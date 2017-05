Un nouveau film dépeint en détail, à One Manhattan Square d'Extell, les plus grands jardins privés de la ville de New York







Suivez le cofondateur de West 8 alors qu'il contextualise l'oasis urbaine de 45 000 pieds carrés à la nouvelle tour de luxe, actuellement en construction, sur le Lower East Side

NEW YORK, 23 mai 2017 /CNW/ - Extell Development Company a lancé aujourd'hui un film mettant en vedette Adriaan Geuze, cofondateur et architecte principal de West 8 Urban Design and Landscape Architecture, dépeignant en détail, à One Manhattan Square, les plus grands jardins extérieurs privés de la ville de New York. Cette tour résidentielle moderne en verre aura un espace jardin extérieur, de plus d'une acre, conçu par West 8. Inspirée par des places, des parcs et des sanctuaires urbains du monde entier, West 8 s'est attachée ingénieusement à concevoir divers jardins d'agrément dont les résidents pourront profiter pour se détendre, travailler, socialiser et s'amuser au coeur même de ce village vertical offrant plus d'espaces paysagers que partout ailleurs à New York.

West 8, établie aux Pays-Bas, qui vient d'être nommée la firme d'architecture la plus innovante de 2017 par Fast Company, jouit d'une renommée mondiale pour les jardins de Jubilé, réalisés en prévision des Jeux olympiques de Londres en 2012, le Garden of 10,000 Bridges (jardins à 10 000 ponts) à Xian, en Chine, et les SoundScape Gardens (jardins au paysage sonore) à Miami. La firme a également conçu « The Hills » à Governor's Island, qui a reçu les éloges des critiques lors de son dévoilement l'année dernière et qui vient de s'ouvrir au public le 1er mai.

Le film présente Adriaan Geuze en visite à Governor's Island, où il établit des comparaisons entre ce projet pionnier et One Manhattan Square. Les jardins topiaires accessibles via un méandre de sumac envelopperont en spirale la base de la tour, offrant aux résidents d'innombrables façons d'explorer les jardins de bouleaux privés, les cours où socialiser et les espaces de détente.

Les jardins à One Manhattan Square offrent des espaces d'activité et havre de paix, dont des espaces grillade et repas extérieurs, des tables de ping-pong, un vert d'exercice, une aire de jeux pour enfants, des foyers romantiques, une maisonnette dans un arbre pour adultes, un pavillon de thé et un observatoire astronomique.

Au total, le bâtiment comptera plus de 100 000 pieds carrés en aménagements intérieurs et extérieurs. Parmi les aménagements intérieurs figurent un spa concentré autour d'un jardin paisible en contrebas, ouvragé par West 8, avec des salles de traitement privées et un hammam, ainsi qu'un centre de conditionnement physique à plusieurs niveaux, des espaces théâtre et performance, un terrain de basketball pleine dimension et une piste de quilles à deux voies, pour n'en nommer que quelques-uns.

La qualité de propriétaire à One Manhattan Square s'acquiert à partir de 1,17 million de dollars, avec de faibles coûts de possession et un battement d'impôt anticipé sur 20 ans. Pour tout complément d'information, visitez le site www.OneManhattanSquare.com ou composez le 212.252.1560, si vous voulez aussi prendre rendez-vous à la galerie de vente et de design située au 220 South Street.

Visionnez le film ici : http://onemanhattansquare.com/gardens/#film

Vidéo : http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/multivu_archive/PRNA/ENR/EXTELL-GARDENS-FILM.mp4

SOURCE Extell Development Company

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 09:37 et diffusé par :