Amélioration prochaine des infrastructures liées aux eaux pluviales et aux eaux usées pour les résidents d'Ottawa







49 nouveaux projets approuvés dans 17 collectivités

OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et son honneur Jim Watson, maire d'Ottawa, ont annoncé aujourd'hui que 18 nouveaux projets pour la ville d'Ottawa ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit 30,2 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du financement pour ces projets, soit 15,1 millions de dollars. Le bénéficiaire complétera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents d'Ottawa bénéficieront de projets tels qu'une nouvelle installation de gestion des eaux pluviales et d'élimination de la neige sur la promenade Westbrook, des améliorations à l'édifice d'épaississement et de déshydratation du Centre environnemental Robert O. Pickard et un projet de construction d'égouts sanitaires et de conduites principales dans le secteur de Vanier. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

En plus de ces projets, 31 projets d'infrastructures de traitement de l'eau et d'eaux usées, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 4,4 millions de dollars, profiteront à 16 autres collectivités de l'Ontario.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés à Ottawa, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement sait que les infrastructures fiables liées à l'eau et aux eaux usées aident à maintenir nos communautés plus saines. Les projets annoncés aujourd'hui contribueront à faire en sorte que nos cours d'eau soient propres et que notre environnement soit durable pour les générations futures, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en soutenant le développement économique à travers la ville. »

L'honorable Catherine McKenna, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée pour Ottawa-Centre

« Le gouvernement de l'Ontario est fier d'investir près de 270 millions de dollars dans les infrastructures d'eau et d'eaux usées pour les municipalités, les Premières Nations et les régies locales des services publics dans toute la province. Nous continuons d'investir dans les projets d'infrastructure qui protègent nos collectivités, fournissent un accès fiable à l'eau potable et protègent nos cours d'eau. »

L'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Construire et entretenir des infrastructures d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales de haute qualité permet de bâtir des collectivités viables. Cette annonce démontre l'engagement de la province à travailler en partenariat avec les municipalités afin de fournir l'infrastructure publique dont ont besoin les Ontariens. Je suis heureuse que ces projets, y compris les mises à niveau au Centre environnemental Robert O. Pickard, contribueront à améliorer la qualité de vie dans la ville d'Ottawa pour les années à venir. »

Nathalie Des Rosiers, députée provinciale pour Ottawa-Vanier

« La Ville d'Ottawa est heureuse de recevoir du financement dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Ce financement fédéral et provincial est essentiel pour aider Ottawa à mettre de l'avant nos plans à long terme pour protéger et maintenir nos systèmes d'eau locaux. Le financement aidera également à combler nos besoins prioritaires de moderniser les infrastructures actuelles liées à l'eau, aux eaux usées et aux eaux pluviales. »

Son honneur Jim Watson, maire d'Ottawa

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque d'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

49 nouveaux projets approuvés dans 17 collectivités locales

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU, et couvrira jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le gouvernement provincial financera plus de 270 millions de dollars et assume jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets, et le bénéficiaire fournira le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 49 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 34 744 818 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début

