Avis aux médias - Atelier sur la conservation de cimetières au site historique de la Case de l'oncle Tom

DRESDEN, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Suivez cet atelier de conservation pratique qui vous fera découvrir le patrimoine unique de la communauté noire de l'Ontario. Enrichissez vos connaissances sur l'histoire et l'archéologie des cimetières historiques de Dresden et apprenez les rudiments de la conservation des stèles funéraires, en l'occurrence celles du révérend Josiah Henson et des résidents de l'établissement Dawn.

Date : Le samedi 27 mai 2017



Heures : De 9 h à 16 h



Coût : 15 $ (y compris les rafraîchissements et un repas)



Lieu : Site historique de la Case de l'oncle Tom

29251 Uncle Tom's Road

Dresden (Ontario)

N0P 1M0

Le site historique de la Case de l'oncle Tom est situé à Dresden, à environ trois heures à l'ouest de Toronto. Détenu et géré par la Fiducie du patrimoine ontarien, le Site historique de la Case de l'oncle Tom commémore la vie de Josiah Henson, ancien esclave ayant fui au Canada en empruntant le chemin de fer clandestin. Il est devenu célèbre dans le monde entier après que Harriet Beecher Stowe a cité ses mémoires parmi les sources d'inspiration de son roman, La Case de l'oncle Tom. Après s'être établi dans le sud-ouest de l'Ontario, il a oeuvré à l'amélioration des conditions de vie de la communauté noire et a contribué à la création de l'établissement Dawn. Par la suite, il est devenu un abolitionniste, pasteur et conducteur du chemin de fer clandestin de renommée mondiale.

Cet atelier est présenté dans la foulée de MonOntario - une vision au fil du temps, un programme proposant des événements, expositions et activités toute une année durant afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Joignez-vous à la conversation au heritagetrust.on.ca/monontario et racontez les lieux, les anecdotes, les souvenirs, les photos, les artefacts, les oeuvres d'art et les traditions qui vous inspirent!

