléments essentiels à l'amélioration de la gestion des boues et la consommation d'eau. Ce projet est essentiel pour maintenir la propreté de nos cours d'eau ainsi que la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

Outre ce projet, 128 projets liés à l'eau et aux eaux usées bénéficieront à 47 autres collectivités de l'Ontario, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 24,7 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme celui qui est réalisé dans la ville de Peterborough, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine et députée fédérale de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Construire et entretenir des infrastructures d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales de haute qualité permet de bâtir des collectivités viables. Cette annonce démontre l'engagement de la province à travailler en partenariat avec les municipalités afin de fournir l'infrastructure publique dont ont besoin les Ontariens. Je suis ravi que ces projets contribuent à améliorer la qualité de vie à Peterborough et dans les environs pour les années à venir. »

L'honorable Jeff Leal, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario et député provincial de Peterborough, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre avenir comme collectivité saine jouissant d'une qualité de vie élevée est lié au maintien d'une source d'eau propre. La ville de Peterborough collabore avec les gouvernements du Canada et de l'Ontario à apporter d'importantes améliorations à notre usine de traitement des eaux usées pour aider à faire tout ce qui est possible pour que l'eau que nous retournons à la rivière soit aussi propre que l'eau que nous en tirons. »

Daryl Bennett, maire de la ville de Peterborough

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque d'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

129 nouveaux projets approuvés dans 48 collectivités locales

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU, et couvrira jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le gouvernement provincial financera plus de 270 millions de dollars et assume jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets, et le bénéficiaire fournira le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 129 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 27 445 113 $.

Lieu Nom du projet Financement

fédéral Financement

provincial Date de début

prévue Alfred et

Plantagenet,

Canton d' Projet de remplacement d'un ponceau d'eaux pluviales - Village de Wendover 381 098 $ 190 549 $ 1er juin 2017 Alnwick/Haldimand,

Canton

d' Réseau d'eau collectif de Grafton - Programme de remplacement des compteurs d'eau. Remplacement du groupe actuel de 227 compteurs d'eau résidentiels et de 20 compteurs commerciaux par de nouveaux compteurs au 10836, County Road 2, et à proximité. 41 688 $ 20 844 $ 31 mai 2017 Asphodel-Norwood,

Canton

d' Remise en état du puits 1 dans le village de Norwood, une infrastructure essentielle vieillissante. 42 334 $ 21 167 $ 1er novembre 2016 Asphodel-

Norwood, Canton

d' Forage du puits 4 dans le village de Norwood afin d'accroître la capacité et la fiabilité pour les résidents. 51 325 $ 25 663 $ 1er novembre 2016 Bancroft, Ville de Études de faisabilité et inspections : Détermination de secteurs précis et prioritaires de remise en état du réseau de collecte des eaux usées pour optimisation par la réduction des eaux d'arrivée et de l'infiltration. 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2017 Bancroft, Ville de Remise en état (activités de restauration) de secteurs précis du réseau de collecte des eaux usées désignés prioritaires par un rapport d'inspection et une étude de faisabilité technique. 81 708 $ 40 854 $ 1er juin 2017 Belleville, Ville de Séparation des égouts et amélioration de la conduite d'eau principale de South Park et de la rue Strachan. 1 356 083 $ 678 042 $ 1er mai 2017 Belleville, Ville de Rues Cedar et Henry - remplacement de la conduite d'eau principale pour corriger des problèmes de qualité de l'eau et construction d'un égout pluvial. 1 950 000 $ 975 000 $ 1er mai 2017 Brighton,

Municipalité de Reconstruction sur le croissant Orchard, notamment renouvellement de la conduite d'eau principale, des bornes d'incendie et des services, des conduites sanitaires secondaires, des conduites pluviales principale et secondaires, et de la couche de base et du revêtement de la chaussée. Le croissant Orchard compte 17 maisons. 138 424 $ 69 212 $ 1er avril 2017 Brockville, Ville de Reconstruction complète de la rue Bartholomew, y compris la conduite d'eau principale, l'égout sanitaire, l'égout pluvial et la chaussée. 242 500 $ 121 250 $ 8 mai 2017 Brockville, Ville de Évaluation de l'état de la conduite de refoulement du poste de relevage principal des eaux usées de la ville. 134 947 $ 67 474 $ 5 septembre 2017 Brudenell, Lyndoch

