Une entreprise canadienne de technologies propres aidera le Chili à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement







BERLIN, Allemagne, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les changements climatiques constituent un problème mondial qui exige une solution mondiale, et le gouvernement du Canada s'est engagé à contribuer à la réduction des polluants nocifs pour le climat, au pays comme à l'étranger.

C'est dans cette optique que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Catherine McKenna, a procèdé hier au lancement d'un projet de 7 millions de dollars qui donne l'occasion au Canada et au Chili de travailler ensemble à réduire et à capter les émissions de méthane, contribuant au réchauffement climatique, provenant des sites d'enfouissement et d'autres activités du secteur de la gestion des déchets. Une fois capté, le méthane peut être utilisé comme combustible pour les appareils de cuisson, les transports et la production d'électricité, aidant ainsi à réduire les coûts. La firme canadienne d'experts?conseils en environnement Arcadis Canada dirigera le projet.

La ministre McKenna a fait l'annonce de ce projet lors d'une rencontre avec le ministre chilien de l'Environnement, Marcelo Mena Carrasco, dans le cadre des discussions internationales sur le climat tenues à Berlin, en Allemagne. Le Chili et le Canada ont coprésidé la Coalition pour le climat et l'air pur, seule initiative mondiale réunissant gouvernements, société civile et secteur privé, vouée à améliorer la qualité de l'air et à protéger le climat par la réduction des polluants de courte durée.

Le lancement du projet coïncide avec le 20e anniversaire de l'Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili, qui vise à préserver, protéger et améliorer l'environnement, à promouvoir le développement durable et à encourager la population à participer à l'élaboration de lois et de règlements environnementaux.

Le Canada consacrera 2,65 milliards de dollars d'ici 2020 pour aider les pays et les collectivités du monde entier à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à mieux se préparer pour résister aux effets des changements climatiques et à contribuer de façon positive à une économie mondiale propre.

« Les entreprises canadiennes font déjà partie de ce changement mondial vers une croissance économique propre et ce projet est un autre excellent exemple de leur engagement. En concrétisant des idées audacieuses, l'entreprise canadienne de technologies propres Arcadis Canada aidera le Chili à respecter ses cibles en matière de lutte contre les changements climatiques grâce à la réduction des émissions de méthane - et à la création de nouveaux emplois et débouchés par la même occasion. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Cette contribution fait partie d'une contribution de 35 millions de dollars annoncée par la ministre McKenna en vue de réduire les polluants de courte durée nocifs pour le climat, comme le méthane, au Mexique et au Chili, et par l'intermédiaire de la Coalition pour le climat et l'air pur.

Le Chili a ratifié l'Accord de Paris en février 2017 et s'est engagé à réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2007 d'ici 2030.

en février 2017 et s'est engagé à réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2007 d'ici 2030. De plus, le gouvernement du Canada élabore actuellement un projet de réglementation visant à réduire les émissions de méthane du secteur gazier et pétrolier du Canada. Ce règlement s'inscrit dans le contexte du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui contribuera à réduire de 30 % les émissions sous le niveau de 2005 d'ici 2030.

