Thomson Innovation devient Derwent Innovation, reflet d'un fier héritage

PHILADELPHIE, 23 mai 2017 /CNW/ - Hier, à l'assemblée annuelle du groupe d'utilisateurs de l'information brevets (Patent Information Users Group, PIUG), à Atlanta, Clarivate Analytics a annoncé que Thomson Innovation, sa plateforme de recherche et d'analyse, s'appellera désormais Derwent Innovation. Ce changement de nom est en phase avec son engagement brevets et PI élargi, ainsi que son expertise dans la promotion de l'innovation, tout en rendant hommage au patrimoine de Derwent acquis depuis 50 ans dans l'analyse de l'information brevets de qualité.

En effet, depuis plus de 50 ans, Derwent est le chef de file de la technologie, du contenu et des applications brevetés intelligents. Son nouveau nom reflète l'héritage de Derwent World Patents Index, celui de données de brevets exactes, indexées avec précision et améliorées.

« Avec Derwent Innovation, Clarivate Analytics entend continuer de fournir des données fiables sur les brevets et la meilleure technologie de sa catégorie, comme Smart Search, pour aider nos clients à accélérer le cycle de vie de l'innovation, de l'idée à la commercialisation », a expliqué Dan Videtto, président responsable du portefeuille PI et Normes de Clarivate Analytics.

Société nouvellement indépendante, Clarivate Analytics accélère en ce moment ses investissements dans la technologie, l'analytique et le contenu, dopant l'agilité des clients en matière de résolution de problèmes. Derwent Innovation ne fait pas exception. Dans sa publication prévue en juillet 2017, Derwent Innovation indiquera le statut juridique exact (par exemple, mort / vivant, date d'expiration) et la propriété de millions de brevets en appliquant aux données de brevet améliorées de Derwent des apports novateurs de l'intelligence artificielle.

Étant donné que le brevet moyen est censé être en vigueur pendant 20 ans, lorsque l'on prend en compte les extensions de durée, accordées à hauteur de 54 pour cent, la difficulté consistant à déterminer le statut d'un brevet s'accroît de façon spectaculaire, sans oublier des variables supplémentaires qui peuvent compliquer encore la tâche. Avec les dernières fonctionnalités de Derwent Innovation, il devient plutôt facile de déterminer si un brevet est toujours en vigueur et sa date d'expiration.

« Les données exactes sur le statut juridique et la propriété sont indispensables si l'on veut préparer des opinions sur la liberté d'exploitation, valider les possibilités d'acquisition par voie de licence et/ou les possibilités de fusions et acquisitions ou encore évaluer avec précision les portefeuilles de propriété intellectuelle », a expliqué Jason Resnick, chef du segment Innovation chez Clarivate. « Nos données prédictives sont uniques parce que nous veillons à la grande transparence des intrants servant au calcul des données, si bien que les clients ont une visibilité sur la méthodologie et confiance dans les résultats. »

Le nouveau nom prend effet immédiatement et sera mis en oeuvre dans tous les produits et services de la société dans le courant de cette année et en 2018.

À propos de Clarivate Analytics

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en fournissant aux clients du monde entier des aperçus et des analyses fiables, les aidant à découvrir, à protéger et à commercialiser plus rapidement de nouvelles idées. Ancienne division Propriété intellectuelle et science de Thomson Reuters, nous détenons et exploitons un groupe d'entreprises leader axées sur l'abonnement et spécialisées dans la recherche scientifique et universitaire, l'analyse de brevets et les normes réglementaires, l'intelligence pharmaceutique et biotechnologique, la protection des marques commerciales, la protection de la marque de domaine et la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics est aujourd'hui une société indépendante qui compte plus de 4 000 employés, répartis dans plus de 100 pays, et détient des marques bien connues comprenant Web of Sciencetm, Cortellistm, Derwent, CompuMarktm, MarkMonitor® et Techstreettm, entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clarivate.com.

