Avis aux médias - Le gouverneur général investit 44 récipiendaires de l'Ordre du mérite des corps policiers







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, présidera une cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite des corps policiers à Rideau Hall, le jeudi 25 mai 2017 à 11 h.

Lors de la cérémonie, le gouverneur général, qui est chancelier de l'Ordre, remettra cette distinction à 1 Officier et 43 Membres.

Créé en 2000, l'Ordre du mérite des corps policiers reconnaît le mérite exceptionnel et les services remarquables des membres des corps policiers canadiens dont les contributions vont au-delà de la protection de leur communauté. Trois catégories reconnaissent de longs états de service exceptionnel et chaque catégorie comporte des initiales honorifiques : Commandeur (C.O.M.), Officier (O.O.M.) et Membre (M.O.M.).

L'horaire des cérémonies, les listes des récipiendaires et une fiche d'information sur l'Ordre sont joints au présent avis aux médias.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :

11 h : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution du gouverneur général

Remise des insignes par le gouverneur général

(à l'Officier et ensuite aux Membres)

Allocution du commissaire de la GRC 12 h : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES

OFFICIER





Le chef de police Jeffrey McGuire, O.O.M.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Service de police régional de Niagara,

St. Catharines (Ontario)

MEMBRES

Le sergent d'état-major Jody Godfrey Armstrong, M.O.M. Service de police de Kingston (Ontario) Le surintendant Sean Edward Auld, M.O.M. Police régionale d'Halifax (Nouvelle-Écosse) Le surintendant Richard David Baylin, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le sergent Raymond Craig Blanchard, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Campbell River (Colombie-Britannique) Le sergent Grant Stephen Boulay, M.O.M. Service de police de Belleville (Ontario) Le sergent Kevin Alan Bracewell, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, North Vancouver (Colombie-Britannique) La surintendante F. Deanne Burleigh, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Chilliwack (Colombie-Britannique) Le sergent d'état-major Paul Alexander Burnett, M.O.M. Service de police d'Ottawa (Ontario) Le surintendant principal John Alexander Cain, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, London L'inspecteur Stephen Andrew Clegg, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le surintendant Derek Cooke, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) La sergente d'état-major Audrey E. H. Costello, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Smiths Falls Le surintendant principal David Thomas Critchley, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Surrey (Colombie-Britannique) La surintendante principale Marie Shirley Ann Cuillierrier, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le surintendant principal Scott Allen Doran, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le surintendant John Gordon Duff, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Winnipeg (Manitoba) Angela Wyatt Eke, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le sergent Robert Stephen Fnukal, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) La surintendante Martine Fontaine, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Westmount (Québec) Le sergent d'état-major Robert James Fournier, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le surintendant principal Christopher William Harkins, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia La surintendente Alison Paige Jevons, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Aurora Le sergent Travis Erich Juska, M.O.M. Service de police de Calgary (Alberta) Le surintendant Sean Joseph Maloney, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Coquitlam (Colombie-Britannique) Le sergent d'état-major Giovanni Rosario Martone, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le caporal Ryan Roy Mitchell, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Beverly Anne Mullins, M.O.M. Service de police régional de Peel, Brampton (Ontario) Le surintendant Dale Herbert Mumby, M.O.M. Service de police régional de Peel, Oakville (Ontario) Le surintendant principal Bernard Louis Murphy, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le chef de police W. Geoffrey Nelson, M.O.M. Service de police de Brantford (Ontario) L'inspecteur Jamie Alan David Pearce, M.O.M. Service de police de Victoria (Colombie-Britannique) Le sergent David Stewart Emil Rektor, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, London Le surintendant Raymond Robitaille, M.O.M. Service de police de Calgary (Alberta) La sergente d'état-major Maureen Victoria Rudall, M.O.M. Service de police de Windsor (Ontario) L'inspecteur Paul Gerard Saganski, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Winnipeg (Manitoba) James Scott Saunders, M.O.M. Service de police régionale de Niagara, St. Catharines (Ontario) Le surintendant Michel Joseph Lucien Denis Saurette, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) La chef de police adjointe Jill Mary Skinner, M.O.M. Service de police d'Ottawa (Ontario) Le surintendant principal Eric Ivan Stubbs, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Ottawa (Ontario) Le surintendant principal John Lawrence Sullivan, M.O.M. Police provinciale de l'Ontario, Orillia Le sergent William Spargo Wallace, M.O.M. Gendarmerie royale du Canada, Prince George (Colombie-Britannique) L'inspectrice Cindy Joyce White, M.O.M. Service de police régional de Niagara, St. Catharines (Ontario) L'inspecteur Magdi Younan, M.O.M. Service de police régional de Peel, Brampton (Ontario)

Veuillez noter que les grades et les affectations mentionnés dans cet avis aux médias sont ceux

qui étaient détenus par les membres au moment de leur nomination

à l'Ordre du mérite des corps policiers.

FICHE D'INFORMATION SUR

L'ORDRE DU MÉRITE DES CORPS POLICIERS

L'Ordre du mérite des corps policiers honore la carrière et le leadership d'hommes et de femmes des services de police canadiens et rend hommage à leur engagement envers le pays. Cette distinction honorifique met avant tout l'accent sur le mérite exceptionnel, la contribution aux services de police et au développement communautaire.

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui est le Commandeur principal de l'Ordre, soumet au gouverneur général les nominations recommandées par un comité consultatif. Les mises en candidature à l'Ordre se font en soumettant le nom d'un membre ou d'un employé des corps policiers au commandant de ce corps policier.

Grades et initiales

Sa Majesté la reine Elizabeth II est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et l'un des Commandeurs de l'Ordre. Le Commandeur principal de l'Ordre est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Commandeur - Initiales honorifiques : C.O.M.

Honore un service et un leadership exemplaires dans des fonctions de grandes responsabilités au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène nationale ou internationale.

Officier - Initiales honorifiques : O.O.M.

Honore un service exemplaire dans des fonctions comprenant des responsabilités au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène régionale ou provinciale.



Membre - Initiales honorifiques : M.O.M.

Honore un service ou un rendement exceptionnel au cours d'une période prolongée, habituellement sur la scène locale, régionale ou provinciale.

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre est le même que celui de l'Ordre du mérite militaire, soit une croix en émail bleu avec quatre branches s'élargissant à partir du centre et dont les extrémités sont carrées et, au centre, un anneau rouge surmonté de la couronne de Saint-Édouard. Le signe distinctif est le ruban à trois bandes égales en bleu, or et bleu. L'anneau porte l'inscription MERIT.MÉRITE.CANADA.

Pour en savoir davantage sur l'Ordre du mérite des corps policiers, consultez la section des

distinctions honorifiques de notre site Web, www.gg.ca/distinctions ou le site Web de

l'Association canadienne des chefs de police, www.cacp.ca/ordre-du-mérite.html.

Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter.

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 10:30 et diffusé par :