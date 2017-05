Derwent Innovation devient le nouveau nom de Thomson Innovation, prolongeant une fière tradition







Clarivate Analytics investit dans l'avenir de Derwent en ajoutant de nouveaux ensembles de données prédictives

PHILADELPHIE, 23 mai 2017 /PRNewswire/ -- Hier, lors de la convention annuelle du groupe d'utilisateurs des informations sur les brevets (PIUG) à Atlanta, Clarivate Analytics a révélé que le nouveau nom de sa plateforme de recherche et d'analyse, Thomson Innovation, sera Derwent Innovation. Ce changement de nom consolide l'engagement que prend la société envers les brevets et la propriété intellectuelle, ainsi que son expertise en vue de promouvoir l'innovation. Il rend aussi hommage au patrimoine de plus de 50 ans acquis par Derwent dans le domaine de l'analyse des informations sur les brevets de qualité.

Pendant plus de 50 ans, Derwent a été le chef de file des technologies, contenus et applications de niveau brevet. Le nouveau nom reflète la précieuse base de données sur les brevets qu'offre le Derwent World Patents Index, un référentiel exact et judicieusement indexé.

« Avec Derwent Innovation, Clarivate Analytics continue de fournir des données fiables sur les brevets ainsi que les technologies les plus avancées, dont Smart Search, ce qui permet à nos clients de gérer, du concept à la commercialisation, le cycle de vie de l'innovation », a déclaré Dan Videtto, président de Clarivate Analytics IP & Standards.

En tant que société nouvellement indépendante, Clarivate Analytics accélère les investissements en matière de technologies, d'analyse et de contenus, afin de résoudre plus efficacement les problèmes des clients. Derwent Innovation n'y fait pas exception. Avec le lancement en juillet 2017 de Derwent Innovation, la Société va publier le statut juridique précis (p. ex. caduc/valide, date d'expiration) et la propriété de millions de brevets en appliquant des techniques d'intelligence artificielle innovantes aux données de brevets améliorées de Derwent.

Si on attribue aux brevets une durée moyenne de validité de 20 ans et un taux d'extension de 54 %, il devient extrêmement difficile de déterminer le statut d'un brevet. D'autres variables peuvent compliquer davantage le processus. Les plus récentes fonctionnalités de Derwent Innovation permettent de déterminer si un brevet est toujours en vigueur et quand il expirera.

« Un statut juridique précis et des données de propriété sont essentiels pour prendre des décisions informées sur la liberté d'exploitation, valider les possibilités de licences ou les fusions et acquisitions ou encore évaluer avec précision les portefeuilles de propriété intellectuelle », a déclaré Jason Resnick, Segment Lead-Innovation chez Clarivate. « Nos données prédictives sont uniques parce que nous rendons plus transparentes les données que nous utilisons pour les calculer. Bénéficiant d'une meilleure visibilité sur la méthodologie, les clients font confiance aux résultats ».

La nouvelle appellation prend effet immédiatement et sera attribuée à tous les produits et services de la Société tout au long de cette année civile et en 2018.

Clarivate Analytics

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en offrant, aux clients du monde entier, des idées et des analyses fiables qui leur permettent de découvrir, protéger et commercialiser plus rapidement de nouvelles idées. Anciennement activité de propriété intellectuelle et de recherche scientifique de Thomson Reuters, nous possédons et exploitons une série de sociétés abonnées de pointe axées sur la recherche scientifique et universitaire, l'analyse des brevets et des normes réglementaires, l'intelligence pharmaceutique et biotechnologique, la protection des marques et des domaines de marque, et sur la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics, qui est maintenant une société indépendante comptant plus de 4000 employés et opérant dans plus de 100 pays, possède des marques aussi connues que, notamment, Web of Sciencetm, Cortellistm, Derwent, CompuMarktm, MarkMonitor® et Techstreettm. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site clarivate.com.