prévue Canton d'Admaston/Bromley Remplacement structurel d'un ponceau pour les eaux pluviales sur le chemin Dillabough 7 000 $ 3 500 $ 1er juin 2017 Ville d'Arnprior Remplacement de la conduite d'eau principale sur la rue Daniel entre la rue Michael et la rue Havey 522 530 $ 261 265 $ 3 juillet 2017 Canton de Bonnechere Valley Améliorations du réservoir d'eau surélevé 103 982 $ 51 991 $ 1er mars 2017 Ville de Carleton Place Réalignement structurel de la conduite d'eau principale de 300 mm à la traversée de la rivière sur la rue Flora 100 000 $ 50 000 $ 1er mai 2017 Ville de Carleton Place Réalignement structurel des égouts sanitaires de 200 mm sur la rue Antrim et dans le parc industriel nord 275 000 $ 137 500 $ 1er mai 2017 Ville de Carleton Place Remplacement/prolongement structurel de l'égout pluvial de 600 mm sur la rue Arthur et remise à niveau du drainage en surface parallèlement à l'avenue Lansdowne 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Ville de Carleton Place Remise en état des systèmes de contrôle de la station de traitement des eaux usées et stations éloignées de pompage des eaux usées 200 000 $ 100 000 $ 1er février 2017 Ville de Carleton Place Remplacement des toitures de la station de traitement de l'eau et de la station de traitement des eaux usées 64 184 $ 32 092 $ 1er mai 2017 Corporation du canton de Horton Drainage des eaux pluviales sur une route rurale - conception et construction de fossés ouverts et de points de sortie pour le chemin Humphries 25 000 $ 12 500 $ 15 décembre 2016 Corporation du canton de Horton Étude sur le drainage des eaux pluviales et conception d'installations de gestion des eaux pluviales pour desservir le chemin Lime Kiln 25 000 $ 12 500 $ 15 décembre 2016 Comté de Lanark Remise en état des égouts pluviaux existants (Drummond/North Elmsley) 17 000 $ 8 500 $ 1er mai 2017 Comté de Lanark Remise en état des égouts pluviaux existants (Mississippi Mills) 33 000 $ 16 500 $ 1er mai 2017 Canton de Laurentian Valley Conception détaillée pour la réfection des infrastructures de traitement de l'eau, des eaux usées et des eaux pluviales de la rue Roy 50 000 $ 25 000 $ 10 juillet 2017 Canton de Madawaska Valley Nouvelle amélioration à la station de pompage no 1 sur la promenade Lakeshore, qui dessert l'ensemble du réseau de traitement des eaux usées 27 500 $ 13 750 $ 30 avril 2017 Canton de Madawaska Valley Nouvelle amélioration à la station de pompage no 2 sur l'emprise de la rue Kelly/rue Peter, qui dessert la partie supérieure du réseau de traitement des eaux usées 22 500 $ 11 250 $ 30 avril 2017 Canton de Madawaska Valley Remplacement de la pompe de biosolides de la station de traitement des eaux usées, située dans la station de traitement des eaux usées sur la promenade Lakeshore 2 820 $ 1 410 $ 1er juin 2017 Municipalité de Mississippi Mills Réfection de la conduite d'eau principale et de l'égout sur la rue Union 306 467 $ 153 234 $ 1er mai 2017 Canton de Montague Travaux importants en prévision du nettoyage et évaluation télévisuelle en circuit fermé des égouts pour le traitement des eaux usées à Atironto 7 000 $ 3 500 $ 1er avril 2017 Canton de Montague Programme d'exercices proactifs pour l'utilisation des valves du réseau d'approvisionnement Atironto 2 000 $ 1 000 $ 1er avril 2017 Canton de Montague Remplacement de neuf ponceaux pour les eaux pluviales dans quatre différents lieux dans le canton 10 500 $ 5 250 $ 1er avril 2017 Canton de North Algona Wilberforce Remplacement du ponceau du chemin Tramore et aménagement de fossés 50 000 $ 25 000 $ 1er mars 2017 Ville d'Ottawa Centre environnemental Robert O. Picard - améliorations de l'éclairage à la station de traitement des eaux usées 562 500 $ 281 250 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Améliorations de l'éclairage DEL dans environ 42 postes de pompage des eaux usées dans la ville 450 000 $ 225 000 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception et mise en oeuvre des mesures de traitement des eaux pluviales du ruisseau Graham 112 500 $ 56 250 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception et mise en oeuvre des mesures de traitement des eaux pluviales au ruisseau Mud 45 000 $ 22 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception et mise en oeuvre des mesures de traitement des eaux pluviales pour la remise en état des ruisseaux Shields et Findlay 22 500 $ 11 250 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Construction de la nouvelle installation de gestion des eaux pluviales et de dépôt de la neige de New Carp