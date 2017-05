L'aréna de New Carlisle sera doté d'une toute nouvelle surface multisport et d'un système de réfrigération







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de la Commission des loisirs de New Carlisle

NEW CARLISLE, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Commission des loisirs de New Carlisle inc. se voyait accorder une aide financière de 256 216 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'amélioration et la rénovation de l'aréna de la Municipalité de New Carlisle.

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Commission des loisirs de New Carlisle, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Créée en 1998 à des fins récréatives et communautaires, la Commission des loisirs de New Carlisle est un organisme à but non lucratif, ayant comme mission principale d'encourager et de promouvoir la pratique de sports, particulièrement du curling. Depuis plusieurs années, la Commission des loisirs de New Carlisle gère l'utilisation de l'aréna de New Carlisle en y organisant plusieurs types d'activités accessibles à l'ensemble de la population.

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront à la Commission des loisirs de New Carlisle de réaliser des travaux afin de remplacer l'éclairage, de niveler le plancher de béton principal et d'installer un système de réfrigération ainsi qu'une surface multisport pour la pratique de sports d'intérieur, tels que le volleyball, le football, le basketball, le tennis ou le badminton.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Par l'intermédiaire du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, nous renforçons nos collectivités dans tout le pays, les rendant encore plus énergiques et unies. Je suis heureuse de voir que les résidants ici à New Carlisle bénéficieront d'une infrastructure modernisée. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Commission des loisirs de New Carlisle, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique, ont un impact positif sur la santé des aînés et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

