La nouvelle campagne parodique de Coeur + AVC fait la promotion d'une agence de publicité qui cible exclusivement les enfants







TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Afin d'obtenir du soutien pour l'adoption d'une loi fédérale visant à restreindre la publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants, la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Coeur + AVC) a dévoilé sa nouvelle campagne mettant en vedette une agence de publicité fictive, nommée 16 ans et moins, dont le mandat est de créer des publicités visant exclusivement les enfants.

La campagne a été lancée avec un faux documentaire, que vous pouvez voir ici, parodiant les manières dont les annonceurs ciblent les enfants dans leurs messages. Le but est de lancer la conversation entre parents sur les médias sociaux à propos du problème bien réel qu'est la publicité de boissons et aliments malsains destinée aux enfants et du besoin d'encadrement pour protéger ces derniers. L'intention est également de les aider à faire des choix plus sains pour leurs enfants.

« Nous visons à aider les enfants à développer de saines habitudes de vie qui les accompagneront jusqu'à l'âge adulte, a indiqué Yves Savoie, chef national de la direction de Coeur + AVC. La publicité destinée aux enfants, surtout d'aliments et de boissons sucrées, a un impact négatif sur leur santé. Il est grand temps de suivre l'exemple du Québec et de restreindre ce genre de publicités, et ce, dans l'ensemble des provinces. Le taux d'obésité infantile est considérablement plus bas au Québec que partout ailleurs au pays. »

À l'agence 16 ans et moins, les employés décrivent fièrement les tactiques utilisées pour vendre des produits alimentaires aux enfants, en passant des logos amusants aux ritournelles accrocheuses.

« Nous savons que les enfants ont une grande influence sur les choix alimentaires à la maison, mais ils sont facilement impressionnés et influencés vu leur jeune âge. Nous voulons mettre en lumière ces pratiques », a mentionné Geoff Craig, chef du marketing et des communications à Coeur + AVC.

La campagne intégrée inclut de l'affichage extérieur et des messages sur les médias sociaux qui redirigent vers la page d'accueil du site Web 16ansetmoins.ca (16andunder.ca, en anglais) de l'organisme. Les visiteurs y sont encouragés à visionner et partager la vidéo, et pourront consulter des statistiques sur l'impact de la publicité sur la santé des enfants.

Les gens peuvent également en apprendre davantage sur le projet de loi fédéral actuellement étudiée au Parlement (et que la campagne appuie). Il appelle à une régulation fédérale de publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants et aux jeunes.

« Le taux d'obésité infantile a triplé durant les 30 dernières années, et la publicité y joue un rôle, ajoute Geoff Craig. Les annonceurs savent que les enfants sont liés à 90 % des achats de produits alimentaires, lesquels insistent auprès de leurs parents pour les obtenir. Cette campagne se veut rassembleuse afin de combattre ce problème pour le bien de nos enfants. »

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.

