Uni-Sélect inc. annonce la nomination de Brent Windom au poste de président et chef de l'exploitation de Produits Automobiles Canada, ainsi que la retraite de Gary O'Connor







BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 23 mai 2017) - Uni-Sélect inc. (« Uni-Sélect)(TSX:UNS) a annoncé aujourd'hui la nomination de Brent Windom au poste de président et chef de l'exploitation, Produits Automobiles Canada, à compter du 3 juillet 2017, de même que la retraite de Gary O'Connor, président et chef de l'exploitation, Produits Automobiles Canada, à la fin de l'année 2017.

Monsieur Windom est un leader expérimenté du marché secondaire de l'automobile, cumulant plus de 30 années d'expérience. Au cours de sa carrière, il a occupé de nombreux postes de direction et a notamment servi à titre de président et chef de l'exploitation chez Uni-Select USA, Inc. Ses expériences précédentes incluent notamment vice-président, Ventes et marketing chez Uni-Select USA, Inc. et vice-président, Marketing et commercialisation chez MAWDI. Sa plus récente fonction était président et chef de la direction chez Auto Plus / Pep Boys, un important distributeur américain de produits automobiles du marché secondaire.

« Brent possède une solide expérience en génération de croissance par le biais d'initiatives stratégiques novatrices et fructueuses, de même que par le développement des individus », a mentionné Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect. « Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Brent au sein de notre équipe de direction et nous sommes convaincus que ses qualités de dirigeant et sa profonde connaissance du marché secondaire de l'automobile canadien feront de lui un joueur clé dans la poursuite des ambitions de croissance de Uni-Sélect ».

Monsieur O'Connor agira à titre de Conseiller stratégique auprès de Monsieur Windom à compter de son entrée en fonction, afin d'assurer une transition efficace et en douceur, jusqu'à la fin de l'année 2017.

« Au nom du Conseil d'administration, de l'équipe de direction et des plus de 3 000 membres de notre équipe, j'aimerais exprimer nos plus sincères remerciements à Gary pour son dévouement inébranlable et son leadership qui ont contribué à bâtir une Société remarquable. Le succès de Uni-Sélect est largement dû à son talent extraordinaire, à son expertise professionnelle et à son leadership. Gary a gagné la confiance et le respect des membres de notre équipe, de nos partenaires et des leaders de notre industrie et il manquera à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés », a mentionné Monsieur Buckley. « Nous lui souhaitons une très longue retraite bien méritée ».

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile. Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 000 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

