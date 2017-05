Quartier DIX30 accueillera des bureaux de iA Groupe financier







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier inaugurera en juillet au Quartier DIX30 un nouvel espace iA-VAG. Occupant deux niveaux du tout nouveau bâtiment de 16 étages en cours de finalisation dans le dynamique Square, cette nouvelle adresse procurera à l'équipe de 200 professionnels de iA-VAG un environnement de travail recherché au sein du centre-ville couru et reconnu qu'est le Quartier DIX30 (+24M de visites chaque année).

« Nous sommes ravis d'accueillir iA-VAG, la division des Services aux concessionnaires de iA Groupe financier, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au pays », souligne Marilyn Cormier, Administratrice et Directrice générale de Gestion Quartier DIX30 -- copropriétaires et cogestionnaires Groupe immobilier Oxford et Carbonleo. « Comme toutes ces entreprises qui ont déjà fait du DIX30 leur Quartier, les équipes de iA-VAG profiteront d'une qualité de vie remarquable, en lien avec le concept Live, Work and Play auquel fait écho l'expérience DIX30 en matière d'aménagement et de planification urbaine. »

UN VÉRITABLE LIEU DE VIE

De jour comme de soir, les membres de iA-VAG partageront avec l'ensemble des professionnels et de la clientèle du Quartier DIX30 d'un accès inégalé, tout au long de l'année, à une mixité unique de +300 destinations : restos et boutiques gourmandes, lieux de divertissement, de santé et de bien-être, adresses shopping en demande, services de proximité et événements culturels. Une populaire piste cyclable traverse par ailleurs le site, tandis qu'un service de vélo-partage et des circuits de marche et de course à pied sont aussi à disposition. L'accès piétonnier rapide à la future gare Du Quartier du Réseau électrique métropolitain offrira également une connexion directe au centre-ville de Montréal en quelques minutes.

Arrimé à la vision de croissance liée au développement durable pour le Quartier DIX30, l'immeuble qui accueillera les équipes de iA-VAG visera la certification LEED Noyau et Enveloppe. Le concept d'aménagement épuré des bureaux optimisera la luminosité naturelle, en raison d'une fenestration pleine grandeur et de divisions à hauteur réduite. Cette tour à échelle humaine contribuera par ailleurs à une densification porteuse du secteur et aura pour voisin immédiat un nouveau parc urbain. À vocation mixte, l'immeuble accueillera au total cinq étages d'espaces de bureaux Classe A, un restaurant branché et boutiques, ainsi que la toute première bannière Hôtel Alt+ de Groupe Germain Hôtel, comprenant des salles de rencontre et une salle de conférence à la fine pointe.

