/R E P R I S E -- Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure à Balgonie/







BALGONIE, SK, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Don McMorris, député provincial d'Indian Head-Milestone, au nom de l'honorable Donna Harpauer, ministre des Relations gouvernementales, et de Frank Thauberger, maire de Balgonie.

Date: mardi 23 mai 2017



Heure: 14 h (HNC)



Endroit: Multiplex de Balgonie

À l'angle de la route 364 et de la rue Railway

Balgonie (Saskatchewan)

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 06:30 et diffusé par :