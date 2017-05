Apester lance une gamme de solutions programmatiques de publicité vidéo







Les éditeurs peuvent désormais accéder à un inventaire de publicité vidéo de premier ordre dans des contenus éditoriaux interactifs

NEW YORK, le 23 mai 2017 /PRNewswire/ -- Apester, plateforme mondiale de création, distribution et monétisation de contenus expérimentaux, a annoncé aujourd'hui la sortie de ses solutions programmatiques de publicité vidéo. À l'heure où les éditeurs recherchent des opportunités d'accroissement de leur chiffre d'affaires ainsi que des méthodes visant à attirer leurs audiences, la société développe la capacité de monétiser les expériences de contenus interactifs que les clients privilégient par rapport aux expériences publicitaires intrusives.

Les éditeurs qui créent des contenus sur la plateforme d'Apester bénéficieront désormais de multiples options de monétisation, y compris de la publicité vidéo. L'accès aux offres pour les acheteurs prospectifs de publicité est disponible à la fois sur les marchés ouverts et privés s'agissant des transactions automatisées.

« À l'heure où l'écosystème des médias numériques s'oriente de plus en plus d'une structure axée sur les articles et centrée sur les sites à un modèle de distribution multiformat basé sur les unités, il devient plus difficile pour les éditeurs de générer du chiffre d'affaires, » a déclaré Charles Gabriel, président d'Apester. « Les plateformes sociales et les agrégateurs d'actualités n'offrent pas un potentiel de monétisation significatif aux éditeurs. Notre gamme d'unités programmatiques de publicité vidéo offre un inventaire exclusif et sûr pour les marques, qui répond aux demandes de l'écosystème des médias numériques d'aujourd'hui. »

Les clients qui consultent les récits d'éditeurs présentant des contenus éditoriaux interactifs peuvent bénéficier d'une publicité vidéo avant leur engagement avec l'unité, ou à l'issue de l'achèvement des interactions. Alors que les éditeurs distribuent des contenus en dehors de leurs propriétés, la publicité perdure, garantissant un chiffre d'affaires quel que soit le lieu où les contenus sont distribués. Les publicités vidéo délivrées dans les unités de contenus éditoriaux d'Apester sont placées de manière contextuelle dans les récits pertinents, garantissant la sécurité de la marque.

À PROPOS D'APESTER

Apester est une plateforme mondiale de contenus interactifs qui fournit aux éditeurs et aux marques les outils leur permettant de créer, distribuer et monétiser des expériences dynamiques et intéressantes pour le public. Plus de 10 000 éditeurs s'appuient sur les solutions d'Apester afin de renforcer l'engagement des lecteurs et de générer des informations fondées sur les données, tandis que les publicitaires bénéficient d'opportunités de messagerie enrichies. Apester s'adresse chaque mois à plus de 116 millions de clients uniques au travers de 1 500 partenaires de publication parmi lesquels AOL, Huffington Post, Time Inc., Fox Sports, Forbes, Ad Age, CNET, Telegraph Media et SKY News. Fondée en 2014, Apester est basée à New York et possède des bureaux à Londres, Berlin, Los Angeles et Tel Aviv. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apester.com, et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

