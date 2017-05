Les incertitudes politiques et économiques sur le plan mondial créent une nouvelle génération d'innovateurs numériques, révèle une enquête menée par Harvey Nash et le directeur de l'information de KPMG







LONDRES, May 23, 2017 /PRNewswire/ --

Bien que deux tiers (64 pour cent) des organisations adaptent leur stratégie technologique en raison d'incertitudes sans précédent sur les plans politiques et économiques à l´échelle mondiale, 89 pour cent maintiennent ou augmentent leurs investissements en innovation, notamment dans le travail numérique. Plus de la moitié (52 pour cent) investissent dans des plateformes technologiques plus agiles qui aident leurs organisations à innover et à s'adapter.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150115/724638 )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/514654/KPMG_Logo.jpg )



C'est ce qu'a révélé une enquête menée en 2017 par Harvey Nash et par le directeur de l'information de KPMG, la plus grande enquête au monde sur le leadership informatique. Tandis que les incertitudes économiques rendent difficile à de nombreuses entreprises la planification de leurs activités, il est clair que les stratégies numériques ont infiltré les entreprises à l'échelle de la planète à un niveau totalement nouveau. La proportion des entreprises interrogées qui ont implanté des stratégies numériques dans toute l'entreprise a augmenté de 52 pour cent en seulement deux ans, et ces organisations qui ont un directeur du numérique ont augmenté de 39 pour cent par rapport à l'année dernière. Pour aider à fournir ces stratégies numériques complexes, les organisations font aussi écho d'une très forte demande pour les architectes d'entreprise, la compétence technologique qui a connu la plus forte croissance cette année, augmentant de 26 pour cent par rapport à 2016.

La vulnérabilité en termes de cybersécurité est à un niveau record, un tiers des responsables informatiques (32 pour cent) déclarant que leur organisation avait été soumise à une cyberattaque majeure au cours des 24 derniers mois, soit une hausse de 45 pour cent par rapport à 2013. Seulement un sur cinq (21 pour cent) dit qu'ils sont « très bien » préparés pour répondre à ces attaques, contre 29 pour cent en 2014. Malgré des attaques très visibles dans les gros titres telles que la récente attaque du rançongiciel WannaCry, la plus grande hausse de menaces provient d'attaques internes, qui passent de 40 pour cent à 47 pour cent par rapport à l'année dernière.

Vous pouvez découvrir l'intégralité du communiqué de presse en cliquant ici

À propos de l'enquête

L'enquête menée en 2017 par Harvey Nash et par le directeur de l'information de KPMG est la plus grande enquête sur le leadership informatique dans le monde en termes de personnes interrogées. Cette enquête réalisée auprès de 4 498 directeurs de l'information et leaders technologiques a été menée entre le 19 décembre 2016 et le 3 avril 2017 dans 86 pays.

Pour de plus amples informations sur l'enquête et pour demander un exemplaire complet des résultats, veuillez visiter http://www.hnkpmgciosurvey.com ou contacter :

Michelle Smith

Harvey Nash

michelle.smith@harveynash.com

+44(20)7333-2677

Amy Greenshields

KPMG International

+1-416-777-8749

amygreenshields@kpmg.ca



Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 05:58 et diffusé par :