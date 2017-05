BIM One est fière d'annoncer un investissement stratégique par WSP afin d'accélérer le développement et la commercialisation de sa solution logicielle innovante BIM Track®







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Construction virtuelle et technologie BIM One Inc. (« BIM One ») est fière d'annoncer la conclusion d'un investissement financier substantiel par WSP Global inc. (« WSP »), l'une des plus importantes firmes d'ingénierie dans le monde. Cette entente permettra à BIM One de propulser le développement et la commercialisation, à travers le monde, de sa solution logicielle BIM Track® dédiée à l'industrie de l'architecture, du design et de la construction.

BIM Track® est une technologie web innovante qui permet de maximiser la collaboration des différentes disciplines dans la réalisation et la gestion des maquettes numériques 3D. La solution intègre les différents logiciels de modélisation et de coordination 3D afin de consolider l'information des projets. Cette consolidation permet à tous les acteurs impliqués de participer activement au processus BIM autant au niveau de la conception que de la construction, et à partir de n'importe quel type d'appareil (poste de travail, tablette ou téléphone intelligent).

« En un an, BIM Track a connu une forte croissance et est déjà utilisé par des milliers d'utilisateurs dans le monde. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec WSP viendra propulser notre croissance » a souligné Jimmy Plante, président de BIM One.

« Nous sommes fiers de contribuer au succès d'une jeune entreprise prometteuse qui rayonne déjà au niveau international. En mettant notre réseau mondial et notre expertise au service de BIM One, nous pouvons participer activement à encourager le développement de solutions innovatrices pour des projets d'envergure. Cela s'inscrit en outre parfaitement dans notre stratégie visant à apporter des solutions modernes aux problèmes complexes auxquels sont confrontés nos clients » a déclaré Robert Ouellette, Chef de la direction des services corporatifs de WSP.

BIM Track® a remporté en octobre dernier le Prix de la Technologie du Conseil Canadien du BIM (CanBIM), compte tenu de sa nature innovante et de son apport à l'augmentation de l'efficacité des pratiques du domaine de l'ingénierie et de la construction. Ce prix permettra à l'entreprise de passer de 14 à 40 employés d'ici les 18 prochains mois pour supporter le développement de sa plateforme et de sa commercialisation à travers le monde.

Croissance rapide de BIM Track®

Depuis son lancement officiel en avril 2016, l'application de type « SaaS » connait une forte croissance. BIM Track® est utilisé par plus de 2500 personnes dans 65 pays. Après seulement un an de commercialisation, près de 2000 projets ont été créés via la plateforme. Pour plus d'information sur la plateforme, visitez le http://www.bimtrack.co/.

À PROPOS DE CONSTRUCTION VIRTUELLE ET TECHNOLOGIE BIM ONE INC.

Construction virtuelle et technologie BIM One Inc. est une firme spécialisée dans la gestion de projet et la mise en oeuvre de technologies reliées à la modélisation des données du bâtiment (BIM). Elle offre des services d'élaboration de stratégie technologique, de consultation et d'intégration des processus BIM. Pour plus d'information, visitez le http://www.bimone.com/.

À PROPOS DE WSP GLOBAL INC.

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde dans son secteur d'activité, la Société offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industriel, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures), ainsi qu'électricité et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés d'exécution de projets et de consultation stratégique. Ses équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 36 000 employés de talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle. Pour plus d'information visitez le wsp.com.

