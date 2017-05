L'entreprise en démarrage fintech Mylo lance une application mobile et complète un financement de 1,25 M$







Mylo Financial Technologies (Mylo) a annoncé aujourd'hui qu'elle vient de compléter son tour de financement de prédémarrage avec une nouvelle tranche de 750 000$, laquelle a été menée par Ferst Capital Partners (FCP) avec la participation d'anges investisseurs. Cette ronde porte le financement total de l'entreprise à 1.25M$. Mylo, une jeune entreprise montréalaise de la fintech, offrira une plateforme mobile de gestion des finances personnelles pour aider la population canadienne à atteindre ses objectifs financiers.

« J'ai fondé ma première entreprise à la sortie de l'université, et j'ai personnellement vécu les défis de la gestion financière compte tenu de mon budget d'entrepreneur », explique Philip Barrar, chef de la direction et fondateur de Mylo. « Beaucoup de Canadiens ont de la difficulté à atteindre leurs objectifs financiers. Gérer son argent peut être compliqué, ça prend du temps, et pour de nombreuses personnes, cela représente un but difficile à atteindre. Mylo veut simplifier ce processus pour nos utilisateurs. »

En janvier 2016, pendant sa phase d'idéation, l'entreprise a reçu un premier investissement de 500 000$ de Ferst Capital Partners, qui a hébergé Mylo dans son studio de démarrage d'entreprises. Mylo annonce aujourd'hui qu'elle vient de compléter une levée de fonds supplémentaires de 750 000$, finalisant son tour de financement de prédémarrage avec un total de 1,25M$.

« Mylo résout un problème fondamental et facilite l'inclusion financière en réinventant complètement l'avenir de la gestion des finances personnelles. L'entreprise a réuni une équipe exceptionnelle, a développé son infrastructure technologique et innove de manière importante », affirme Jay Ferst, directeur associé de Ferst Capital Partners.

Mylo a lancé la version bêta iOS de son application mobile en février 2017 et intègre actuellement à sa plateforme les plus de 11?000 utilisateurs inscrits à sa liste d'attente. L'entreprise prévoit utiliser son nouveau financement pour agrandir ses équipes techniques et opérationnelles, élargir sa base d'utilisateurs et compléter l'acquisition d'une firme de gestion d'actifs régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de Technologies Financières Mylo :

Mylo est une plateforme mobile qui arrondit automatiquement chaque achat au dollar supérieur et investit la différence - la petite monnaie - pour permettre à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs financiers. Mylo utilise ensuite l'intelligence artificielle pour lui faire des recommandations personnalisées et l'aider à prendre de meilleures décisions financières. Mylo propose à l'utilisateur des solutions pour maximiser la couverture de son assurance, réduire ses paiements d'intérêt, optimiser son programme de récompenses, réduire ses dettes, et plus encore. www.mylo.ai/fr/

À propos de Ferst Capital Partners :

Ferst Capital Partners est une firme d'investissement à l'avant-garde du changement. Nous fournissons le capital et le soutien stratégique aux entreprises en démarrage dans l'industrie des technologies financières, aussi connue sous le nom FinTech. Avec notre studio de démarrage d'entreprises, nous hébergeons la prochaine génération d'entrepreneurs du Canada. Nous mettons l'accent sur la manière dont les Canadiens dépensent, économisent, empruntent, assurent et investissent leur argent durement gagné, parce que nous reconnaissons que ces choses sont importantes. www.ferstcapital.com/fr/

