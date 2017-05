Présentation d'une pièce en argent de la Monnaie royale canadienne pour souligner le 75e anniversaire de la bataille de Dieppe







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le 25 mai 2017, la Monnaie royale canadienne remettra officiellement une pièce de collection en argent soulignant le 75e anniversaire de la bataille de Dieppe à la filiale 6 de la Légion royale canadienne à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Où : Légion royale canadienne - Filiale 6, Moncton

100, avenue des Anciens combattants

Moncton (Nouveau-Brunswick)







Quand : Jeudi 25 mai 2017

Arrivée des médias et des invités : 9 h 45

Discours d'ouverture et présentation : 10 h







Qui : L'honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée de la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe

Monsieur Kirk MacRae, membre du Conseil d'administration de la Monnaie royale canadienne

Monsieur Al Johnston, ancien président de la filiale 6, Moncton, de la Légion royale canadienne





À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

