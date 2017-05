Aurora se joint à CAEMM pour soutenir l'affaire en matière des droits de la personne portant sur le remboursement du cannabis médical par les assureurs







TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - L'organisation Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) a accueilli favorablement aujourd'hui la décision du producteur autorisé Aurora Cannabis Inc. de s'engager à fournir un soutien financier et d'autres ressources à l'appui de la défense de Gordon « Wayne » Skinner dans une affaire susceptible de constituer un précédent en ce qui a trait au remboursement du cannabis médical par les assureurs.

Dans une décision marquante datée du 30 janvier 2017, la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse a conclu que le conseil d'administration des fonds en fiducie de l'Industrie canadienne des constructeurs d'ascenseurs a commis un acte discriminatoire en refusant de rembourser le cannabis médical que M. Skinner consomme pour apaiser ses douleurs chroniques et d'autres troubles liés à une blessure qu'il a subie au travail et qui lui a causé des séquelles permanentes.

À la suite de la décision de la Commission, le conseil d'administration a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse. L'appel sera entendu le 2 octobre 2017.

CAEMM, une organisation sans but lucratif de défense des droits des patients, offre du soutien stratégique à M. Skinner. Les ressources qu'Aurora s'est engagée à fournir permettront à M. Skinner d'avancer une défense vigoureuse, notamment en se faisant représenter par un avocat spécialisé dans les questions d'incapacité, Hugh Scher, de Scher Law Professional Corporation, à Toronto.

Le médecin de M. Skinner lui a prescrit du cannabis médical parce que les médicaments d'ordonnance usuels ne lui procuraient pas un soulagement suffisant. Le cannabis médical lui a permis de mieux gérer ses symptômes, comparativement aux traitements précédents. Dans la décision de la Commission des droits de la personne, le président de la commission d'enquête, Benjamin Perryman, a affirmé qu'il était d'avis que M. Skinner « avait été victime de discrimination lorsque les administrateurs chargés de prendre les décisions afférentes au régime d'avantages sociaux ont refusé de couvrir la marijuana médicale ».

« Je remercie vivement Aurora pour son partenariat à l'appui de la cause de Wayne Skinner et du travail de CAEMM au nom des autres patients au Canada qui défendent leurs droits, notamment leur droit à un traitement équitable », a déclaré Jonathan Zaid, fondateur et directeur général de CAEMM. « La preuve démontrant que les patients réussissent à mieux gérer leurs symptômes pour un grand nombre de problèmes de santé grâce au cannabis médical prescrit par leur médecin est maintenant abondante. Le cannabis médical devrait être admissible à la couverture d'assurance de la même manière que les autres médicaments prescrits », a-t-il ajouté.

« C'est la bonne chose à faire, et nous allons soutenir CAEMM et Wayne Skinner jusqu'au bout », a affirmé Terry Booth, chef de la direction d'Aurora. « Il s'agit d'une question fondamentale d'équité et d'égalité : les patients devraient pouvoir compter sur leurs régimes d'avantages sociaux pour soutenir les traitements médicaux prescrits. »

« Le fait que le cannabis médical, le seul traitement qui fonctionne pour moi, n'est pas couvert par le régime a causé de grandes difficultés à ma famille et a contribué à aggraver ma santé », a affirmé Wayne Skinner. « Les fonds en fiducie ont l'obligation de me représenter et de soutenir mes besoins médicaux, mais ils continuent de prolonger indûment cette situation difficile. Selon moi, il n'est pas sensé que, pour gérer mes douleurs chroniques par exemple, les fonds en fiducie me remboursent des opioïdes prescrits, qui donnent des effets secondaires et présentent un risque de dépendance, et qu'ils continuent à refuser de couvrir le cannabis médical ».

Au sujet de Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale

Fondé en 2014, Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) est un organisme fédéral à but non lucratif, dirigé par des patients, qui se dévoue à la protection et à l'amélioration des droits des patients qui consomment du cannabis à des fins médicales. CAEMM vise à faire en sorte que les patients aient un accès équitable et sûr au cannabis médical, en mettant particulièrement l'accent sur son abordabilité, notamment dans le cadre des régimes d'assurance privés et publics. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site www.cfamm.ca.

Aurora

La filiale en propriété exclusive d'Aurora, Aurora Cannabis Enterprises Inc., est un producteur autorisé de cannabis médical en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales de Santé Canada. Elle exploite un établissement de production de pointe de 55 200 pi2 dans le comté de Mountain View County, en Alberta, et construit actuellement une seconde infrastructure de 800 000 pi2, « Aurora Sky », à l'aéroport international d'Edmonton. Elle a également acquis une installation de production de 40 000 pi2 à Pointe-Claire, près de Montréal, au Québec, où elle achève les travaux de construction. De plus, grâce à sa participation de 19,9 %, l'entreprise est l'investisseur de base de Cann Group Limited, la première société australienne autorisée à mener des recherches sur le cannabis médical et à le cultiver. Les actions ordinaires d'Aurora sont négociées à la bourse TSX-V sous le libellé « ACB ».

