Amélioration prochaine de l'infrastructure de gestion des eaux pluviales pour les résidents de la région de Peel

46 nouveaux projets approuvés dans 5 collectivités locales

MISSISSAUGA, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

L'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dipika Damerla, députée provinciale de Mississauga Est--Cooksville, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Frank Dale, président régional de la région de Peel, ont annoncé aujourd'hui que 30 nouveaux projets pour la région de Peel ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit plus de 69 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du financement pour ces projets, soit plus de 34 millions de dollars. Le bénéficiaire complétera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de la région de Peel bénéficieront d'un certain nombre de postes de pompage d'eaux d'égout restaurés ou remplacés, et de nouveaux équipements dans plusieurs usines d'épuration. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

En plus de ces projets, 16 projets d'infrastructures de traitement de l'eau et d'eaux usées, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 7,2 millions de dollars, profiteront à quatre autres collectivités de l'Ontario.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés dans la région de Peel, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

L'honorable Navdeep Singh Bains, député de Mississauga-Malton, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement de la province de plus de 2,5 millions de dollars à Mississauga et plus de 34 millions de dollars dans la grande région de Peel permettra d'assurer la qualité de l'eau potable et réduira les risques d'inondation. Je suis ravie que ces projets contribueront à améliorer la qualité de vie à Mississauga pour les années à venir. »

L'honorable Dipika Damerla, députée provinciale de Mississauga Est--Cooksville

« Malheureusement, cette composante particulière des investissements dans les infrastructures dont il est question aujourd'hui reçoit trop souvent de l'attention seulement lorsque quelque chose ne va pas. Toutefois, ce n'est pas le cas en ce moment. L'annonce faite aujourd'hui concernant les investissements qui seront réalisés dans la restauration et le remplacement de l'équipement et des installations de traitement de l'eau potable ici à Lakeview, ainsi que le début de nouveaux projets de gestion des eaux usées, permettront d'assurer à nos résidents un approvisionnement efficace en eau potable sûre, propre et fiable. »

Frank Dale, président régional de la région de Peel

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque d'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU, et couvrira jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le gouvernement provincial financera plus de 270 millions de dollars et assume jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets, et le bénéficiaire fournira le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 46 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 76 367 276 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Brampton, ville de Projet de remise en état des égouts pluviaux pour remplacer ou réparer les infrastructures d'égouts pluviaux (au besoin) sous les routes identifiées dans le programme de 2017 de resurfaçage/réparation des routes de la ville. 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2017 Brampton, ville de Étude sur un plan de gestion des biens liés aux eaux pluviales pour établir les besoins financiers à long terme pour tous les biens de la ville liés aux eaux pluviales. 525 000 $ 262 500 $ 30 janvier 2017 Caledon, municipalité de Mise à jour des normes de gestion de la qualité des rejets d'eaux pluviales dans le cours d'eau récepteur. 30 000 $ 15 000 $ 1er janvier 2017 Caledon, municipalité de Mise à jour de l'inventaire de la municipalité des égouts pluviaux et attribution d'une cote en vue de la planification et de l'établissement des coûts pour la gestion des biens. 20 000 $ 10 000 $ 1er janvier 2017 Mississauga,

ville de Construction de la nouvelle installation de stockage des eaux de crues du ruisseau Cooksville - près de l'avenue Eglinton et de la route Kennedy. 3 205 845 $ 1 602 923 $ 1er octobre 2017 Mississauga,

ville de Chemisage des égouts pluviaux et construction d'un système d'assèchement des tranchées destinées aux services publics - dans les environs du boulevard Doug Leavens, du boulevard Osprey, du sentier Alderwood et de Cactus Gate, améliorations à Lisgar. 1 004 967 $ 502 484 $ 1er janvier 2017 Mississauga,

ville de Remise en état des installations de gestion des eaux pluviales 0801, 4403, 5701 et 5702. 861 785 $ 430 893 $ 1er octobre 2017 Mississauga,

ville de Conception de l'installation de stockage des eaux de crue du ruisseau Cooksville - parc Frank McKechnie. 280 386 $ 140 193 $ 1er mars 2017 Mississauga,

ville de Conception de l'installation de stockage des eaux de crue du ruisseau Cooksville - vallée Mississauga. 236 418 $ 118 209 $ 1er mars 2017 Mississauga,

ville de Conception des ouvrages de contrôle des eaux pluviales et de l'érosion pour le ruisseau Cooksville - voie Queen Elizabeth au sentier Elaine. 109 793 $ 54 896 $ 1er février 2017 Mississauga,

ville de Conception des ouvrages de contrôle des eaux pluviales et de l'érosion pour le ruisseau Cooksville - boulevard Meadows à la route Rathburn Est. 71 604 $ 35 802 $ 1er février 2017 Mississauga,

