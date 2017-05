Déclenchement de la grève générale - Les ingénieurs de l'état dénoncent l'inaction du gouvernement du Québec







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), monsieur Marc-André Martin, dénonce l'inaction du gouvernement du Québec et déclenche la grève générale. « Force est de reconnaître que le gouvernement Couillard n'a ni l'intention ni la volonté d'assurer l'expertise en ingénierie de sa fonction publique. »

Ainsi, après une semaine de rencontres, le président de l'APIGQ conclut que la situation n'a pas vraiment progressé. « Les ingénieurs de l'État demeurent sans convention collective et la question de la vulnérabilité en ingénierie de l'État n'a pas avancé », a déclaré M. Martin.

Alors que le gouvernement du Québec dépense annuellement entre 200 et 300 millions de dollars en contrats avec des firmes de génie-conseil, l'APIGQ est très inquiète du déséquilibre de l'expertise entre les firmes externes et le gouvernement. La problématique de la vulnérabilité du gouvernement se matérialise tous les jours par un poids écrasant de l'expertise des firmes de génie-conseil dans la gestion des travaux et des chantiers, par une incapacité à recruter des ingénieurs expérimentés et par de graves faiblesses en matière d'ingénierie au sein des ministères. Comme l'ont proposé la Commission Charbonneau et l'Unité anticollusion, il est impératif de rétablir l'expertise interne du gouvernement afin de contrôler les abus du secteur privé et de lutter contre la collusion et la corruption.

« C'est en raison de l'inaction du gouvernement du Québec, et afin de rallier plus de gens à notre cause, que nous lançons également une vaste campagne d'information afin de rappeler au gouvernement Couillard que malgré un engagement de sa part, rien n'a vraiment été fait pour mettre en oeuvre la recommandation 23 de la Commission Charbonneau, qui propose un rééquilibre entre les ingénieurs de l'état et ceux des firmes privées afin de préserver l'expertise au sein de la fonction publique », a poursuivi le président de l'APIGQ. « Les solutions existent et elles ont été maintes fois démontrées, non seulement par nous, mais aussi par tous les intervenants pertinents. Même le ministre Pierre Moreau l'a reconnu. »

Dans son document de réflexion déposé en mars dernier, l'APIGQ propose différentes solutions pour renforcer l'expertise des employés du gouvernement. L'Association des ingénieurs propose notamment :

d'établir une obligation d'équivalence de l'expertise entre les chargés de projets du gouvernement et les chargés de projets du secteur privé ;

que les cadres du gouvernement qui doivent attribuer les mandats d'ingénierie puis entériner le résultat du travail qui s'ensuit soient eux-mêmes des ingénieurs ;

que les conditions salariales permettent au gouvernement d'engager et de maintenir à l'emploi les experts dont il a besoin.

« Nous avons choisi de contribuer de façon constructive au débat public et nous sommes convaincus que les propositions mises de l'avant par notre association peuvent résorber le grave problème de l'ingénierie au gouvernement. Et après le cafouillage sur l'autoroute 13, l'incident des paralumes de l'autoroute 720, l'écrasement d'un viaduc à Laval, le MTQ n'a plus le choix et doit regagner la confiance des Québécoises et des Québécois. Et c'est maintenant le moment de le faire. » a conclu M. Martin.

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente l'ensemble des 1400 ingénieurs oeuvrant au sein du gouvernement du Québec.

