Le réseau canadien d'éducation sur les milieux humides rafle les grands honneurs à l'échelle nationale

WOLFVILLE, N-É, le 23 mai 2017 /CNW/ - À l'occasion de sa conférence nationale annuelle qui a eu lieu samedi, EECOM (le Réseau canadien d'éducation et de communications relatives à l'environnement) a remis trois des cinq prix EECOM à des programmes et à des enseignants liés aux activités de Canards Illimités Canada.

Le Prix EECOM de l'organisme à but non lucratif exceptionnel a été remis au réseau des Centres d'excellence des milieux humides/Wetland Centres of Excellence (CEMH/WCE) de CIC.

Les CEMH de CIC constituent un réseau national d'ardents éducateurs, étudiants, administrateurs et représentants de la communauté qui travaillent de concert pour conserver les milieux humides. Les parti­cipants construisent des promenades, baguent des oiseaux, bâtissent des nichoirs, rédigent et conçoivent des panneaux d'interprétation, revégétalisent et restaurent des milieux humides, contrôlent les oiseaux pour détecter la grippe aviaire, font des essais sur la qualité de l'eau et réalisent une multitude d'autres projets dirigés par des élèves dans leur communauté. Au fil des années, les étudiants qui mènent des projets dans les CEMH sont devenus des promoteurs de la conservation des milieux humides, notamment en participant à des réunions avec des dirigeants politiques provinciaux et fédéraux, et plusieurs font même aujourd'hui carrière dans la conservation ou dans des domaines connexes.

Depuis 2003, soit l'année au cours de laquelle CIC a fait du Centre des milieux humides Tantramar au Nouveau?Brunswick le premier CEMH, l'apprentissage et la diffusion des résultats de l'expérience vécue constituent autant d'éléments essentiels pour chaque centre. Dans bien des cas, ces étudiants jouent le rôle de mentor, animent des excursions dans les milieux humides pour les élèves, et certains « enseignent même aux enseignants » en animant des ateliers pratiques sur les milieux humides.

Nancy MacKinnon, enseignante chef de file du Centre des milieux humides Tantramar, accompagnée de deux de ses élèves et de participants à la conférence représentant d'autres partenaires des CEMH, a reçu ce prix au nom du réseau des CEMH/WCE.

« Il s'agit d'un prix largement mérité pour tous ceux qui participent à ces initiatives exceptionnelles dans leur communauté, affirme Merebeth Switzer, directrice nationale de l'éducation de CIC. Je tiens aussi à féliciter notre personnel de l'éducation qui a consacré tant de temps à les appuyer et à remercier Habitat faunique Canada (HFC) qui nous a aidés à renforcer ce réseau national dans la dernière année. »

Deux CEMH du Manitoba ont mérité d'autres prix EECOM dans les catégories suivantes :

Le Prix EECOM 2017 de la classe de la maternelle à la fin du secondaire, de l'école ou de la circonscrip­tion scolaire exceptionnelle a été attribué au Rivers Collegiate, Centre d'excellence des milieux humides de Canards Illimités, pour souligner ses vastes activités environnementales, notamment dans le domaine de la conservation des milieux humides.

Le Prix de l'éducateur exceptionnel de la classe de la maternelle à la fin du secondaire a été remis à Julie Mathieson, née Brunel, enseignante chef de file du CEMH Virden; véritable source d'inspiration, elle se consacre à l'éducation environnementale.

On dénombre partout au Canada 25 CEMH établis auxquels participent plus de 30 écoles, et d'autres CEMH sont en voie d'aménagement. Tantôt imposants, tantôt modestes, ces centres, implantés dans des zones rurales ou urbaines, sont tous uniques.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

Habitat faunique Canada (HFC) est un organisme de bienfaisance national à but non lucratif voué à la conservation et dont les objectifs consistent à : financer les programmes de conservation de la faune au Canada; conserver, restaurer et améliorer l'habitat faunique; favoriser la coordination et le leadership au sein de la communauté des conservationnistes; promouvoir la contribution des chasseurs de sauvagine à la conservation et encourager la participation à la chasse à la sauvagine.

Médias : Veuillez communiquer avec CIC si vous souhaitez obtenir de l'aide dans le suivi des reportages relatifs aux CEMH de votre province. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter http://www.ducks.ca/initiatives/wetland-centres-of-excellence/.

Colombie?Britannique

Ontario École secondaire Clarence-Fulton, Vernon

CEMH Bluewater



CEMH Cambridge Manitoba

CEMH Région de Durham École secondaire supérieure Fort Richmond, Winnipeg

École secondaire East-Elgin, Aylmer École secondaire supérieure Nellie McClung, Manitou

Marais Hilliardton, New Liskeard École secondaire supérieure Rivers, Rivers

École Holy Trinity, Richmond Hill École secondaire supérieure Virden, Virden

Marais Luther, Mount Forest



CEMH Ottawa Nouveau?Brunswick

Jardins botaniques royaux, Burlington Réserve naturelle Daly Point, Bathurst

École secondaire Sir John A. Macdonald, Toronto École secondaire Fredericton, Fredericton

CEMH Toronto École secondaire Simonds, Saint-Jean



Centre des milieux humides Tantramar, Sackville

Québec



CEMH Côte-de-Beaupré Nouvelle?Écosse

CEMH Papineau École élémentaire Somerset, Berwick







Saskatchewan



École Mossbank