ville de Remise en état des ouvrages de contrôle des eaux pluviales et de l'érosion pour le ruisseau Cooksville - boulevard Mississauga Valley à la promenade Central Est. 738 651 $ 369 325 $ 1er septembre 2017 Mississauga,

ville de Conception des ouvrages de contrôle des eaux pluviales et de l'érosion pour le ruisseau Mary Fix - en aval de la rue Dundas Ouest. 43 842 $ 21 921 $ 1er janvier 2017 Mississauga,

ville de Conception du réalignement du ruisseau Levi - en amont de la route Old Derry. 22 235 $ 11 118 $ 1er janvier 2017 North Dumfries, canton de Étude de gestion des eaux pluviales à l'échelle du canton 25 000 $ 12 500 $ 1er février 2017 North Dumfries, canton de Installation d'un bassin de rétention et de galeries d'infiltration pour lutter contre les inondations à divers emplacements 25 000 $ 12 500 $ 1er février 2017 Peel, région de Remise en état du bassin de retenue des eaux pluviales, route Mayfield et route Kennedy. 1 500 000 $ 750 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remise en état du bassin de retenue des eaux pluviales, route Mayfield et route Heart Lake. 1 500 000 $ 750 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Études sur l'amélioration du contrôle de la qualité de l'eau des petits cours d'eau qui se déversent directement dans le lac Ontario. 62 500 $ 31 250 $ 1er janvier, 2017 Peel, région de Évaluation du réseau et mise en place d'infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales. 125 000 $ 62 500 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Conception d'un nouvel égout collecteur sanitaire sous la route Lakeshore Ouest. 1 750 000 $ 875 000 $ 1er septembre 2016 Peel, région de Conception d'un nouvel égout collecteur sanitaire sous la route Cawthra. 2 500 000 $ 1 250 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Conception de l'installation de gestion des cendres de remplacement de la station d'épuration des eaux usées G.E. Booth. 1 000 000 $ 500 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remise en état ou remplacement de diverses stations de pompage d'eaux usées dans la région de Peel. 3 000 000 $ 1 500 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de matériel dans la station d'épuration des eaux usées de Clarkson. 1 000 000 $ 500 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de matériel dans la station d'épuration des eaux usées G.E. Booth. 1 750 000 $ 875 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement du matériel de désinfection aux ultraviolets (UV) aux puits d'Alton 3 et 4. 250 000 $ 125 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remise en état des filtres à sable vert dans divers puits d'eau souterraine. 250 000 $ 125 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Installation d'un robinet d'arrêt d'urgence dans le bâtiment de chloration de la station de traitement de l'eau de Lakeview. 250 000 $ 125 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de matériel dans la station de traitement de l'eau de Lakeview. 1 200 000 $ 600 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de matériel et de systèmes électriques dans la station de traitement de l'eau de Lorne Park. 650 000 $ 325 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Améliorations aux immobilisations : station de pompage de la station de traitement de l'eau de Lorne Park. 3 179 000 $ 1 589 500 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de matériel dans les installations d'adduction d'eau. 2 562 500 $ 1 281 250 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Améliorations électriques dans les stations de pompage Hanlan et Herridge. 5 000 000 $ 2 500 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Améliorations aux contrôleurs programmables du groupe électrogène de diverses installations d'adduction d'eau qui s'approvisionnent dans le lac. 2 000 000 $ 1 000 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Amélioration des caractéristiques hydrauliques du réservoir de Brampton Est. 3 000 000 $ 1 500 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de canalisations principales à Peel. 7 500 000 $ 3 750 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement de la canalisation principale de 400 mm sous la rue Hurontario par une canalisation principale de 750 mm. 4 000 000 $ 2 000 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Construction d'une nouvelle canalisation principale de 750 mm sous la promenade Goreway. 5 650 250 $ 2 825 125 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Remplacement du réseau d'alimentation en eau de l'aire de conservation du lac Heart. 250 000 $ 125 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Étude sur de nouveaux services d'aqueduc et d'égout dans l'aire de conservation Belfountain. 62 500 $ 31 250 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Améliorations au réseau d'alimentation en eau de Mississauga. 9 125 000 $ 4 562 500 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Évaluation de l'état des infrastructures d'égout pluvial de la région. 5 250 000 $ 2 625 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Construction d'une canalisation principale de 300 mm sous la route Mount Pleasant. 750 000 $ 375 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Installation de dispositifs additionnels de mesure du débit et de la pression dans le réseau d'adduction qui s'approvisionne dans le lac. 1 500 000 $ 750 000 $ 1er janvier 2017 Peel, région de Construction d'une nouvelle canalisation principale de 400 mm sous la rue Dundas Ouest. 2 500 000 $ 1 250 000 $ 1er janvier 2017

