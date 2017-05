Mort d'un policier en service au Lac-Simon : la CNESST rend public son rapport d'enquête







VAL-D'OR, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans la soirée du 13 février 2016, Thierry Leroux, un policier du Service de police de Lac-Simon, a perdu la vie lors d'une intervention dans une résidence de la communauté autochtone de Lac-Simon, à une trentaine de kilomètres de Val-d'Or. À la suite de son enquête, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) retient comme principale cause que la démarche d'intervention policière visant à maîtriser un individu suicidaire et armé comportait des lacunes.

Au Québec, depuis 5 ans, 8 travailleurs ont perdu la vie des suites de voies de fait ou d'un acte violent.

Le policier a été mortellement atteint par deux projectiles

Le soir de l'événement, le policier Leroux et son collègue reçoivent un appel pour coup de feu et se rendent à une résidence de Lac-Simon. À leur arrivée sur place, les policiers s'approchent de la résidence. Le policier Leroux discute avec une personne sur le balcon pendant que son collègue tente de voir ce qui se passe à travers les fenêtres du sous-sol, obstruées par la neige. Puis, les policiers décident de pénétrer à l'intérieur pour poursuivre l'intervention.

Plusieurs personnes sont présentes à l'intérieur de la résidence. Le policier Leroux entreprend une discussion avec une personne qui se trouve au sous-sol à partir du haut des escaliers tandis que son collègue discute avec d'autres occupants afin de comprendre la situation et de savoir s'il y a des armes à feu. Alors que les deux policiers poursuivent leurs interventions respectives, le collègue du policier Leroux entend celui-ci descendre rapidement les marches menant au sous-sol, ainsi que des cris et des coups de feu.

Dans les instants suivants, le collègue du policier Leroux conduit les occupants hors de la résidence et tente de joindre le policier Leroux par radio. En retournant dans la résidence, il aperçoit son collègue gisant dans l'escalier. Il ressort et appelle le sergent de garde pour demander du renfort. Vingt-cinq minutes plus tard, les policiers de la Sûreté du Québec arrivent, mettent en place un périmètre de sécurité et pénètrent dans la résidence. Ils se dirigent au sous-sol, où ils découvrent, gisant inanimés, les corps du policier Leroux et de l'auteur présumé des coups de feu, lequel s'était enlevé la vie.

Deux causes expliquent l'événement

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer le décès du policier Leroux. D'une part, deux balles tirées par un individu armé ont atteint mortellement le policier. D'autre part, la démarche de l'intervention policière visant à maîtriser un individu suicidaire et armé comportait des lacunes.

La CNESST exige des correctifs

À la suite de cet événement, la CNESST a demandé à l'employeur, le Service de police de Lac-Simon, d'améliorer le système de communication des policiers sur le terrain et d'élaborer des directives de travail sécuritaires pour ses policiers. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Suivis de l'enquête

Afin d'éviter qu'un tel événement se reproduise, la CNESST informera l'École nationale de police du Québec et le ministère de la Sécurité publique du Québec des conclusions de cette enquête.

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004142.pdf

