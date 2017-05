Le centre Ma Mawi Wi Chi Itata et l'ACSM Manitoba et Winnipeg lancent un nouveau programme de santé mentale avec le soutien de Bell Cause pour la cause et d'Unifor







WINNIPEG, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause et Unifor ont le plaisir d'annoncer un don totalisant 200 000 $ au centre Ma Mawi Wi Chi Itata (Ma Mawi) et à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) du Manitoba et de Winnipeg afin d'appuyer le lancement du programme Strengthening Wellness Education to Love Life (SWELL).

« Les besoins en santé mentale de la communauté autochtone sont uniques, complexes et ancrés dans un traumatisme multigénérationnel, a déclaré Diane Redsky, directrice générale de Ma Mawi. Le programme SWELL traite directement ce problème critique en fournissant une formation sur les pratiques exemplaires aux membres du personnel et aux bénévoles qui sont en première ligne afin de soutenir les jeunes et de sauver des vies. Le programme rejoindra plus de 2 000 personnes au cours des deux prochaines années. »

« Travailler en partenariat avec Ma Mawi Wi Chi Itata et d'autres organismes se consacrant à la jeunesse afin d'accroître l'autonomie des jeunes autochtones et de les responsabiliser, ainsi que leurs familles, en leur fournissant un soutien en santé mentale fondé sur des données probantes, voilà l'objectif du programme SWELL et l'une des priorités de l'ACSM, a souligné Marion Cooper, directrice générale de l'ACSM Manitoba et Winnipeg. Le facteur clé de la stratégie du programme consiste à établir des partenariats, à faire entendre la voix des jeunes, à bâtir leur leadership et à améliorer l'accès aux meilleurs programmes et au meilleur soutien. »

Par l'intermédiaire de SWELL, Ma Mawi et l'ACSM fourniront des programmes de santé mentale culturellement adaptés aux jeunes autochtones et à leurs familles. Ces organismes s'uniront pour offrir des programmes de pratiques prometteuses par l'entremise des initiatives S'écouter les uns les autres et Vivre sa vie pleinement, qui procureront aux familles autochtones de bons outils de promotion de la santé mentale.

En outre, les bénévoles et le personnel des organismes communautaires d'aide aux jeunes recevront une formation sur les programmes « Premiers soins en santé mentale pour les Premières Nations » et « safeTALK ». Grâce à l'événement annuel Indigenous Youth Summit, le programme SWELL encouragera aussi les jeunes à faire entendre davantage leur voix dans les services de santé mentale.

« Unifor partage les principes de Ma Mawi prônant le travail collaboratif afin de s'aider les uns les autres, a dit Jerry Dias, président national d'Unifor. Trop souvent, la stigmatisation entourant la maladie mentale entraîne l'isolement et un combat solitaire, ce qui rend le soutien communautaire et culturel si crucial pour les peuples autochtones. »

« Bell Cause pour la cause est fière de soutenir ces organismes de premier plan, conjointement avec Unifor, afin d'offrir aux autochtones le soutien et les services en santé mentale dont ils ont besoin dans la province, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Créés et adaptés pour servir les communautés autochtones du Manitoba par Ma Mawi et l'ACSM Manitoba et Winnipeg, les programmes novateurs et spécialisés comme SWELL peuvent faire toute la différence dans la vie des jeunes et de leurs familles. Nous sommes très heureux de nous associer à ces organismes pour offrir le premier don Bell Cause pour la cause à l'appui de la santé mentale des communautés autochtones de la province. »

À propos de Ma Mawi

Établi en 1984, le centre Ma Mawi Wi Chi Itata est un pionnier dans le groupe des fournisseurs de services communautaires de Winnipeg, fort d'une expérience de plus de trente ans à travailler avec les familles autochtones. Nous sommes des gens de la communauté aidant d'autres gens de la communauté à reprendre le rôle et les responsabilités inhérents aux personnes autochtones en tant que soignants et plus importants enseignants de nos enfants. Ma Mawi compte aujourd'hui plus de 50 programmes, 12 établissements et plus de 200 employés et bénévoles. En langue ojibway, Ma Mawi Wi Chi Itata signifie « nous travaillons tous ensemble pour nous aider les uns les autres ».

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'un des organismes communautaires de santé mentale les plus importants et les mieux établis au pays. Présente dans des centaines de quartiers dans toutes les provinces, l'ACSM défend la cause de la santé mentale et fournit des services de sensibilisation et des ressources afin d'aider à prévenir la maladie mentale et les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, de favoriser le rétablissement et la résilience et de permettre à tous les Canadiens de s'épanouir.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

L'annonce d'aujourd'hui porte sur le soutien que Bell Cause pour la cause apporte aux programmes de santé mentale au Manitoba. En 2016, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a annoncé des dons totalisant 100 000 $ remis à sept organismes du Manitoba afin de les aider à fournir des services de santé mentale à leur communauté.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, regroupant plus de 300 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail en 2013 lorsque les Travailleurs canadiens de l'automobile et le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier se sont unis.

Le Fonds de justice sociale d'Unifor est un organisme de bienfaisance enregistré, constitué par des contributions des employeurs Unifor, négociées dans le cadre des négociations de convention collective. Pour en savoir plus, visitez unifor.org/fjs.

