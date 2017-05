Un nouvel indicatif régional pour la région est du Québec







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - À compter de novembre 2018, le nouvel indicatif 367 sera introduit dans la région actuellement desservie par les indicatifs régionaux 418 et 581 dans la région est du Québec. L'introduction de ce nouvel indicatif régional est le résultat d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et permet de répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone dans la région.

La croissance fulgurante de l'utilisation des nouveaux services de communications a accéléré la demande de numéros de téléphone dans la région.

« L'introduction d'un nouvel indicatif permet de fournir des millions de numéros de téléphone supplémentaires sans affecter les numéros existants. Cela fait maintenant partie de la réalité partout en Amérique du Nord. Cette mesure démontre la flexibilité du réseau de télécommunications canadien et son potentiel de croissance » a déclaré Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole pour l'Alliance des télécommunicateurs.

Le nouvel indicatif entrera en fonction graduellement après le 24 novembre 2018. À compter de cette date, les consommateurs et entreprises requérant un nouveau service téléphonique pourraient se voir attribuer un numéro avec le nouvel indicatif. Les numéros avec l'indicatif 367 seront attribués aux clients seulement lorsque la banque des numéros avec les indicatifs actuels 418 et 581 sera épuisée.

L'introduction d'un nouvel indicatif n'entraîne aucun changement sur la façon de composer les appels interurbains ou les numéros spéciaux comme le 9-1-1. Le secteur de communications locales des régions concernées demeure également le même.

Les indicatifs régionaux 418 et 581 couvrent la majeure partie de l'est du Québec incluant notamment les municipalités suivantes : Alma, Chicoutimi, La Malbaie, Lévis, Montmagny, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sainte-Marie-de-Beauce, St-Georges-de-Beauce, St-Félicien et Thetford Mines.

D'autres indicatifs régionaux au Canada

Un nouvel indicatif - le 879 - sera introduit à compter du 24 novembre 2018 à Terre-Neuve-et-Labrador présentement desservie par l'indicatif régional 709. D'autres indicatifs régionaux seront également ajoutés dans les prochains mois au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

Historique

L'indicatif régional 418 a été introduit en 1947. Au fil du temps, la croissance fulgurante de la demande pour de nouveaux services de télécommunications, particulièrement pour les services sans fil, ainsi que les changements dans l'environnement concurrentiel ont accéléré la demande pour de nouveaux numéros de téléphone. En réponse à cette demande, l'indicatif régional 581 a été ajouté à la région en septembre 2008 et la composition à dix chiffres pour les appels locaux a été instaurée au même moment. Lors de l'ajout d'un indicatif régional, la composition à 10 chiffres devient obligatoire pour tous les appels locaux puisque le même numéro de téléphone peut exister dans chacun des deux indicatifs régionaux.

L'Alliance des télécommunicateurs

L'Alliance des télécommunicateurs a été formée dans le cadre de cette initiative de communication. Les membres de l'Alliance sont Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron. Pour plus de renseignements sur la situation des nouveaux indicatifs régionaux au Canada, consulter le site Web à l'adresse : www.indicatifsregionaux.ca

