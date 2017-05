/R E P R I S E -- Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure dans la région de Durham/







WHITBY, ON, le 19 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Jennifer O'Connell, députée fédérale de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Tracy MacCharles, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et ministre responsable de l'Accessibilité (gouvernement de l'Ontario), et de Roger Anderson, président régional et directeur général de la région de Durham.

Date : mardi 23 mai 2017



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Siège social de la région de Durham

605 chemin Rossland Est

Whitby (Ontario)





SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :