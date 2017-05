Integra Gold annonce des résultats de forage de mise en valeur dans le secteur de l'échantillonnage en vrac dans la partie supérieure de la structure C2, incluant 19,33 g/t d'or sur 11,80 mètres







VANCOUVER, BC--(Marketwired - 23 mai 2017) - Integra Gold Corp. (TSX VENTURE: ICG) (OTCQX: ICGQF)

Points saillants du communiqué

Les résultats du programme de forage de mise en valeur à espacement serré dans le secteur de l'échantillonnage en vrac dans la structure C2 (« C2 ») comprennent : 14,14 g/t d'or (« Au ») sur 4,90 mètres (« m ») (8,31 g/t Au coupée à 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 4,32 m) 19,33 g/t Au sur 11,80 m (9,23 g/t Au coupée à 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 10,48 m) 14,43 g/t Au sur 7,30 m (12,15 g/t Au coupée à 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 6,05 m)

Les résultats de forage sur la structure C4 (« C4 ») du gîte Triangle comprennent : 14,36 g/t d'or (« Au ») sur 4,85 m (aucun changement en appliquant une teneur de coupure de 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 3,77 m) 7,42 g/t Au sur 10,30 m (6,87 g/t Au coupée à 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 9,17 m).

Jusqu'à présent, 1 227 m (20 sondages) des 10 000 m prévus dans le cadre du programme de forage de définition souterrain à espacement serré ont été complétés. Les travaux de forage se déroulent dans le secteur ciblé pour l'échantillonnage en vrac proposé dans la structure C2 et ont pour but de mieux définir le secteur où l'échantillonnage en vrac devrait débuter en juin 2017.

La rampe principale au gîte Triangle a progressé de 938 m (1 552 m au total en incluant le développement secondaire) ; la rampe progresse maintenant dans l'éponte inférieure de la zone C2, adjacente au secteur ciblé pour l'échantillonnage en vrac.

Integra Gold Corp. (TSX VENTURE: ICG) (OTCQX: ICGQF) (« Integra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les premiers résultats d'analyse provenant de son programme de forage souterrain de mise en valeur réalisé sur le gîte Triangle (« Triangle »), dans le cadre du projet aurifère Lamaque (« Lamaque »), à Val-d'Or au Québec. L'objectif du programme de forage souterrain de 10 000 m consiste à définir et à démontrer, avec une grille de forage plus serrée, la continuité des structures aurifères dans le secteur sélectionné pour l'échantillonnage en vrac dans la zone C2. Les résultats de forage communiqués aujourd'hui proviennent de sondages réalisés à Triangle en 2017, en surface et sous terre, d'une longueur totale forée de 7 265 m (48 sondages). Les résultats d'analyse de plus de 13 920 m de forage (53 sondages) réalisés à Lamaque en 2017 restent à venir.

Les forages de mise en valeur sur la structure C2 continuent de recouper de la minéralisation à haute teneur dans le secteur ciblé pour l'échantillonnage en vrac

Le secteur ciblé pour l'échantillonnage en vrac dans la structure C2 a d'abord été foré à partir de la surface selon une grille de forage d'environ 20 à 25 m d'espacement. L'objectif de ce programme de forage consistait à définir la continuité et la géométrie des structures aurifères. En avril 2017, des stations de forage souterraines ont été établies aux niveaux 76 et 94 (profondeur verticale à partir de la surface), permettant de débuter les travaux de forage souterrain à Triangle. Le programme de forage souterrain de 10 000 m présentement en cours permettra de réduire l'espacement entre les forages à une grille de 10 m par 10 m dans le secteur sélectionné pour l'échantillonnage en vrac.

Les résultats de forage selon une grille de forage de 10 m par 10 m fourniront des renseignements très utiles pour planifier l'échantillonnage en vrac. L'espacement de forage aidera à sélectionner l'emplacement des travers-bancs et des futures galeries dans la minéralisation.

Le tableau suivant présente quelques intersections sélectionnées parmi les nouveaux résultats de forage. D'autres résultats pour les sondages publiés aujourd'hui sont présentés dans le tableau affiché à l'aide du lien ci-dessous. Les valeurs composites individuelles sont présentées avant et après l'application (au besoin) d'une teneur de coupure supérieure de 34,3 g/t Au.

Sondage De(m) À (m) Intervalle dans l'axe de forage(m) Épaisseur vraie

(m) Teneur en or (g/t) Zone interprétée TU-17-005 50,00

Coupé 52,20

2,20

2,02 16,23

14,00 C2 TU-17-006 37,50

Coupé 40,00

2,50

2,39 23,53

19,18 C2 TU-17-007 51,00

Coupé 55,90

4,90

4,32 14,14

8,31 C2 TU-17-009 44,90

Coupé 56,70

11,80

10,48 19,33

9,23 C2 TU-17-014 47,20 61,30 14,10 9,36 8,88 C2 TU-17-015 44,15 47,30 3,15 2,02 10,55 C2 TU-17-031 43,20

Coupé 50,50

7,30

6,05 14,43

12,15 C2 TU-17-032 34,70 37,00 2,30 2,09 8,45 C2 TU-17-034 44,00

50,60 48,60

54,40 4,60

3,80 3,67

2,98 10,01

13,64 -

C2 TU-17-035A 34,00 36,20 2,20 2,02 8,67 C2

En ce qui concerne les zones minéralisées connues, les intervalles ont été déterminés en fonction des observations géologiques, à partir principalement de la quantité de filons de quartz-tourmaline-sulfures et d'un seuil de coupure de 1,00 g/t Au pour le calcul des composites ; les valeurs composites individuelles sont présentées avant et après l'application (au besoin) d'une teneur de coupure supérieure de 34,3 g/t Au ; aucune épaisseur minimale prise en compte.

