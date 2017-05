Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 103e anniversaire de l'incident du Komagata Maru :

« Il y a plus de 100 ans aujourd'hui, une grande injustice a été commise lorsque la plupart des 376 passagers à bord du navire à vapeur Komagata Maru se sont vu refuser l'entrée au Canada. Ils ont été forcés de retourner en Inde, où certains ont été tués et plusieurs autres, emprisonnés.

« L'an dernier, je me suis levé à la Chambre des communes pour présenter des excuses au nom du gouvernement du Canada à toutes les personnes touchées par cet incident tragique. C'est en raison d'une loi fédérale injuste que ces passagers ont été forcés de faire demi-tour. Pour cette grave injustice et les conséquences regrettables qui ont suivi, nous sommes désolés.

« Les passagers du Komagata Maru ont beaucoup en commun avec les nombreux immigrants d'hier et d'aujourd'hui qui sont venus au Canada afin de bâtir un avenir meilleur pour eux et leur famille. En leur offrant notre compassion et une chance réelle de réussir, nous créons plus de possibilités pour eux et leurs proches, alors que nous bâtissons un Canada plus fort, plus inclusif, plus prospère et meilleur.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes de la tragédie du Komagata Maru et à leurs descendants. Les Canadiens sont fiers de vivre dans un pays qui respecte et protège le multiculturalisme, un principe qui est au coeur même de l'identité canadienne. Nous remercions tous les membres de la communauté sud-asiatique pour leur contribution si précieuse à notre société. Nous bénéficions grandement de la riche diversité de notre pays. »

