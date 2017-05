L'ajustement adéquat des sièges d'auto pour enfant : Un besoin qui ne faiblit pas, statistiques à l'appui - Vérification gratuite à Montréal le 28 mai







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - La campagne d'inspection printanière menée durant trois années (2014 à 2016) par la Sécurité publique d'Outremont en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine a permis d'inspecter 937 sièges d'auto pour enfant. Sur ce total, 555 ont nécessité des correctifs afin de les rendre sécuritaires, soit 61,58 %.

Plus de 1 100 enfants de moins de 10 ans sont tués ou blessés chaque année dans des accidents d'auto au Québec. Un siège d'auto performant, correctement arrimé à la banquette du véhicule protège bien l'enfant et augmente ses chances de s'en tirer indemne, même lors d'une grave collision.

Vérification gratuite le 28 mai

La Sécurité publique d'Outremont terminera sa campagne printanière 2017 de vérification de sièges d'auto par une activité ouverte à tous les automobilistes de Montréal. Tous les parents sont invités à venir faire vérifier l'installation de leur siège d'auto le dimanche 28 mai entre 10 h et 16 h. La vérification aura lieu au stationnement du Centre d'éducation des adultes, au 500, avenue Dollard, angle Bernard. Un accès direct au stationnement est possible par l'avenue McEachran.

À propos de la Sécurité publique d'Outremont

Mise sur pied en 1979, la Sécurité publique d'Outremont (SPO) a pour mandat de servir les citoyens et d'appliquer la règlementation sur le territoire de l'arrondissement. Les agents de la SPO patrouillent l'ensemble du territoire de l'arrondissement et répondent aux appels des citoyens 24 heures sur 24, sept jours par semaine. La SPO fait partie du Réseau provincial permanent de vérification de sièges d'auto pour enfants. Ses agents ont tous reçu la formation appropriée en vertu de normes soutenues.

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le 2e plus important centre pédiatrique en Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 5 560 employés, dont 1 548 infirmières, infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 117 professionnels en soins, 502 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 résidents et 185 chercheurs, dont 90 cliniciens, 448 bénévoles, 3 502 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 35 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la santé ».

