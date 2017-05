Amaya annonce la nomination de deux administrateurs







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé deux nouveaux administrateurs, soit M. Peter Murphy et Mme Mary Turner, qui se présenteront à l'élection avec les membres actuels, soit Divyesh (Dave) Gadhia, Harlan Goodson, Alfred Hurley et David Lazzarato, à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de cette année qui aura lieu le 21 juin 2017. Si toutes ces personnes sont élues, le conseil d'Amaya sera composé de six administrateurs qui seront tous indépendants.

Amaya a l'intention de déposer plus tard aujourd'hui sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction en vue de l'assemblée. Outre les questions relatives à l'élection des administrateurs et d'autres questions annuelles, elle traitera de la continuation proposée de la société, qui a déjà été annoncée, sous le régime des lois de l'Ontario et du remplacement de la dénomination de la société par Le Groupe Stars inc.

« Dans le cadre de l'évolution de notre entreprise, nous sommes heureux de nommer Peter et Mary à titre d'administrateurs, a déclaré M. Gadhia, président du conseil d'Amaya. Peter et Mary ont une feuille de route impressionnante et comptent, ensemble, plus de 50 années d'expérience pertinente. Nous nous attendons à ce qu'ils apportent une contribution immédiate au succès de notre société s'ils sont élus. »

M. Murphy, 54 ans, est fondateur et président du conseil de Wentworth Capital Management, LLC, société d'investissement privé et de capital-risque dont les activités sont centrées sur les entreprises de médias, de technologies et de produits de marque de consommation. Wentworth conseille des entreprises dont la croissance est à un stade précoce ou avancé et qui exercent des activités dans le domaine des médias numériques, de la télévision et du divertissement, et investit dans celles?ci. À l'heure actuelle, M. Murphy siège aux conseils d'administration de diverses sociétés ouvertes spécialisées dans les médias et le commerce de consommation, dont Tribune Media Company (NYSE : TRCO), où il occupe le poste de président du comité d'audit et siège au comité de gouvernance et de mise en candidature et au comité chargé des transactions, et Malibu Boats, Inc. (Nasdaq : MBUU), où il occupe le poste de président du comité de rémunération et est membre du comité de gouvernance et de mise en candidature. M. Murphy a acquis une vaste expérience à titre de membre de conseils d'administration, ayant notamment occupé le poste de président du conseil chez Revel Entertainment Group, LLC et le poste d'administrateur chez Fisher Communications, Inc. et Dial Global, Inc. (maintenant Westwood One, Inc.), où il a agi comme président du comité spécial chargé de la restructuration et a siégé au comité d'audit. M. Murphy était auparavant président, stratégie et expansion, de Caesars Entertainment Corporation, une des sociétés de jeux les plus importantes au monde. Chez Caesars Entertainment, il était responsable de la stratégie et de la croissance de l'entreprise, des fusions et acquisitions, de l'expansion de l'entreprise et de l'aménagement immobilier partout dans le monde. Avant de se joindre à Caesars Entertainment, M. Murphy était associé exploitant chez Apollo Global Management, LLC, dont les activités ciblent les médias et le divertissement. M. Murphy a travaillé plus de 18 ans chez The Walt Disney Company, où il a occupé des postes de haute direction, notamment ceux de premier vice-président directeur, de chef de la stratégie, de premier conseiller au chef de la direction, de membre du comité de haute direction de Disney et de chef des finances d'ABC, Inc. Il était chargé de la stratégie, de l'expansion des nouvelles activités, des fusions et acquisitions, de la technologie, de la gestion des marques, de la recherche et développement et de la planification à long terme de la croissance des entreprises mondiales de Disney. Pendant qu'il travaillait chez Disney, les produits de l'entreprise sont passés d'environ 5 milliards de dollars à plus de 35 milliards de dollars. M. Murphy est titulaire d'un baccalauréat du Dartmouth College, où il a obtenu les mentions Phi Beta Kappa et Magna Cum Laude, et d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School of Business de la University of Pennsylvania.

Mme Turner, 64 ans, a été présidente et chef de la direction ainsi que membre du conseil de la Banque Canadian Tire, filiale de La Société Canadian Tire (TSX : CTC), de 2012 jusqu'à sa retraite en 2016. Elle a acquis plus de 25 ans d'expérience dans les services financiers, les paiements, le service à la clientèle, la gestion du risque de crédit, la gestion du risque d'entreprise, l'exploitation, les finances et la technologie de l'information chez Canadian Tire. Avant de se joindre à Canadian Tire, Mme Turner était associée chez Deloitte & Touche (maintenant Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.) à Toronto, de 1985 à 1992. Pendant sa carrière, Mme Turner a été membre de plusieurs conseils d'administration, dont celui de la Corporation Financière Mackenzie, filiale de Société Financière IGM Inc. (TSX : IGM), où elle préside le comité de surveillance des fonds. À l'heure actuelle, elle est également membre du conseil d'administration du YMCA Canada, où elle est membre du comité d'audit, ainsi que du Niagara College et de Bon Départ de Canadian Tire, où elle préside leurs comités d'audit. Mme Turner est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (avec distinction) et est diplômée du programme Chartered Director (administrateur agréé) de l'Université McMaster. Elle est comptable agréée et a obtenu le titre de FCA de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario en 2003.

De plus, le général Wesley Clark, administrateur depuis mai 2010, et M. Aubrey Zidenberg, administrateur depuis juillet 2014, ont avisé le conseil qu'ils avaient l'intention de quitter le conseil et de ne pas se présenter en vue de leur réélection à la prochaine assemblée. Toutefois, M. Zidenberg demeurera membre du comité de conformité d'Amaya. « Au nom de la société et du conseil, j'aimerais remercier le général Clark et Aubrey pour leur service, leur dévouement et leur apport au conseil et à la société au fil des ans. Nous sommes très reconnaissants de leur leadership et nous leur souhaitons du succès, a déclaré M. Gadhia. »

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt et StarsDraft ainsi que les marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 111 millions de clients inscrits au total à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des ententes de commercialisation de salles de poker de marque dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus réglementée au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 territoires.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs et autres renseignements

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (forward-looking statements et forward-looking information) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de la législation en valeurs mobilières applicable, qui portent notamment sur certaines attentes concernant la prochaine assemblée annuelle et générale des actionnaires et la nomination et l'élection potentielle de deux nouveaux administrateurs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de mots comme « chercher à », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « projeter », « avoir l'intention de », « devoir » et « être d'avis » et d'expressions similaires renvoyant à des périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies futurs, les projections, les développements technologiques, les événements et tendances prévus et les modifications apportées à la réglementation qui touchent Amaya, ses clients et son secteur d'activité. Bien qu'Amaya et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations sont exactes ou que les résultats réels ne seront pas considérablement différents de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre réglementaire, commercial, économique et concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent considérablement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Parmi ces risques et incertitudes figurent notamment certaines attentes concernant la prochaine assemblée annuelle et générale des actionnaires et la nomination et l'élection potentielle de deux nouveaux administrateurs et ceux qui sont mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et aux rubriques « Facteurs de risque et incertitudes », « Limites des mesures clés et des autres données » et « Mesures clés » de son rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2017. Ces deux documents sont affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com et dans d'autres documents qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs ne devraient pas se fonder indûment sur les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valides qu'à la date des présentes, et Amaya décline toute obligation de les corriger ou de les mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

Un mandat au sein du conseil d'administration d'Amaya pourrait être assujetti à l'approbation des autorités de réglementation du jeu ou d'autres autorités de réglementation.

SOURCE Amaya Inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :