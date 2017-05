40 M$ pour accroître la productivité et la compétitivité de l'administration portuaire de Montréal







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 40 millions de dollars à l'Administration portuaire de Montréal pour mettre à niveau ses infrastructures, ce qui permettra d'accroître la productivité et de maintenir la compétitivité du port, le 2e en importance au Canada.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D'Amour, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en présence de la présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, Mme Sylvie Vachon, ainsi que le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, ont fait l'annonce aujourd'hui de ce soutien important aux travaux de développement et de consolidation des actifs. L'aide financière permettra aux expéditeurs québécois et canadiens de bénéficier notamment de gains en ce qui a trait à la capacité et à la fluidité des terminaux et, plus généralement, d'un meilleur rapport qualité/prix offert par les installations portuaires.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet 1 du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime (PSIITM) qui vise à assurer une mise en oeuvre rapide et concrète de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec.

Citations :

« Le port de Montréal revêt un caractère particulièrement stratégique pour l'économie québécoise. Notre gouvernement est conscient de la nécessité d'y investir pour maintenir, voire améliorer sa compétitivité face à ses concurrents internationaux. En ce sens, ce projet nous est apparu prioritaire afin de permettre au port de consolider et de développer ses différents créneaux d'affaires et ainsi contribuer à faire du transport maritime un levier de développement économique au Québec. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« L'amélioration de nos infrastructures portuaires est l'un des éléments clés de la Stratégie maritime du Québec. C'est l'une des principales conditions au maintien de notre statut de porte d'entrée du commerce international en Amérique du Nord. En investissant de la sorte au port de Montréal, nous jetons les bases d'une prospérité durable et d'une compétitivité dont profitera toute la population québécoise. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

« Pour se démarquer face aux autres grandes villes, Montréal doit disposer d'infrastructures modernes qui augmenteront la productivité globale de notre économie. Avec son appui à l'administration portuaire de Montréal et aux entreprises qui l'utilisent, le gouvernement agit en tant que catalyseur du développement économique et de la prospérité du Québec. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le Port est un partenaire précieux pour le développement de la métropole. Depuis plus d'un siècle, il permet à Montréal de s'affirmer comme plaque tournante du transport des marchandises dans tout l'Est de l'Amérique du Nord. Cet investissement permettra aux expéditeurs québécois de bénéficier d'installations permettant des gains en capacité et en fluidité. »

Denis Coderre, maire de Montréal

« Au nom de mon équipe et de tous les utilisateurs du port, je remercie le gouvernement du Québec pour ce vote de confiance envers l'Administration portuaire de Montréal. Le projet dont il est question aujourd'hui a pour but de consolider et de développer les actifs portuaires pour soutenir la croissance qui, dans les faits, atteint les objectifs partagés par l'APM et le gouvernement du Québec, dans le cadre de sa Stratégie maritime. Les sommes consenties aujourd'hui seront investies stratégiquement et contribueront au développement et à l'essor de toute la communauté portuaire et montréalaise, bien sûr, mais aussi à la croissance de toute l'économie québécoise. »

Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal



Faits saillants :

Le PSIITM a pour but de favoriser les investissements dans les infrastructures de transport maritime des marchandises et des personnes du Québec, et ce, dans un souci de compétitivité et de développement durable.

Il compte trois volets :

Volet 1 : Infrastructures maritimes et intermodales en transport des marchandises

Volet 2 : Projets pilotes en transport des marchandises

Volet 3 : Infrastructures maritimes en transport des personnes

Le programme s'adresse aux entreprises, aux organismes municipaux et à toute autre organisation souhaitant investir dans les infrastructures de transport maritime ayant un établissement au Québec. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2020.

La Stratégie maritime est une initiative gouvernementale visant à tirer profit de la situation géographique stratégique du Québec afin de favoriser la création d'opportunités d'affaires liées à l'économie maritime. Elle a pour but de stimuler une croissance durable de l'économie maritime québécoise et d'encourager la création d'emplois de qualité, dans toutes les régions du Québec.

Liens connexes :

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime

Stratégie maritime du Québec

