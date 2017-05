Partenariat d'envergure avec IGA : Délices du Lac-Saint-Jean à la conquête du Québec!







Entre MONTRÉAL et ALBANEL, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Sobeys Québec et Délices du Lac-Saint-Jean annoncent la signature de la plus importante entente de l'histoire de l'entreprise jeannoise afin de distribuer en exclusivité dans les 290 IGA et IGA extra deux produits faits de bleuets sauvages du « Lac ». Un partenariat qui confirme la volonté de Sobeys Québec et de ses marchands de valoriser les produits et entrepreneurs d'ici.

Focus sur le bleuet sauvage du « Lac »

Progressivement, à compter du 23 mai, les Québécois pourront retrouver dans leur épicerie IGA deux produits de Délices du Lac-Saint-Jean certifiés Aliments du Québec :

Une tarte aux bleuets sauvages sans agents de conservation de 550 gr à 8.99 $;

Un sac de bleuets sauvages certifiés biologiques de 600 gr à 9.99 $.

Pour répondre à la demande, l'entreprise prévoit transformer 54 000 lbs de bleuets sauvages par an! Cette entente d'exclusivité marque le début d'une nouvelle aventure aussi prometteuse que délicieuse pour Délices du Lac-Saint-Jean, qui ne produisait auparavant aucune tarte aux bleuets : « L'an dernier, un touriste s'est arrêté chez nous et nous a demandé une tarte. Ma mère en avait une toute prête dans le congélateur et a décidé de lui vendre! Ça a été un déclic et nous avons commencé à en produire. Et bien sûr, notre tarte est inspirée de la recette de notre mère! », raconte Émilie Gaudreault, copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean.

IGA et le Saguenay-Lac-Saint-Jean : une histoire qui dure et se renforce

Yvan Ouellet, vice-président à la mise en marché, produits périssables chez Sobeys Québec, se réjouit de pouvoir offrir de nouveaux produits de qualité et locaux dans l'ensemble des magasins : « C'est grâce à des marchands impliqués dans leur communauté que nous pouvons déceler des trésors tels que Délices du Lac-Saint-Jean. La région regorge d'entrepreneurs innovants et de bons produits que nous sommes fiers d'encourager en les distribuant sur l'ensemble de nos tablettes.» En incitant les Québécois à faire des achats responsables, à manger plus sainement et à cuisiner davantage, cette entente avec Délices du Lac-Saint-Jean s'inscrit pleinement dans le mouvement du Plaisir de mieux manger de Sobeys Québec.

Dans l'oeil du dragon et dans la mire d'IGA!

Émilie et Marie-Soleil Gaudreault ainsi que leur mère, Lisette Paré, achètent l'entreprise locale Délices du Lac-Saint-Jean en 2014. Petit à petit, elles élargissent leur gamme à une trentaine de produits, dont des confitures, des chutneys et des sauces, vendus dans plusieurs commerces du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le reste du Québec. En 2016, elles décident de participer à l'émission « Dans l'oeil du dragon » où leur objectif d'investissement de 25 000 $ pour transformer toujours plus de bleuets sauvages du « Lac » sera atteint grâce à Danièle Henkel. Le 22 mai 2017, elles sont de retour à l'émission pour faire le bilan de l'année écoulée.

Leur histoire est finalement faite de rencontres : « Nous sommes fières de nous approvisionner en bleuets sauvages auprès des producteurs locaux pour faire connaître ce trésor régional qu'est le bleuet sauvage. Nous sommes également choyées d'être encouragées par des épiciers-propriétaires, tels que Marc Desbiens, marchand IGA à Saint-Félicien, tout comme par des accompagnateurs de choix, comme Mme Henkel. C'est grâce à tous ces gens qui ont croisé notre chemin que nous avons pu conclure une entente de distribution aussi majeure avec IGA », mentionne Émilie. « Notre rêve? Continuer de croître en créant de l'emploi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en valorisant ses produits et leur transformation localement tout en délectant l'ensemble du Québec avec une gamme simple, mais innovante, et de grande qualité! »

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 285 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESmd

À propos des Délices du Lac-St-Jean

Délices du Lac-Saint-Jean a vu le jour en l'an 2000 à Dolbeau- Mistassini. L'entreprise est née de Lise Coulombe, Maurice et Monique Sénéchal, et a conservé son caractère familial en passant entre les mains d'une mère et de ses deux filles, Lisette Paré, Émilie et Marie-Soleil Gaudreault, en 2014. Depuis sa création, l'entreprise se spécialise dans la transformation du bleuet sauvage et s'est donnée comme objectif d'offrir des produits du terroir de qualité supérieure. www.delicesdulac.com