et Raglan, Canton

de Amélioration des fossés le long du chemin Guiney pour éviter l'inondation et les dommages à la chaussée. 38 500 $ 19 250 $ 1er mai 2017 Brudenell, Lyndoch

et Raglan, Canton

de Remplacement des ponceaux existants pour éviter l'inondation. 11 500 $ 5 750 $ 1er mai 2017 Casselman, Village

de Amélioration des pompes de l'usine (basse pression et haute pression) du réseau d'eau potable de Casselman sur la rue Laval. 45 000 $ 22 500 $ 1er février 2017 Casselman, Village

de Remise en état de trois postes de relevage (rues Laval, Industrial et Albert) avec remplacement des pompes, du panneau de commande et des communications. 188 924 $ 94 462 $ 15 mai 2017 Casselman, Village

de Évaluation environnementale dans le cadre des plans d'amélioration du bassin de la rue Laurier. 50 000 $ 25 000 $ 1er septembre 2016 Clarence-

Rockland, Ville de Achèvement du bouclage de la conduite d'eau principale du village de Clarence-Creek. 170 470 $ 85 235 $ 15 mai 2017 Clarence-

Rockland, Ville de Achèvement du bouclage de la conduite d'eau principale du village de Bourget 316 586 $ 158 293 $ 15 mai 2017 Cobourg, Ville de Amélioration du système d'aération, de l'aération mécanique de surface à l'aération par diffusion d'air. 240 568 $ 120 284 $ 1er juin 2017 Cobourg, Ville de Remplacement de la conduite d'eau principale sur toute la longueur de la rue Henry, entre les rues Water et Spencer. 721 599 $ 360 800 $ 1er juin 2017 Cornwall, Ville de Modernisation des conduites d'eau principales de fonte dans les quartiers de la rue Water, Riverdale et East End pour améliorer la performance hydraulique et structurale. 1 686 793 $ 843 397 $ 1er mai 2017 Hawkesbury Est,

Canton de Amélioration et remise en état des égouts pluviaux de la rue Mill du village de St-Eugene, desservant douze résidences et une entreprise. 50 000 $ 25 000 $ 15 mai 2017 Edwardsburgh

Cardinal, Canton d' Réfection du revêtement extérieur du cône et de l'enveloppe du château d'eau existant. 70 000 $ 35 000 $ 1er mai 2017 Edwardsburgh

Cardinal, Canton d' Remplacement de l'unité de commande du système de séquençage des filtres de l'usine de traitement de l'eau. 27 500 $ 13 750 $ 1er mai 2017 Edwardsburgh

Cardinal, Canton d' Remplacement de canalisations, de soupapes et du dispositif de mesurage du puisard du poste de pompage de la rue Adelaide. 35 000 $ 17 500 $ 1er mai 2017 Edwardsburgh

Cardinal, Canton d' Remplacement de l'unité d'ultraviolets à l'usine de traitement des eaux usées. 35 844 $ 17 922 $ 1er mai 2017 Front of Yonge Canton de Modernisation des ponceaux, chemin Ditching Marsh, 20 maisons. 15 500 $ 7 750 $ 1er mai 2017 Front of Yonge

Canton de Modernisation des ponceaux, chemin Ditching Catholic Ch, cinq maisons. 12 500 $ 6 250 $ 1er mai 2017 Front of Yonge

Canton de Modernisation d'un très gros ponceau, chemin Devil's Door. 9 500 $ 4 750 $ 1er mai 2017 Front of Yonge

Canton de Modernisation des ponceaux, chemin Ditching Guild, 20 maisons. 4 000 $ 2 000 $ 1er mai 2017 Front of Yonge

Canton de Amélioration des fossés et du drainage, chemin Junetown, 35 maisons. 4 500 $ 2 250 $ 1er mai 2017 Front of Yonge

Canton de Amélioration des fossés et du drainage, rue Lake, plus de 70 maisons. 4 000 $ 2 000 $ 1er mai 2017 Greater Napanee,

Ville de Modernisation de l'usine de contrôle de la pollution des eaux usées de la ville de Greater Napanee. 447 983 $ 223 992 $ 30 janvier 2017 Hamilton, Canton

de Aménagement d'un nouveau puits aux bureaux municipaux pour offrir au public de l'eau potable pure. 10 000 $ 5 000 $ 1er août 2017 Hamilton, Canton

de Prolongement du ponceau et ajout de glissières de sécurité au dalot en béton du ponceau du chemin Lander. 40 000 $ 20 000 $ 1er juillet 2017 Havelock-Belmont-

