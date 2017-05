La série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada 2017 présentée par Yokohama laisse entrevoir une saison palpitante de compétition de haut niveau







Hargrove remporte deux victoires en conservant la première place; le haut du podium revient à De Angelis à l'issue des deux courses inaugurales; Cirone et Sanderson remportent chacun une victoire en Maîtres Platine

BOWMANVILLE, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Après plus de huit mois d'attente, les amateurs de course ont renoué le week-end dernier avec la série Ultra 94 GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama dès le départ des deux premières épreuves courues au Canadian Tire Motorsport Park (CTMP) de Bowmanville, en Ontario. L'enthousiasme était à son comble au vu des GT3 Cup remaniées alignées sur la grille de départ en catégorie Coupe Platine, tandis que les précédentes GT3 Cup courent désormais en Coupe Or.

« Il est intéressant de constater que le calibre de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama continue d'augmenter pour cette septième saison, en partie grâce à la nouvelle 911 GT3 Cup », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « L'optimisme, l'esprit de compétition et l'enthousiasme sont à leur comble alors que les écuries et les pilotes ont hâte de se mesurer au cours de cette nouvelle saison. »

Épreuve 1 : samedi 20 mai 2017

Les pilotes de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama ont mené une lutte serrée samedi lors de l'épreuve inaugurale de la saison au CTMP, le Victoria Day SpeedFest, présentée par Castrol.

En pole sur la grille de départ comptant 16 voitures, Scott Hargrove, de Tsawwassen, C.-B., s'est élancé au volant de la voiture no 9 inscrite par Castrol-Pfaff Motorsports et a conservé cette position pour signer une victoire au classement général et en Coupe Platine. Le champion 2014 de la série a réussi à conserver la première place en devançant de deux petites secondes Zacharie Robichon d'Ottawa et sa voiture no 98 aux couleurs de Mark Motors Racing. Hargrove a aussi signé le meilleur temps au 18e tour en 1 minute 20,341 secondes sur ce circuit technique de 3,93 km.

Parti 3e, Robichon a gagné une place au départ aux dépens de Michael de Quesada au volant de la voiture no 31 d'Insync/Alegra Motorsports. Robichon était immédiatement suivi de Remo Ruscitti, de Vancouver, C.-B., nouvellement inscrit à la série au volant de la voiture no 69 d'OpenRoad Racing. Robichon et Ruscitti se sont fait la lutte tout au long des 45 minutes de la course et ont terminé respectivement 2e et 3e en Coupe Platine.

Le vétéran Marco Cirone, de Toronto, et sa voiture no 88 de Mark Motors Racing, ont démontré leur potentiel et terminé en 5e place de la Coupe Platine en faisant preuve de constance et de patience. Cirone se classe premier en catégorie Maîtres Platine.

À côté de Cirone, sur la deuxième marche du podium, se trouvait Tim Sanderson (no 07 DFC Motorsport-Speedstar Motorsport), représentant Downtown Porsche et son commanditaire Harry Rosen.

Shaun McKaigue, de Gilford, ON, a remporté la 3e place en catégorie Maîtres Platine au volant de sa voiture no 34 FER-Pal/Aqua Pipe/Pfaff Motorsports à l'issue d'une lutte acharnée avec Roman De Angelis courant en catégorie Coupe Or.

Au volant de la voiture no 78 de Mark Motors Racing et inscrit en catégorie Or, De Angelis s'est inséré dans la catégorie Platine en se maintenant dans les 10 premiers tout au long de la course. Le pilote de 16 ans a souvent changé de place avec McKaigue ainsi qu'avec Étienne Borgeat, de Montréal, 2e en catégorie Platine, au volant de la voiture de Sesame/GT Racing. Originaire de Belle River, Ontario, De Angelis a finalement terminé 8e au classement général et premier en Coupe Or.

Orey Fidani, de Woodbridge, ON, a poussé sa voiture no 13 d'Orlando Corporation/Pfaff Motorsports parmi les voitures de la catégorie Platine et sa constance lui a valu la 2e marche du podium en Coupe Or.

