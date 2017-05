Mucci Farms annonce un partenariat avec NOVACAP pour financer sa croissance







KINSGVILLE, ON, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mucci Farms (« Mucci »), l'un des plus grands producteurs, emballeurs et expéditeurs de légumes de serre en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer un partenariat avec NOVACAP, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé.

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec NOVACAP qui, grâce à ses ressources et son expertise, apportera un soutien précieux à notre entreprise alors que nous entrons dans une importante phase de croissance », a déclaré Bert Mucci, président de Mucci. « Ce partenariat nous permettra de nous concentrer sur les opérations et la croissance, alors que nous visons l'objectif de devenir le fournisseur préférentiel de produits de qualité de notre industrie. »

Situé à Kingsville, en Ontario, Mucci cultive ses propres légumes et participe à la commercialisation de plus de 700 acres de produits de serre provenant de producteurs situés partout en Amérique du Nord. La société exploite également des installations d'entreposage et de distribution en Ontario et au Michigan. Mucci est le plus grand employeur de Kingsville, comptant plus de 1 200 employés à temps plein.

« Ce partenariat est une belle occasion pour NOVACAP de soutenir une équipe de direction hautement qualifiée et de s'associer à un chef de file de l'industrie. » a déclaré Domenic Mancini, Associé senior chez NOVACAP. « Mucci est une entreprise qui a fait ses preuves et qui possède d'excellentes relations avec sa clientèle. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe et d'épauler l'entreprise dans sa croissance. »

L'entreprise augmente sa capacité au niveau de ses activités canadiennes, se dotant d'équipements de pointe qui lui permettront de produire des légumes de très grande qualité durant toute l'année. Elle construit également des installations modernes en Ohio, qui lui permettront d'offrir un approvisionnement alimentaire garanti et sain à ses consommateurs à travers toutes ses opérations.

À propos de Mucci

Mucci Farms est une entreprise familiale multigénérationnelle et un chef de file dans l'industrie des légumes frais basée à Kingsville, en Ontario. Mucci est un producteur, emballeur et expéditeur de légumes frais et distribue ses produits partout en Amérique du Nord. La compagnie est guidée depuis toujours par la confiance et la fidélité des consommateurs envers ses produits. Pour plus d'informations, visitez www.muccifarms.com.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, NOVACAP est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 1,6 milliard $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, NOVACAP est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

