Le Plateau installera une halte-fraîcheur inédite au Canada sur la rue Saint-Denis







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Plateau-Mont-Royal aménagera en juin une halte-fraîcheur, un concept unique en son genre, sur le côté est de la rue Saint-Denis, entre la rue Marie-Anne Est et l'avenue Duluth Est. Dessinée par Arcadia Studio et longue de 22 mètres, La Vague sera une promenade en cèdre de l'Ouest, équipée de brumisateurs. Conçue pour réduire les ilots de chaleur elle offrira une pause fraîcheur dans les épisodes de canicule.

« L'aménagement de cette halte-fraîcheur sur la rue Saint-Denis est un geste de beauté et de design. Elle renouvelle l'esprit des places publiques que nous créons sur les artères commerciales en offrant une zone de rencontre conçue pour prendre une pause au frais, s'asseoir et profiter de la vie urbaine. Nous avons développé ce projet dans l'objectif de contribuer au projet Fréquence de la société de développement commercial de la rue Saint-Denis. Nos efforts combinés permettront sans aucun doute d'attirer une foule de visiteurs cet été sur cette artère mythique de Montréal » a déclaré le maire de l'arrondissement, Luc Ferrandez.

« La SDC rue Saint-Denis se réjouit de la collaboration avec Le Plateau-Mont-Royal pour la revitalisation de la rue. La création d'un lieu unique et original comme La Vague, transformera l'expérience de magasinage et attirera petits et grands à redécouvrir la belle et grande rue Saint-Denis ainsi que ses 300 commerces », a déclaré Caroline Tessier, directrice de la SDC rue Saint-Denis.

La Vague est fabriquée par Manufacturier Sheltec, le système de brumisateur est produit par Brumi-Confort et le verdissement sera assuré par la SDC rue St-Denis.

Pour connaître toutes les activités du Plateau cet été, restez branchés sur ville.montreal.qc.ca/plateau/activites ou abonnez-vous à l'infolettre : ville.montreal.qc.ca/plateau/infolettre.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 10:47 et diffusé par :