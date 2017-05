Les lauréats des Prix d'Ingénieurs Canada de 2017







Huit ingénieurs de différentes régions du Canada reçoivent les plus grands honneurs de leur profession

OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Jeudi, Ingénieurs Canada, l'organisme national constitué des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation du génie qui délivrent les permis d'exercice aux 290 000 ingénieurs du pays, décernera les plus grands honneurs à huit ingénieurs de partout au Canada pour leurs contributions à la profession d'ingénieur.

« Au moment où nous célébrons le 150e anniversaire du Canada, nous réfléchissons aux réalisations diversifiées que les ingénieurs ont apportées à tous les secteurs de la société canadienne, indique Stephanie Price, P.Eng., CAE, chef de la direction par intérim d'Ingénieurs Canada. Les ingénieurs ont contribué à bâtir et à façonner le Canada d'aujourd'hui; qu'il s'agisse de transports, de ressources naturelles, d'infrastructures ou de technologie, les ingénieurs ont joué un rôle important. »

Cette année, les lauréats de ces prix prestigieux partageront leurs propres histoires de réalisation, d'excellence et de passion pour la profession.

Faites la connaissance des lauréats des Prix d'Ingénieurs Canada de 2017.

Tous les lauréats seront disponibles pour des entrevues dans leur collectivité locale ou lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 25 mai à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

La prestigieuse Médaille d'or est décernée à Larry E. Seeley, PhD, P.Eng., président et chef de la direction du Seeley Group. M. Seeley reçoit cette récompense pour ses réalisations exceptionnelles et sa contribution remarquable au génie. Sa carrière de quatre décennies est marquée par le rôle qu'il a joué dans la croissance de l'industrie canadienne des mines et de la métallurgie, en plus d'avoir encouragé et fait connaître des entreprises et des technologies nouvelles au sein des industries des minéraux et des métaux recyclés dans le monde.

Trois femmes se distinguent en remportant la Médaille d'or des étudiant(e)s en génie, la Distinction pour réalisation exceptionnelle d'un(e) jeune ingénieur(e) et le Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie. Encourager davantage de femmes à se joindre à la profession, rendre celle-ci plus représentative de la société canadienne et faire en sorte que la profession et le public qu'elle sert profitent de points de vue diversifiés constituent des objectifs importants de l'action d'Ingénieurs Canada.

Mary A. Wells , PhD, P.Eng., remporte le Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie. Professeure et première doyenne associée, Rayonnement, à la Faculté de génie de l'Université de Waterloo, M me Wells est reconnue comme un modèle exceptionnel pour les femmes et une leader au sein de la communauté canadienne et mondiale du génie.

Veronica Knott , étudiante au premier cycle en génie à l'Université de la Colombie-Britannique, reçoit la Médaille d'or des étudiant(e)s en génie. De par son leadership et son engagement en matière d'inclusivité et de diversité, Veronica apporte des contributions importantes à la profession d'ingénieur pendant ses études universitaires.

Amy M. Bilton , PhD, P.Eng., reçoit la Distinction pour réalisation exceptionnelle d'un(e) jeune ingénieur(e). Chercheure et enseignante à la Faculté des sciences appliquées et de génie de l'Université de Toronto , Mme Bilton mène des travaux de recherche extrêmement attrayants pour les étudiants, car ils sont axés sur le développement international et visent la mise au point de solutions technologiques aux problèmes hydrologiques et énergétiques de pays en développement.

G. Ross Peters, PhD, FCAE, FEC, P.Eng., reçoit la Distinction pour services méritoires -- services professionnels. Professeur émérite et ancien doyen de la Faculté de génie et des sciences appliquées de l'Université Memorial, M. Peters est un infatigable promoteur de la formation en génie au Canada et dans le monde. L'excellente réputation dont jouissent à l'étranger les systèmes canadiens de formation et d'agrément en génie tient en bonne partie au rôle qu'il a joué au sein de la communauté internationale des ingénieurs au cours de cinq décennies de services.

Eduardo (Ted) Maulucci, P.Eng., reçoit la Distinction pour services méritoires -- service communautaire. Président de SmartONE Solutions Inc., M. Maulucci non seulement crée des solutions d'avant-garde pour les logiciels et les bâtiments intelligents, mais aussi donne généreusement de son temps en servant de mentor à des étudiants en génie, en trouvant du financement pour des établissements d'enseignement et en aidant des entrepreneurs à commercialiser leurs produits.

Jonathan F. Holzman, PhD, P.Eng., remporte la Médaille de distinction pour la formation en génie. Professeur agrégé au campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique, M. Holzman est connu de ses étudiants et de son personnel pour avoir mis en oeuvre un certain nombre de méthodes d'enseignement novatrices et pris le temps d'expliquer des applications pratiques, utilisant souvent la technologie comme outil d'enseignement, notamment des démonstrations en direct avec lasers.

Une équipe d'ingénieurs de FLIR Radars de Laval, filiale de FLIR Systems Inc., important fabricant de systèmes de détection, remporte le Prix national pour un projet ou une réalisation en génie. Le radar FLIR Ranger R20SS est un système utilisé pour des applications de surveillance automatique qui permet de couvrir des zones beaucoup plus vastes qu'avec des caméras, quelles que soient les conditions météorologiques et de luminosité.

« Nous croyons qu'au cours des 150 prochaines années du Canada, les ingénieurs continueront d'être au coeur de l'innovation, de stimuler la croissance économique, de créer des solutions à certains des défis les plus urgents de la société et d'améliorer la qualité de vie de la population canadienne », conclut Stephanie Price.

