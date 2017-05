Montréal accueillera un congrès d'envergure mondiale en sciences pharmaceutiques à l'occasion du centenaire de la Faculté de pharmacie l'Université de Montréal







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération internationale de pharmacie (FIP) annonçait hier, dans le cadre de son 6e congrès mondial en sciences pharmaceutiques tenu à Stockholm en Suède, que Montréal et le Palais des congrès ont été choisis pour accueillir le 7th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC). L'événement aura lieu du 22 au 27 mai 2020 dans le cadre des célébrations du centenaire de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et sera organisé conjointement avec le Symposium annuel de la Société canadienne des sciences pharmaceutiques. À cette occasion, 2 500 congressistes venus des quatre coins du monde convergeront vers la métropole québécoise, ce qui génèrera un total de 7 000 nuitées dans les hôtels montréalais, soit des recettes touristiques totales estimées à 5 300 000 $ pour Montréal et la province.

« Montréal accueille le plus grand nombre1 d'événements internationaux dans les Amériques et le secteur des sciences de la santé contribue considérablement à ce positionnement mondial enviable. En travaillant en étroite collaboration à la confirmation de congrès, les universités, les décideurs de cette grappe économique d'importance de la métropole et le Palais des congrès permettent à Montréal de maintenir son rôle de leader dans l'accueil de grands rassemblements scientifiques », affirme Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. Pour remporter cette candidature, le Palais des congrès s'est allié à l'Université de Montréal.

Le travail remarquable des professeurs de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal Denis deBlois et Michelle Savoie, qui ont participé activement au développement et à la présentation de la candidature, permettra à Montréal de rayonner internationalement en plus de générer d'importantes retombées intellectuelles pour ce secteur névralgique des sciences de la vie. « Ce congrès permettra de faire le point sur l'émergence rapide de la médecine de précision, avec des médicaments mieux adaptés au patient individuel et plus accessibles aux communautés qui en ont besoin à travers le monde », souligne Denis deBlois, président du congrès PSWC 2020.

Denis deBlois, PhD

Professeur titulaire de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, M. deBlois est spécialiste de la pharmacologie appliquée à la découverte du médicament. Il est directeur du programme de formation en Sciences biopharmaceutiques et codirecteur du Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM) dont la mission est de développer et soutenir la recherche interdisciplinaire, la formation et le transfert technologique portant sur la découverte, l'évaluation et l'usage optimal des médicaments.

Michelle Savoie, PhD, MBA, MPH, LLM

Professeure adjointe de formation pratique de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, Mme Savoie a comme champs d'expertise : le médicament et la santé des populations, l'analyse stratégique, le développement du médicament, la pharmacoéconomie et la recherche évaluative. Elle a également participé activement à la mise sur pied du 1er Congrès international sur les soins de santé personnalisés qui s'est tenu au Palais des congrès de Montréal en juin 2016.

Sciences de la vie et technologies de la santé

Avec plus de 600 organisations oeuvrant dans le secteur pharmaceutique et la santé, le Grand Montréal est le plus grand laboratoire du Canada. Au 7e rang des 20 plus grandes métropoles nord-américaines en termes de concentration de l'emploi, on y dénombre 600 établissements, dont 150 organismes de recherche publics et universitaires2. En 2016-2017, le Palais a accueilli près de 30 événements en sciences de la vie, qui ont généré 67,5 M$ en recettes touristiques.

Montréal; ville de congrès

Depuis 2011, Montréal est la ville qui accueille le plus grand nombre d'événements internationaux dans les Amériques, selon le classement publié par l'Union des Associations Internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité et finaliste au prix du Meilleur centre de congrès au monde (AIPC), le Palais des congrès de Montréal compte sur l'engagement des sommités en sciences de la vie et leur apporte son expérience et son soutien, favorisant ainsi le rayonnement international d'une industrie en constante évolution.

À propos de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal

Appuyée par plus de 50 professeurs, leaders dans leur domaine d'expertise respectif, impliquée en recherche et au sein de divers comités à l'échelle nationale et internationale, la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal est la plus grande faculté de pharmacie au Canada avec plus de 1300 étudiants. Référence incontournable en sciences pharmaceutiques, comme le démontre l'influence de ses chercheurs, elle se classe au 48e rang des facultés en pharmacie et pharmacologie au classement mondial Quacquarelli Symonds (QS). En 2019, elle célébra 100 ans à l'avant-garde de sa discipline. Rappelons que la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal a pour mission d'assurer un leadership en formation et en recherche sur le médicament et les soins pharmaceutiquespar une approche interdisciplinaire et innovante permettant de relever les défis de santé de notre société. www.pharm.umontreal.ca

À propos de la FIP

La Fédération internationale pharmaceutique (FIP) est la fédération mondiale des associations nationales de pharmaciens et scientifiques du médicament. Cette organisation non gouvernementale entretient des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Par l'intermédiaire de ses 139 organisations membres, la FIP représente et sert près de trois millions de pharmaciens et de scientifiques du médicament à travers le monde. La mission de la FIP est d'améliorer la santé mondiale en faisant progresser la pratique et les sciences pharmaceutiques afin d'améliorer dans le monde entier la découverte, le développement, l'accessibilité et le bon usage de médicaments appropriés, de qualité et présentant un rapport coût-efficacité favorable.

À propos de la Société canadienne des sciences pharmaceutiques (SCSP)

La mission de la SCSP est d'établir un réseau de scientifiques pharmaceutiques au Canada, dans la poursuite de l'excellence dans la recherche, le développement et la formation. SCSP agit en tant que principale organisation au Canada pour rassembler des chercheurs et des stagiaires du milieu universitaire, de l'industrie et des organismes de réglementation dans l'intention de faciliter la découverte et le développement des médicaments et la gestion efficace des produits pharmaceutiques au Canada.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements et génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement de Montréal à titre de destination de premier plan. congresmtl.com

