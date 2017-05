Ethicon, division de Johnson & Johnson Medical Devices, lance la premiere solution digitale dediee au suivi du patient obèse







ISSY-LES-MOULINEAUX, France, May 23, 2017 /PRNewswire/ --

Ethicon, pionnier dans la prise en charge médico-chirurgicale du patient obèse, a conçu une solution baptisée « NEWLIFE », première plateforme digitale entièrement dédiée à l'information et au suivi du patient obèse. Cette solution a été développée en partenariat avec la start-up française Ouicaretm, spécialisée dans la e-santé et incubée au sein de l'espace Paris&Co et Withings, spécialiste des objets connectés.

NEWLIFE PROPOSE UNE SOLUTION COMPLÈTE AUX PATIENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

Afin d'optimiser le parcours de soin du patient obèse, Ethicon propose avec NEWLIFE la 1ère solution digitale dédiée au patient obèse. L'outil NEWLIFE se compose d'une plateforme web à destination des professionnels de santé et d'une application mobile développée pour une meilleure information des patients.

Avec NEWLIFE, les professionnels de santé saisissent des informations sur l'état de santé du patient (historique de l'obésité, bilans et mesures, rendez-vous avec l'équipe pluridisciplinaire, etc.). Ils collectent, à distance, les données transmises par le patient lui-même via les outils connectés (bracelet/montre et balance) qui lui sont remis lors de sa prise en charge. Les équipes médicales peuvent ainsi maintenir un lien permanent avec le patient et l'accompagner dans son parcours de soin. Ce lien est essentiel car mieux suivi, le patient devient plus observant et optimise ses chances de stabiliser son poids dans le temps.

Aujourd'hui, 2 patients sur 3 ne sont plus suivis deux ans après l'acte de chirurgie. Après 5 ans, seuls 12 % des patients continuent de consulter au moins une fois par an1.

« Newlife est l'opportunité d'avoir un outil commun pour suivre le patient tout au long de son parcours. Je peux suivre au quotidien l'évolution des patients dans leur parcours, leur perte de poids et également leur activité physique avec les objets connectés. Dans le cadre du suivi post-opératoire, les perdus de vue peuvent être facilement identifiés grâce aux messages de rappels, ce qui est une réelle aide dans ma charge de travail au quotidien. », précise Pauline Blanchet, Infirmière Coordinatrice de la Clinique Geoffroy St Hilaire à Paris.

UNE APPLICATION SIMPLE POUR INFORMER ET ACCOMPAGNER LE PATIENT OBÈSE SUR LE LONG-TERME



« Nous constatons un véritable déficit d'information du grand public et des patients sur les composantes de l'obésité qui est par définition une maladie multifactorielle. Le travail de diagnostic est essentiel pour endiguer les conséquences de ce qui doit être désormais reconnu comme une pandémie.» rappelle Anne-Sophie Joly, présidente-fondatrice du CNAO (Collectif National des Associations d'Obèses).

Sans se substituer à la relation médecin-patient, qui est déterminante pour le succès de la prise en charge, l'application NEWLIFE a été conçue pour accompagner les patients en apportant une information simple et complémentaire sur les différentes étapes de la prise en charge et également en proposant un ensemble de services pratiques pour faciliter le suivi quotidien après la chirurgie. Le patient connecté à l'application NEWLIFE bénéficie également d'un accompagnement personnalisé incarné par Birdy, le compagnon virtuel, via des alertes, notifications, ou encore des messages personnalisés.

UNE SOLUTION DIGITALE QUI COMMUNIQUE AVEC LES OBJETS CONNECTÉS

Grâce aux objets connectés Withings (capteur d'activité, montre et/ou une balance connectée) qu'il reçoit au démarrage de sa prise en charge, le patient obèse peut télécharger et partager ses données personnelles d'évaluation (poids, activité physique) sur la plateforme en toute sécurité. Ces outils permettent une communication plus fluide et apporte de l'autonomie au patient qui devient ainsi le 1er acteur de son suivi. « Souffrant d'obésité sévère, j'utilise l'application NEWLIFE qui est complémentaire à mon suivi médical. Elle me permet d'être informée sur la maladie et de mesurer mon activité et mon poids via la montre et la balance connectée. Je suis en lien permanent avec les professionnels de santé qui m'accompagnent jour après jour dans ma prise en charge. » déclare une patiente parmi les 50 utilisateurs/utilisatrices qui testent actuellement la plateforme NEWLIFE.

ETHICON S'ENGAGE POUR UN MEILLEUR SUIVI DU PATIENT OBÈSE ET POUR LA PRÉVENTION DE L'OBÉSITÉ

« 7 millions de Français souffrent d'obésité aujourd'hui. A horizon 2030, ce sera 30% de la population. En tant qu'acteur responsable et leader mondial en chirurgie, nous sommes engagés, depuis de nombreuses années, dans la lutte contre cette pandémie et avons développé de nombreuses initiatives autour de la prévention de l'obésité, en partenariat avec le CNAO. Par ailleurs, améliorer le suivi des patients obèses est un véritable enjeu quand on sait que 2/3 des patients disparaissent du parcours de soins 2 ans après une chirurgie. Il est donc urgent d'agir contre l'obésité ! » affirme Xavier Laniol, Directeur Ethicon France.

Sources :

1. www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/17737-Chirurgie-bariatrique-un-patient-sur-dix-suivi-a-long-terme

CONTACTS PRESSE AGENCE

Aurélie Hervalet

T: +33-1-53-32-55-81

M: +33-6-18-83-60-16

aurelie.hervalet@porternovelli.fr



CONTACTS PRESSE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL DEVICES

Isabelle Vaux

Directrice Affaires Publiques et Communication

T: +33-1-55-00-31-76

ivaux@its.jnj.com



Céline Fontaine

Responsable Communication

T: +33-1-55-00-38-98

cfontai1@its.jnj.com



Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 06:59 et diffusé par :