Borgeat, qui s'était lancé en 10e place, a terminé 6e, remportant ainsi le prix Yokohama Hard Charger réservé au pilote ayant gagné le plus de places en Coupe Platine.

Épreuve 2 : dimanche 21 mai 2017

Malgré le risque de pluie, les pilotes de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama ont su conserver leur calme et ont livré une superbe course de 45 minutes au CTMP, mettant ainsi la touche finale au week-end Victoria Day SpeedFest présenté par Castrol.

Scott Hargrove et sa 911 GT3 Cup Platine no 9 inscrite par Castrol-Pfaff Motorsports a signé sa deuxième victoire au classement général et en Coupe Platine. Il mène donc le championnat à l'issue des Épreuves 1 et 2. Une fois de plus, Hargrove a conservé la tête, mais la course ne fut pas sans rebondissements, ses poursuivants s'étant livré à une course palpitante marquée par de nombreux dépassements.

Au volant de la voiture no 98 de Mark Motors, Zacharie Robichon s'est élancé de la 3e place, mais s'est hissé en 2e à l'issue d'un dépassement osé au 2e tour aux dépens de Remo Ruscitti et de sa voiture no 69 d'OpenRoad Racing. Robichon a maintenu la pression sur Hargrove pour finalement rejoindre la ligne d'arrivée en 2e place.

Quatrième sur la grille de départ, Michael de Quesada au volant de la voiture no 31 Platine d'Alegra Motorsports a patiemment suivi Ruscitti et a réussi à le dépasser au 10e tour en profitant d'une légère erreur de ce dernier qui lui a fait perdre deux places.

Une lutte de tous les instants s'est déroulée entre Roman De Angelis (no 78 Mark Motors, Coupe Or), Tim Sanderson (no 07 DFC Motorsport, Speedstar Motorsport Maîtres Platine représentant Downtown Porsche et le commanditaire Harry Rosen) et Marco Cirone, co-équipier de De Angelis, au volant de la no 88 Coupe Platine.

Les trois pilotes se sont livré une lutte sans merci dès le départ, Cirone et De Angelis se dépassant à trois reprises. Au 17e tour, victime d'un tête-à-queue au virage 10, Cirone a perdu plusieurs places et a cédé la victoire en catégorie Maîtres Platine à Sanderson.

Étienne Borgeat au volant de la voiture no 2 de GT Racing s'est lancé à la poursuite de Sanderson, suivi lui-même de la no 34 FER-Pal/Aqua Pipe Pfaff Motorsports pilotée par Shaun McKaigue. Borgeat et McKaigue occupaient les 2e et 3e places à l'arrivée dans la catégorie Maîtres Platine.

Sanderson et De Angelis se sont livré une lutte serrée et c'est finalement De Angelis qui a réussi à dépasser Sanderson à quatre tours de la fin, remportant ainsi la 5e place au classement général, la victoire en catégorie Or et le prix Yokohama Hard Charger décerné au pilote ayant gagné le plus de places en course.

Contraint de placer sa voiture no 13 d'Orlando Corporation inscrite par Pfaff Motorsports en fin de grille en raison de difficultés techniques, Orey Fidani, de Woodbridge, ON, a réussi à remonter rapidement le peloton pour terminer 11e au classement général et 2e en catégorie Or.

Les pilotes canadiens reviendront au CTMP en septembre pour la finale de la saison. CTMP est le seul circuit qui reçoit deux week-ends de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama. Les deux dernières épreuves de la série de 12 se dérouleront du 1er au 3 septembre dans le cadre du week-end Chevrolet Silverado 250.

Le prochain rendez-vous aura lieu du 9 au 11 juin lors du Grand Prix de Formule 1 du Canada, au Circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, épreuve reine de la saison de 12 courses disputées au cours de 6 rendez-vous.

Quatre courses de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama seront télédiffusées sur le Réseau des sports (RDS), The Sports Networks (TSN) et Motorsport.tv en Europe.

Pour en savoir plus sur la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, visitez www.imsa.com et suivez @IMSA sur Twitter avec le mot-clic #GT3CAN.