sur la promenade West Brook 5 475 000 $ 2 737 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Programme de renouvellement des ponceaux à divers endroits dans la ville - remplacement de 59 petits ponceaux et de 15 ponceaux de taille moyenne pour améliorer le drainage et pour protéger les structures des routes dans la ville 3 699 000 $ 1 849 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Projet d'amélioration du chauffage, de la ventilation et de la climatisation dans l'installation d'épaississement et d'assèchement du Centre environnemental Robert O. Picard 9 000 000 $ 4 500 000 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception et mise en oeuvre des mesures locales d'amélioration de la protection contre les inondations dans le quartier de Bridlewood, y compris l'aménagement de nouvelles bouches d'égout 787 500 $ 393 750 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Évaluation et développement de programmes pour les infrastructures enfouies d'égouts et d'approvisionnement en eau pour les bâtiments/installations et les parcs de la ville 675 000 $ 337 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception provisoire de l'égout pluvial de Convent Glen Nord 787 500 $ 393 750 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception provisoire des travaux de remise en état du grand collecteur d'eau pluviale de Queensway Terrace Nord 360 000 $ 180 000 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Remise en état des structures de l'installation de traitement des eaux pluviales de Didsbury et élimination des sédiments 45 000 $ 22 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Évaluation et conception d'un programme de renouvellement des ponceaux pour 60 ponceaux dans la ville 675 000 $ 337 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Travaux de construction dans le cadre du projet intégré de renouvellement des routes, de l'approvisionnement en eau et des égouts Cody-J.Mance-Levis-Cyr-Kendall-Savard 4 115 000 $ 2 057 500 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception du projet intégré de renouvellement des routes, de l'approvisionnement en eau et des égouts de Hilliard-Millbrook-Deerpark-Farlane-Wallford 652 500 $ 326 250 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Conception du projet intégré de renouvellement des routes, de l'approvisionnement en eau et des égouts sur les avenues Design of Avenues N-O-P-Q-R-S-T-U 562 500 $ 281 250 $ 1er avril 2016 Ville d'Ottawa Travaux de construction dans le cadre de la phase 1 du projet intégré de renouvellement des routes, des égouts et de l'approvisionnement en eau sur l'avenue Loretta Nord et Sud 2 250 000 $ 1 125 000 $ 1er avril 2016 Ville de Pembroke Conception et mise en oeuvre du projet de remplacement du poste de relèvement McGee 646 905 $ 323 453 $ 1er avril 2016 Corporation de la Ville de Renfrew Remise en état des infrastructures routières, d'approvisionnement en eau et des égouts sur la rue Plaunt (Phase 2) entre l'avenue Railway jusqu'au cul-de-sac. 517 331 $ 258 666 $ 1er novembre 2016 Comté de Renfrew Réparations des technologies sans tranchée dans plusieurs canalisations pour les eaux pluviales sur le chemin de comté 2, sur la rue Daniel et à Arnprior 10 000 $ 5 000 $ 1er juillet 2017 Comté de Renfrew Technologies sans tranchée pour plusieurs canalisations d'égouts pluviaux et réfection des structures en état de détérioration sur le chemin de comté 73 à Deep River 10 000 $ 5 000 $ 1er juillet 2017 Comté de Renfrew Drainage sur la rue Division - évaluation du secteur, de la capacité et des points de sortie 30 000 $ 15 000 $ 1er avril 2017 Corporation de la Ville de Smiths Falls Réalignement structurel d'un réseau de canalisations d'égout en béton de 450 mm sur la rue Lorne (entre la rue Queen et le chemin de fer du CP) 110 799 $ 55 400 $ 1er juillet 2017 Corporation de la Ville de Smiths Falls Remplacement/optimisation du système de traitement aux rayons ultraviolets dans la station de traitement des eaux usées 244 650 $ 122 325 $ 1er août 2017 Corporation de la Ville de Smiths Falls Remplacement du filtre à charbon actif en grain dans la station de traitement de l'eau 144 366 $ 72 184 $ 1er août 2017 Corporation de la Ville de Smiths Falls Séparation de l'égout unitaire sur la rue Lorne (entre la rue Queen et le chemin de fer du CP) 422 282 $ 211 141 $ 1er juillet 2017 Village de Limoges, municipalité de La Nation Nouveau réservoir d'eau et canalisations connexes sur place à la station de traitement d'eau de Limoges 430 502 $ 215 251 $ 1er février 2017

