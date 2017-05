L'Armada de Chile a choisi la solution canadienne pour remplacer le système de gestion de combat de ses frégates







OTTAWA, Ontario, 23 mai 2017 /CNW/ -- Intégrateur de systèmes de combat pour la Marine royale du Canada, patrimoine réputationnel établi depuis 30 ans, Lockheed Martin (NYSE : LMT) Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu le contrat pour remplacer le système de gestion de combat et des sous-systèmes particuliers des trois frégates de Type 23 de la marine chilienne.

« Nous sommes ravis de décrocher ce contrat et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec la marine chilienne et ASMAR, le chantier chilien, ainsi que de forger des relations durables avec les partenaires chiliens pour doter l'Armada de Chile de nouvelles capacités », a déclaré Rosemary Chapdelaine, vice-présidente, Systèmes de mission et d'entraînement, de Lockheed Martin Canada.

Venant après un vaste appel d'offres mondial, ce contrat représente une autre vente importante à l'exportation du système de gestion de combat innovateur de Lockheed Martin Canada, CMS 330. « Je suis fière de dire que notre CMS 330 a été développé au Canada, par les Canadiens, grâce à notre expérience et connaissance directes des opérations navales du Canada et de l'OTAN », a ajouté Chapdelaine.

« Je suis ravie d'apprendre que Lockheed Martin Canada a été choisie par l'Armada de Chile, parce que ce choix se traduit par des emplois durables et de grande valeur dans ma circonscription et une croissance significative pour l'ensemble de l'industrie canadienne », a déclaré Karen McCrimmon, députée de Kanata-Carleton. « J'ai eu l'occasion de visiter les installations de Lockheed Martin Canada à Kanata et j'ai vu de première main le vaste espace de fabrication, c'est-à-dire des armoires et des consoles pour le système de gestion de combat construit et assemblé sur place. J'ai également pu visiter le Centre IMPACT, où se déroulent des travaux d'innovation et de recherche et développement très intéressants. Ce contrat témoigne du caractère innovateur de la technologie canadienne de même que de l'ingéniosité et du leadership qui règnent à Kanata. »

Le CMS 330 de Lockheed Martin Canada et sa capacité d'intégration du système de combat se montrent performants tous les jours sur les frégates modernisées de classe HALIFAX du Canada et les réussites, à leur crédit, suscitent de plus en plus l'attention internationale à titre de solution avantageuse pour les nouveaux navires et les révisions de mi-vie. En 2014, Lockheed Martin Canada s'est vue sélectionnée par le ministère de la Défense de Nouvelle-Zélande comme principal intégrateur de systèmes pour la mise à niveau des systèmes de frégates ANZAC. De même, la société a reçu le mandat d'intégrateur de systèmes de commandement et de surveillance pour les nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique du Canada.

« Lockheed Martin Canada est un employeur phare à Halifax et en Nouvelle-Écosse, et je suis enthousiaste à la perspective des emplois qui vont se créer dans la province suite à cette dernière vente à l'exportation au Chili. Les compétences et l'expertise essentielles développées ici à l'appui des programmes navals clés nous mettront en position de poursuivre la croissance économique. Ces emplois de haute technologie, précieux, attirent également les meilleurs talents et offrent aux diplômés de la province des possibilités de premier ordre », a commenté Mike Savage, maire d'Halifax.

Le choix de l'Armada de Chili signifie que le CMS 330 de Lockheed Martin Canada se trouve sur quatre classes de navires de trois marines différentes. Cette vente à l'exportation, la dernière en date, donne de l'élan à la stratégie de croissance de la société, valide son approche novatrice et collaborative de l'intégration des systèmes de combat naval et représente une valeur de référence substantielle pour de futurs programmes navals canadiens et internationaux.

À propos de Lockheed Martin Canada :

Lockheed Martin Canada, établie à Ottawa, est la division canadienne de Lockheed Martin Corporation, une société mondiale de sécurité et d'aérospatiale comptant 97 000 employés dans le monde entier. Lockheed Martin Canada est, depuis plus de 75 ans, partenaire de confiance du Canada en matière de défense, spécialisée dans le développement, l'intégration et le maintien en puissance de systèmes, de produits et de services de technologie de pointe. La société compte dans ses principaux emplacements à Ottawa, Montréal, Halifax, Calgary et Victoria plus de 900 employés qui travaillent à un large éventail de programmes importants englobant l'aérospatiale, la défense et les secteurs civils.

