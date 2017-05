Quatre pigistes reçoivent des bourses pour une formation en sécurité en zones hostiles







LONDON, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Quatre journalistes indépendants, qui travaillent dans des endroits dangereux pour des médias canadiens, ont remporté des bourses de 2 500 $ chacun du Forum Freelance Fund (FFF) pour les aider à assister à des formations en sécurité en environnements hostiles.

Les gagnants ont été choisis par un jury indépendant, qui a priorisé les candidats ayant les besoins les plus urgents.

Le concours de bourses FFF est organisé chaque année par le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme, un organisme qui vise à améliorer le bien-être physique et mental des journalistes.

Adrienne Surprenant est une photojournaliste de Montréal actuellement basée au Cameroun et en Somalie. Elle travaille pour des médias européens et canadiens. Elle ira bientôt produire des reportages dans le centre-sud de la Somalie, une zone de conflit.

Jasmin Lavoie est un journaliste canadien basé à Islamabad au Pakistan. Il travaille pour des médias européens et canadiens, et se déplace régulièrement dans la dangereuse région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan.

Annie Sakkab est une photojournaliste canado-palestinienne basée à Toronto. Elle voyage régulièrement au Moyen-Orient. Elle partira bientôt pour Gaza, en affectation pour The Globe and Mail, après quoi elle a l'intention de s'installer temporairement en Cisjordanie et en Israël. Elle pourrait également être appelée à se rendre en Syrie.

Bruce Harrison est un pigiste américain basé depuis cinq ans à Séoul, en Corée du Sud. Il collabore entre autres avec la CBC. Il a récemment couvert les violentes manifestations dans les rues du pays entourant la destitution de la présidente Park Geun-hye. Par le passé, il a aussi couvert l'assassinat de Kim Jong-nam, le frère du chef nord-coréen, depuis Kuala Lumpur.

Selon le président du Forum, Cliff Lonsdale, « Le choix de ces lauréats reflète la philosophie du Forum. Nous n'encourageons pas les pigistes à se mettre en danger. Au contraire, nous voulons les aider à se préparer aux risques du terrain. Malheureusement, la nécessité d'un tel type de formation continue de croître avec les années. »

Dans un autre concours, ouvert jusqu'au 15 juin, le Forum propose la bourse Portenier droits de l'homme. Le prix s'adresse aux journalistes et documentaristes indépendants de toute nationalité préoccupés par les violations des droits de l'homme, qui ont une mission ou un projet significatif et viable à venir.

Cette bourse de 3 000 $ CAN servira également à aider le lauréat à assister à une formation en sécurité en environnements hostiles.

Les deux compétitions sont gérées en coopération avec le Rory Peck Trust (RPT), une organisation caritative pour pigistes basée au Royaume-Uni. Le Forum et RPT sont tous deux membres de l'Alliance ACOS, une coalition d'organisations de presse, d'associations de journalistes indépendants et de groupes pour la liberté de la presse. L'alliance ACOS travaille à promouvoir des pratiques journalistiques prudentes et responsables pour les journalistes indépendants.

Les bourses FFF sont parrainées par CBC News, et soutenus par Radio-Canada, CNW et par des dons individuels. Le Forum reçoit aussi une aide de The Globe and Mail.