Methuen, Canton

de Amélioration de l'infrastructure d'eau, d'eaux usées et d'eau pluviale le long de la rue Donald, entre le chemin Concession North et la rue Union. 92 173 $ 46 087 $ 1er mai 2017 Hawkesbury, Ville

de Étude de l'usine de filtration de Hawkesbury. 85 500 $ 42 750 $ 15 mai 2017 Hawkesbury, Ville

de Remplacement de 550 mètres de conduite d'eau principale par une nouvelle conduite de 200 mm et remplacement de tous les services latéraux (eau, sanitaire et pluvial) desservant quelque 60 résidences de la rue Regent. 550 000 $ 275 000 $ 5 juin 2017 Hawkesbury, Ville

de Installation d'une conduite d'eau principale de 250 mm de diamètre sur la rue Bon Pasteur, entre les rues McGill et Geneviève. 287 500 $ 143 750 $ 5 juin 2017 Hawkesbury, Ville

de Amélioration sur 350 mètres du fossé de la rue Tessier entre le 1250, rue Tessier, et le 900, rue Tupper, et remplacement de 59 mètres de ponceaux sous-dimensionnés par 89 mètres de ponceaux elliptiques de béton. 125 000 $ 62 500 $ 17 juillet 2017 Kawartha Lakes,

Ville de Remplacement des conduites d'eau et sanitaires principales de la rue Elgin - Phase II 738 000 $ 369 000 $ 1er mai 2017 Kawartha Lakes,

Ville de Remplacement du matériau filtrant de l'usine de traitement de l'eau Lindsay. 138 515 $ 69 258 $ 10 juillet 2017 Kawartha Lakes,

Ville de Étude de modification de la bâche de sortie de l'usine de traitement de l'eau Fenelon Falls. 60 000 $ 30 000 $ 16 janvier 2017 Kingston, Ville de Réparation et réfection du toit des digesteurs 2 et 3 de l'usine de traitement des eaux usées Ravensview. 750 000 $ 375 000 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Modernisation de l'égout sanitaire de la promenade Centennial depuis le chemin Resource, sur environ 1 544 m en direction sud. 982 500 $ 491 250 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Améliorations à l'équipement de commande et de traitement du poste de pompage des eaux usées de l'avenue Dalton. 900 000 $ 450 000 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Évaluation de l'intégrité structurale de château d'eau de la rue Tower. 200 000 $ 100 000 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Amélioration de la conduite d'eau principale de la promenade Cataraqui Woods, entre l'avenue Midland et Clyde Court. 750 000 $ 375 000 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Nouvelle conduite d'eau principale sur le boulevard Taylor Kidd entre l'avenue Bayridge et Blackburn Mews, et en direction nord-est par l'emprise des services publics jusqu'au chemin Gardiners. 1 750 000 $ 875 000 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Remplacement de la conduite d'eau principale croissant Fortune/promenade Venture entre les chemins Gardiners et Resource. 500 000 $ 250 000 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Remplacement de la conduite d'eau principale de la rue Princess entre le boulevard Sir John A MacDonald et la rue Concession. 642 500 $ 321 250 $ 1er janvier 2017 Kingston, Ville de Réparation et réfection du toit des digesteurs 2 et 3 de l'usine de traitement des eaux usées Ravensview. 750 000 $ 375 000 $ 1er janvier 2017 Leeds et Grenville,

Comtés unis de Prolongement du réseau d'égout pluvial dans le village de Lyn, le long du chemin de comté 27, entre le chemin de comté 46 et la rue St. George. 50 000 $ 25 000 $ 15 mai 2017 Lennox et