Tel qu'illustré dans les deux sections longitudinales pour C2 (voir lien ci-dessous), les résultats restent à venir pour plusieurs intersections. La deuxième section longitudinale est une vue rapprochée du secteur ciblé pour l'échantillonnage en vrac.

http://www.integragold.com/site/assets/files/2328/ls_c2-prls_20170523.pdf

http://www.integragold.com/site/assets/files/2331/ls_c2_bulksample20170523.pdf

Pour afficher le tableau des résultats d'analyse complets pour les sondages dont les résultats sont communiqués aujourd'hui, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.integragold.com/site/assets/files/2332/2017_composites_may232017.pdf

Les nouveaux résultats dans la structure C4 continuent de confirmer la conversion des ressources

En plus des résultats du programme de forage souterrain à C2, la Société réalise aussi un programme de forage bonifié en surface à Triangle. Le programme de forage en surface comprend du forage de mise en valeur et du forage d'expansion. Les résultats de forage dans la structure C4 annoncés aujourd'hui proviennent de travaux de forage de mise en valeur qui ont pour but de convertir des ressources présumées en ressources indiquées le long de cette structure. Les résultats continuent de confirmer tant le modèle géologique que le potentiel de conversion des ressources et de croissance additionnelle à C4. Les résultats disponibles comprennent les suivants (voir le lien au tableau complet ci-dessus pour de plus amples détails) :

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Épaisseur vraie (m) Teneur en or (g/t) Zone interprétée TM-14-019W01M02* 497,30 503,00 5,70 4,97 5,29 C4 TM-15-008W01M01* 763,00 767,85 4,85 3,77 14,36 C4 TM-15-009W01M02* 740,20

Coupé 750,50

10,30

9,17 7,42

6,87 C4

TM-16-009W01M01* 675,00 678,50 2,50 2,25 5,04 C4 TM-16-159W01M01 675,00 678,50 3,50 3,22 5,64 C4

Tel qu'illustré dans les sections longitudinales pour C4 (voir le lien ci-dessous), de nombreux résultats de forage restent à venir.

http://www.integragold.com/site/assets/files/2329/ls_c4-prls_20170523.pdf

Profil du projet et de la Société

Integra est une société d'exploration aurifère qui possède des projets à Val-d'Or, au Québec, l'une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque Sud. À l'automne 2014, en faisant l'acquisition de l'usine et du complexe minier Sigma, Integra s'est dotée d'une installation d'une capacité quotidienne de 2 200 tonnes et d'une installation de stockage des résidus pour lesquelles elle dispose de tous les permis nécessaires. Grâce aux permis fédéraux et provinciaux détenus, aux infrastructures existantes et au potentiel d'exploration significatif, cette acquisition a permis d'éliminer des coûts importants et d'écourter les délais normalement associés aux projets miniers. Integra a pu recueillir plus de 150 millions de dollars depuis 2013 et a vu le cours de son action grimper, malgré le prix de l'or à la baisse. En mai 2017, Eldorado Gold Corporation a annoncé la signature d'une entente définitive aux termes de laquelle Eldorado Gold Corporation a convenu d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Integra dont elle n'a pas la propriété à l'heure actuelle (voir communiqué publié par la Société le 14 mai 2017).

Personne qualifiée

Le projet Lamaque est directement supervisé par M. Hervé Thiboutot, ingénieur et premier vice-président de la Société, et M. Jacques Simoneau, géologue, directeur de l'exploration de la Société MM. Thiboutot et Simoneau sont des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. Les personnes qualifiées de la Société ont examiné le contenu technique de ce communiqué.

Assurance-qualité et contrôle de la qualité (« QA/QC »)

Des protocoles stricts de QA/QC sont appliqués, incluant l'insertion de doublons, de blancs et d'étalons dans tous les sondages. Les échantillons de carottes de forage sont soumis directement aux laboratoires d'analyse Bourlamaque et ALS de Val-d'Or, aux fins de leur préparation et de leur analyse. L'analyse est menée sur un échantillon de 30 g. L'analyse de l'or est effectuée par pyroanalyse avec finition par absorption atomique (AA), et avec finition gravimétrique pour les échantillons au-dessus de 5 g/t Au. Les résultats présentés proviennent des analyses gravimétriques pour les échantillons qui dépassent 5 g/t Au; sinon, ils proviennent des analyses avec finition par absorption atomique.

