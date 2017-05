Mois de la sensibilisation à la protection solaire - Familiprix et La Roche Posay tiendront des cliniques de dépistage du cancer de la peau







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la protection solaire qui se tiendra en juin prochain, Familiprix, en collaboration avec La Roche Posay, propose 15 cliniques de dépistage du cancer de la peau dans 8 de ses pharmacies au Québec. Ces journées de dépistage visent surtout à sensibiliser les gens à l'importance de se protéger, en plus de promouvoir le dépistage. L'objectif de ces cliniques est de proposer une solution pour accélérer l'accès aux soins et au traitement pour les patients présentant des lésions ou des grains de beauté suspects. Les cliniques se tiendront du 25 mai au 6 juillet prochain dans les pharmacies Familiprix de Saint-Joseph-du-Lac, Cowansville, Mirabel, Blainville, Val-David, Nicolet, Bois-des-Filion et Saint-Étienne. Ce sont 450 personnes qui pourront bénéficier de ce service.

« Au Canada, le cancer de la peau, autre que le mélanome, est le plus souvent diagnostiqué. Il est estimé qu'en 2016, 6 800 Canadiens auraient reçu un diagnostic de mélanome et que 1 200 Canadiens en seraient décédés1. Pour nous, c'est très significatif puisque 90 % des cancers de la peau détectés à temps peuvent être guéris2. Chez Familiprix, c'est la santé de nos patients qui compte. C'est pourquoi nous effectuons cette tournée de dépistage et que nous avons dévoilé tout récemment un volet santé dédié à 100% à la santé de nos patients. L'importance des saines habitudes de vie est désormais ancrée chez nous et la protection solaire en est un incontournable », souligne Johanne Cantin, directrice mise en marché cosmétiques, chez Familiprix.

« Lors de cette tournée, nous offrons un examen au moyen du MOLESCOPE, la plus récente innovation technologique en matière de dépistage de cancers de la peau », ajoute Mme Cantin. « À l'aide du MOLESCOPE et d'un appareil intelligent, la télé-dermatologie fournit aux médecins et aux dermatologues la possibilité de partager des images à haute résolution permettant une évaluation rapide, au moyen d'une plateforme sécurisée. Cette évaluation des grains de beauté suspects réduit le temps d'attente et accroit l'accessibilité aux soins ».

La nouvelle succursale de Cowansville, la première à arborer le sigle « Santé », est également la première au Québec, à offrir aux patients aux prises avec des problèmes de peau, de cuir chevelu et d'ongles, un espace exclusivement dédié à du soutien et à de l'information, en plus d'une offre de produits adéquats répondant à une charte de qualité. Outre l'activité de dépistage du cancer de la peau, des journées thématiques santé sont prévues sur des sujets comme la photo protection, les soins des pieds et l'eczéma.