Addington, Comté

de Remise en état d'environ 330 m d'égout pluvial au 2409, chemin de comté 4, Camden Est (Ontario) jusqu'à la rivière Napanee. 50 000 $ 25 000 $ 6 avril 2017 Loyalist, Canton de Installation d'une infrastructure d'eau pluviale sur la rue Davy. 391 066 $ 195 533 $ 1er mai 2017 Loyalist, Canton de Chemisage de la conduite d'eau principale de Clairton Place. 192 556 $ 96 278 $ 1er mai 2017 Loyalist, Canton de Conception détaillée - Compton Court et chemin Edgewood - remplacement des services d'eau et amélioration du drainage. 32 500 $ 16 250 $ 1er février 2017 Loyalist, Canton de Conception détaillée - Chemisage de la conduite d'eau principale du croissant Cambridge. 10 000 $ 5 000 $ 1er février 2017 Loyalist, Canton de Conception détaillée et arpentage - Drainage protecteur de l'eau pluviale dans le quartier Odessa West. 30 000 $ 15 000 $ 1er février 2017 Loyalist, Canton de Installation d'une infrastructure d'eau pluviale et remplacement des conduites principales d'eau et d'égout de l'avenue Frink. 269 720 $ 134 860 $ 1er février 2017 Marmora et Lake,

Municipalité de Remise en état du réseau de collecte des eaux usées pour corriger des taux élevés d'infiltration. 33 579 $ 16 790 $ 1er avril 2017 Marmora et Lake,

Municipalité de Réfection du béton et des déflecteurs de surverse de décanteur, et installation d'un nouveau mécanisme d'entraînement du décanteur à l'usine de traitement des eaux usées. 33 579 $ 16 790 $ 1er mai 2017 Minden Hills,

Corporation du

Canton de Système de traitement des eaux usées à l'ultraviolet à Minden Hills. 50 000 $ 25 000 $ 5 juin 2017 North Dundas,

Canton de Remplacement de la conduite d'eau principale de fonte ductile à la traversée de pont du chemin 7 (rue Main, Chesterville). 37 500 $ 18 750 $ 1er mai 2017 North Dundas,

Canton de Réfection de poste de pompage des eaux usées du 70, rue Emma, éléments structuraux, électriques et mécaniques. 70 750 $ 35 375 $ 1er mai 2017 North Dundas,

Canton de Amélioration de la clôture des bassins de Chesterville - Enlèvement et remplacement. 17 510 $ 8 755 $ 1er mai 2017 North Grenville,

Municipalité de Construction neuve d'un égout sanitaire principal gravitaire de polychlorure de vinyle (PVC) sur le chemin de comté 44. 189 015 $ 94 508 $ 1er mai 2017 North Stormont,

Canton de Améliorations d'infrastructure, notamment analyseur de chlore, pompes de relèvement, soupapes, débitmètres et aérothermes aux têtes de puits et à l'installation de traitement de l'eau Moose Creek. 29 750 $ 14 875 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Amélioration et remplacement d'éléments clés d'infrastructure, dont la pompe 2 et le débitmètre, au bassin Moose Creek. 20 500 $ 10 250 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Remplacement de deux pompes de puits et de la pompe pour produits chimiques du chlore aux têtes de puits Crysler. 6 250 $ 3 125 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Remise en état d'éléments clés d'infrastructure, notamment le système de distribution de l'analyseur de chlore et la génératrice du poste de pompage des eaux usées Crysler. 10 750 $ 5 375 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Modernisation, amélioration et remise en état d'une infrastructure essentielle, notamment les pompes 1 et 2, la caméra de pompe et le débitmètre électromagnétique de l'installation de traitement de l'eau Finch. 34 500 $ 17 250 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Remise en état des pompes de puisard 1 et 2 du poste de pompage 2. 5 250 $ 2 625 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Remplacement de deux pompes de puisard au poste de pompage 4, pour le village de Finch. 3 000 $ 1 500 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Remplacement d'éléments d'infrastructure du poste de pompage 1, notamment le débitmètre et des aérothermes. 8 000 $ 4 000 $ 1er avril 2017 North Stormont,

Canton de Remplacement de la pompe de puisard du poste de pompage 3. 1 500 $ 750 $ 1er avril 2017 Northumberland,

Canton de Plan directeur de drainage du chemin de comté 2. 50 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2017 Peterborough, Ville

de Modernisation des soufflantes et réservoirs de décanteur primaires et secondaires. 2 678 132 $ 1 339 066 $ 1er octobre 2016 Port Hope,

Municipalité de Doublement de l'égout sanitaire gravitaire de la rue Hope jusqu'à l'usine de traitement des eaux usées pour atténuer la dérivation en cas de pluie abondante. 717 000 $ 358 500 $ 1er juin 2017 Port Hope,

