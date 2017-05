Préservation et mise en valeur des sites patrimoniaux québécois - Le plan de conservation du site patrimonial de Percé dévoilé







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le plan de conservation du site patrimonial de Percé est rendu public aujourd'hui. Ce document de référence a fait l'objet d'une consultation publique et a été élaboré en concertation avec le milieu. Il présente les orientations du ministre en vue de la préservation et de la mise en valeur du site patrimonial de Percé en tenant compte des éléments patrimoniaux uniques qui le caractérisent.

Cet outil de première importance a été présenté par le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin. Il sera utile à toutes les personnes qui interviennent sur le territoire et dont la mission est d'assurer la protection du patrimoine culturel québécois; une responsabilité partagée entre le ministère de la Culture et des Communications, les instances municipales et la population.

Citations :

« Je suis heureux de présenter un plan de conservation qui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à protéger le site patrimonial de Percé. Ce document servira de guide à tous les acteurs concernés par la préservation du patrimoine. Grâce à cette nouvelle référence, ils bénéficieront de balises inédites pour procéder à des interventions respectueuses des valeurs et des caractéristiques de ce magnifique site, et ce, en fonction des besoins de la population et dans la perspective de stimuler le dynamisme local. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Le plan de conservation du site patrimonial de Percé reflète la vision de tous les acteurs concernés, tant au plan national qu'au plan local. Sa publication est en effet l'aboutissement d'une démarche concertée et de l'engagement de tous dans un effort déterminant pour protéger ce lieu emblématique de la Gaspésie, à la source de notre identité collective. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux que le gouvernement rende publiques ses orientations pour protéger le site patrimonial de Percé, témoin important de différentes époques de la vie gaspésienne. Il importe de préserver ses composantes significatives tout en maintenant la vitalité du territoire et son usage contemporain. Percé est un site patrimonial, mais c'est aussi un milieu de vie qui abrite une population à la fois fière de ses racines et résolument tournée vers l'avenir. »

Magella Warren, maire suppléant de la ville de Percé

Faits saillants :

Le site patrimonial de Percé, déclaré en 1973, se distingue pour sa valeur paysagère exceptionnelle, attribuable notamment à l'harmonie qui y règne entre la mer, les montagnes et le milieu bâti. Reconnu comme un lieu emblématique, en raison des traces du passé qu'il révèle, le site de Percé continue de charmer des centaines de milliers de touristes chaque année.

Liens connexes :

