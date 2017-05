/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la Politique sur les saines habitudes de vie de Montréal-Nord/

CLJI Worldwide a parrainé l'étude qui évalue l'innocuité et les résultats du VIBLOK chez les adultes infectés par le virus HSV-2 comme barrière contre la transmission du virus. Les principaux chercheurs sont nommés et le premier patient est inscrit...

GÊNES, Italie, May 23, 2017 /PRNewswire/ -- Hunova, le premier robot de gymnastique pour la rééducation et d'évaluation de la fonctionnalité motrice et sensitive des membres inférieurs et du tronc, a été officiellement lancé à Gênes, en Italie. Les...