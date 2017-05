Dragonfly Therapeutics accueille une experte de l'immunothérapie anticancéreuse basée sur les cellules tueuses naturelles au sein de son Comité consultatif scientifique







Le Dr Adelheid Cerwenka, professeur à l'université de Heidelberg et responsable du groupe de recherche sur l'immunité innée au Centre allemand de recherche sur le cancer de Heidelberg, rejoint le Comité consultatif de l'entreprise.

WALTHAM, Massachusetts, 23 mai 2017 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly »), a annoncé aujourd'hui la venue du Dr Adelheid Cerwenka, une chef de file internationale des réponses immunitaires innées contre les tumeurs, au sein de son Comité consultatif scientifique.

« Nous nous réjouissons d'accueillir le Dr Cerwenka au sein du Comité consultatif scientifique de Dragonfly », a déclaré le Dr Tyler Jacks, cofondateur de Dragonfly et directeur de l'Institut Koch pour la recherche intégrative sur le cancer au MIT. « L'expertise d'Adelheid en ce qui concerne l'augmentation de la persistance des cellules NK dans les tumeurs et l'amplification de la reconnaissance des cellules cancéreuses par les cellules NK nous sera d'une grande aide dans notre développement d'immunothérapies anticancéreuses basées sur les cellules NK pouvant à la fois améliorer l'efficacité de la performance des lymphocytes T et attaquer directement le cancer. »

Le Dr Adelheid Cerwenka est professeur à l'université de Heidelberg et responsable du groupe de recherche sur l'immunité innée au Centre allemand de recherche sur le cancer de Heidelberg. Ses domaines de recherche incluent les réponses immunitaires innées contre le cancer et les virus. Le Dr Cerwenka est titulaire d'un doctorat de l'université de Vienne, en Autriche. Elle a effectué ses recherches postdoctorales à l'institut Trudeau de New York et à l'UCSF. Elle a ensuite dirigé un laboratoire au Novartis Research Institute de Vienne avant de rejoindre la faculté de l'université de Heidelberg. Le Dr Cerwenka est l'auteur de plus de 80 publications et membre de la Société allemande d'immunologie, où elle coordonne le groupe de réflexion sur les « cellules NK », et également présidente élue de la Society for Natural Immunity.

« Comme les lymphocytes T, les cellules NK (pour Natural Killer) font partie du système immunitaire inné du corps humain, qui peut reconnaître et détruire les cellules cancéreuses dans un vaste ensemble d'indications », dit le Dr Cerwenka. « J'étudie les cellules NK depuis des décennies, et je suis heureuse d'apporter mon expertise chez Dragonfly afin d'élargir considérablement la gamme d'immunothérapies à la disposition des patients. »