Municipalité de Égout pluvial de la rue Augusta - Chemisage d'un égout pluvial secondaire de gros diamètre. 222 644 $ 111 322 $ 1er juin 2017 Prescott,

Corporation de la

Ville de Remplacement d'une toiture - Usine de traitement de l'eau. 251 000 $ 125 500 $ 1er mai 2017 Prescott,

Corporation de la

Ville de Remplacement d'un système de chaudière et chauffage, ventilation et climatisation (CVC) - Usine de traitement de l'eau. 101 000 $ 50 500 $ 1er janvier 2017 Prescott,

Corporation de la

Ville de Réparations majeures de murs extérieurs - Usine de traitement de l'eau. 55 240 $ 27 620 $ 1er mai 2017 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 8 au nord du chemin Baseline, à Clarence Creek. 8 150 $ 4 075 $ 12 octobre 2016 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 8 au sud du chemin Lalonde, à Bourget. 8 150 $ 4 075 $ 19 octobre 2016 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 4, à l'intersection du chemin Golf Club. 5 350 $ 2 675 $ 27 octobre 2016 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 19, entre les concessions 6 et 7. 11 300 $ 5 650 $ 1er novembre 2016 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 24, près de l'adresse municipale 2515. 4 750 $ 2 375 $ 23 mai 2017 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 12, au sud de l'adresse municipale 4775. 8 300 $ 4 150 $ 23 mai 2017 Prescott-Russell,

Comtés unis de Remplacement du ponceau d'un passage à niveau sur le chemin de comté 10, près de l'adresse municipale 5444. 4 000 $ 2 000 $ 23 mai 2017 Prince Edward,

Comté de Projet de construction neuve d'une conduite d'eau principale de Picton Heights jusqu'au réservoir, sur la rue Church de Picton. 663 594 $ 331 797 $ 1er mai 2017 Quinte West, Ville

de Lavage à contre-courant de l'usine de traitement de l'eau Trenton. 245 146 $ 122 573 $ 1er janvier 2017 Quinte West, Ville

de Nouveau système de mélange pour le stockage des boues de l'usine de traitement des eaux usées Trenton. 345 146 $ 183 860 $ 1er janvier 2017 Quinte West, Ville

de Nouvelle alimentation électrique pour le poste de pompage de la rue Dundas. 145 146 $ 61 287 $ 1er janvier 2017 Quinte West, Ville

de Remplacement de l'égout sanitaire sur la rue North Murray. 245 146 $ 122 573 $ 1er janvier 2017 Quinte West, Ville

de Bouclage de la conduite d'eau principale de la promenade Parry. 245 146 $ 122 573 $ 1er janvier 2017 Rideau Lakes,

Canton de Remplacement du ponceau du chemin Cliff. 13 750 $ 6 875 $ 3 juillet 2017 Rideau Lakes,

Canton de Remplacement du ponceau du chemin Sunnyside. 18 500 $ 9 250 $ 5 juillet 2017 Rideau Lakes,

Canton de Remplacement du ponceau du chemin de la 9e concession. 14 250 $ 7 125 $ 10 juillet 2017 Rideau Lakes,

Canton de Remplacement du ponceau du chemin Hutchings. 3 500 $ 1 750 $ 12 juillet 2017 Russell, Canton de Doublement de la conduite d'eau principale et service d'eau et d'eaux usées pour le parc commercial de Russell. 787 337 $ 393 669 $ 1er mai 2017 Selwyn, Canton de Remise en état du poste de pompage des eaux usées du Lakefield College School. 112 790 $ 56 395 $ 1er novembre 2016 South Dundas,

Municipalité de Évaluation du débit hydraulique pour l'ensemble des villages de Morrisburg et d'Iroquois, desservant environ 2 200 foyers. 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 South Dundas,

Municipalité de Étude géotechnique en appui du remplacement de châteaux d'eau à Morrisburg et Iroquois. 25 000 $ 12 500 $ 1er mars 2017 South Dundas,

Municipalité de Ligne secondaire de la conduite d'eau principale desservant les résidents d'Iroquois, devant être située le long du chemin de comté 2 entre les villages de Morrisburg et d'Iroquois. 50 000 $ 25 000 $ 1er août 2017 South Dundas,

