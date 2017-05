L'arrondissement de Montréal-Nord s'active afin de favoriser l'adoption de saines habitudes de vie







MONTRÉAL-NORD, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal-Nord, madame Christine Black, a dévoilé ce matin la première politique de l'arrondissement sur les saines habitudes de vie qui vise à instaurer des environnements favorables à des choix « santé » pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de Montréal-Nord.

« Nous sommes très fiers de dévoiler aujourd'hui une politique qui offrira des solutions concrètes pour tous nos citoyens. Une politique qui fera notamment la promotion des saines habitudes de vie et des bénéfices d'adopter un mode de vie plus actif physiquement. Tout a été réfléchi et mis en place afin d'assurer des retombées positives pour l'ensemble de la population de Montréal-Nord », a affirmé la mairesse Black.

Annoncée devant différents partenaires à l'école Pierre-de-Coubertin, un établissement modèle en termes de promotion de l'activité physique auprès des jeunes, la Politique sur les saines habitudes de vie de Montréal-Nord contient une série d'orientations et de mesures qui proposent d'agir autour de trois grands axes : l'accès à une saine alimentation, l'adoption d'un mode de vie physiquement actif et la promotion des saines habitudes de vie.

« À titre d'ambassadrice de Québec en forme pour les saines habitudes de vie, je suis très heureuse de constater le leadership dont a fait preuve l'arrondissement de Montréal-Nord en choisissant de proposer des mesures concrètes à ses citoyens », a déclaré Sylvie Bernier, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Cette politique s'appuie d'abord sur la mission de l'arrondissement et sur ses champs de compétences en matière de gestion et d'exploitation des parcs, des équipements sportifs ou de loisirs, de soutien à l'organisation des loisirs sportifs, de voirie locale, d'environnement, d'aménagement et d'urbanisme.

Elle propose des moyens concrets tels que :

l'ajout d'aliments santé à l'offre alimentaire des arénas, des centres culturels, sportifs et de loisirs et dans l'ensemble des établissements de l'arrondissement ;

le soutien et l'encouragement des initiatives citoyennes de jardinage et d'agriculture urbaine ;

la planification de la complémentarité entre les différents modes de transport comme le train, l'autobus, l'autopartage et le covoiturage.

Plusieurs constats démontrent l'importance d'agir pour améliorer la qualité de vie des Nord-Montréalais. En extrapolant, à l'échelle de Montréal-Nord, les statistiques de l'enquête TOPO 2012 sur l'état de santé des Montréalais, on constate que plus de 40 000 Nord-Montréalais ne consomment pas assez de fruits et légumes, que plus de 2 000 jeunes de 15 à 24 ans ont un surplus de poids, et qu'un Nord-Montréalais sur trois est atteint d'une maladie chronique comme les maladies du coeur ou l'hypertension. « C'est pour renverser cette tendance que nous mettons en place des actions afin d'offrir à la population des pistes de solution et des alternatives concrètes pour faire bouger ces indicateurs », a ajouté madame Black.

La Politique sur les saines habitudes de vie s'inscrit sans une perspective de responsabilités partagées et de collaboration avec les partenaires publics, communautaires et privés de l'arrondissement de Montréal-Nord, notamment les réseaux scolaires et de la santé, les organismes communautaires et de loisirs, les clubs sportifs adultes et jeunesse, Québec en forme et le Regroupement Écoles et Milieux en Santé (RÉMES) de Montréal-Nord.

Notons enfin que la Politique sera adoptée au conseil d'arrondissement du mois de juin et sera disponible sur le site internet de l'arrondissement.