Municipalité de Remplacement de cathode -Conduite d'eau principale située le long du chemin de comté 2 entre les villages de Morrisburg et d'Iroquois, desservant environ 2 200 foyers. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 South Dundas,

Municipalité de Étude de l'eau pluviale pour l'ensemble du village de Morrisburg. 25 000 $ 12 500 $ 1er juin 2017 South Dundas,

Municipalité de Nouvelles pompes d'admission pour le réseau d'eau des villages de Morrisburg et d'Iroquois, desservant environ 2 200 foyers. 60 000 $ 30 000 $ 1er avril 2017 South Dundas,

Municipalité de Remplacement du château d'eau des villages de Morrisburg et d'Iroquois, desservant environ 2 200 foyers. 227 638 $ 113 819 $ 1er mars 2017 South Glengarry,

Canton de Remise en état de l'usine de traitement de l'eau de Kennedy Redwood Estates. 106 812 $ 53 406 $ 2 avril 2016 South Glengarry,

Canton de Mise à jour du plan directeur des services d'eau et d'eaux usées de Glen Walter et environs. 62 328 $ 31 164 $ 2 novembre 2016 South Stormont,

Canton de Évaluation environnementale et conception préliminaire de l'usine de contrôle de la pollution d'Ingleside. 264 220 $ 132 110 $ 2 avril 2016 South Stormont,

Canton de Installation de compteurs d'eau pour les services d'eau existants du hameau de Newington. 37 500 $ 18 750 $ 15 janvier 2017 Stirling-Rawdon,

Canton de Étude de faisabilité sur l'eau potable évaluant les options d'approvisionnement d'une autre source d'eau potable à l'installation existante du 93, rue Elizabeth. 37 500 $ 18 750 $ 1er décembre 2016 Stirling-Rawdon,

Canton de Conception préliminaire de la mise à niveau de l'infrastructure pluviale, d'eau et d'eaux usées de la rue Baker. 12 500 $ 6 250 $ 1er février 2017 Stormont, Dundas

et Glengarry,

Comtés unis de Remise en état par chemisage de l'égout pluvial du chemin de comté 12 (rue Cockburn), à Berwick (Ontario) 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Trent Hills,

Municipalité de Amélioration de l'infrastructure de conduite d'eau principale des rues Bridge, Baker et Queen, par le remplacement de conduites principales de fonte. 415 195 $ 207 598 $ 1er mai 2017 Trent Hills,

Municipalité de Remplacement d'une conduite d'eau secondaire de fonte des rue Bay et Park. 56 618 $ 28 309 $ 1er mai 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Ajout d'un logement de cartouche de filtre de secours à l'usine de traitement de l'eau Alpine. 3 750 $ 1 875 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Remplacement de la pompe de puits 1 de l'usine de traitement de l'eau Alpine. 1 485 $ 743 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Remplacement de la pompe de puits 1 à Buckhorn Lake Estates. 1 778 $ 889 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Remplacement de deux pompes à haute pression à Buckhorn Lake Estates. 13 000 $ 6 500 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Remplacement d'une pompe de chloration à l'usine de traitement de l'eau Alpine. 1 250 $ 625 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Remplacement d'une pompe de chloration à Buckhorn Lake Estates. 1 250 $ 625 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Installation de deux bouches d'échantillonnage et d'une bouche de vidange à Buckhorn Lake Estates. 2 900 $ 1 450 $ 1er juin 2017 Trent Lakes,

Municipalité de Remplacement de la génératrice de secours existante à Buckhorn Lake Estates. 24 587 $ 12 293 $ 1er juin 2017 Tweed,

Municipalité de Remplacement d'une pompe de 30 ans au poste de pompage des eaux usées de la rue River. 12 500 $ 6 250 $ 1er janvier 2017 Tweed,

Municipalité de Remplacement d'une génératrice stationnaire de 30 ans et des installations électriques connexes au poste de pompage des eaux usées de la rue River. 37 500 $ 18 750 $ 1er janvier 2017 Westport, Village

de Production de plans conformes à l'exécution du système d'acquisition de données et de contrôle de supervision du 37, rue Concession. 18 752 $ 9 376 $ 1er janvier 2017 Westport, Village

de Mise à niveau du système d'acquisition de données et de contrôle de supervision de l'usine de traitement de l'eau du 37, rue Concession. 31 248 $ 15 624 $ 1er avril 2017

